Salud mental: un encuentro en Hollywood reunió a actrices para visibilizar el tema

Las actrices Brittany Snow y Anna Kendrick fueron parte de un encuentro en Hollywood para visibilizar y desestigmatizar la salud mental

Brittany Snow, Anna Kendrick, Chrissie Fit y Hana Mae Lee en la celebración del Día Mundial de la Salud Mental de September Letters en Hollywood.

Cuando tenía 23 años, Brittany Snow se alejó dos años de la actuación antes de volver en 2011 para protagonizar Más notas perfectas (Pitch Perfect). “En ese tiempo tuve que aprender a manejar mi ansiedad y mis nervios”, cuenta la actriz, cofundadora de September Letters, en una publicación de la cuenta de Instagram de la iniciativa. Su amiga y compañera en este emprendimiento, Jaspre Guest, asegura que Snow fue una de las primeras personas del ambiente del entretenimiento en animarse a hablar de salud mental cuando nadie más lo hacía.

September Letters se inspira en una cita de la académica y escritora estadounidense Brené Brown que dice: “Algún día contarás tu historia y cómo la superaste. Esa historia formará parte de la guía de supervivencia de alguien más”. Ese es precisamente el puntapié para invitar a personas anónimas a compartir sus experiencias en cartas que se envían a través de una página web, partiendo de que esta práctica puede ser terapéutica y sanadora, y a la vez útil para otros.

September letters Salud Mental Algunos invitados compartieron sus pensamientos en el Muro de Escritura en la celebración de September Letters. AFP En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, September Letters organizó con la revista Bustle un encuentro con el fin de erradicar el estigma en torno a este tema. La celebración, que tuvo lugar en el Hotel West Hollywood, contó con Anna Kendrick (compañera de reparto de Snow en Más notas perfectas) como invitada especial, además de miembros de la comunidad September Letters, que nutren con sus cartas este intercambio.