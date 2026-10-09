¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Sarah Jessica Parker y Stevie Nicks protagonizaron la alfombra roja en la gala del New York City Ballet

Este año, la legendaria vocalista de Fleetwood Mac fue designada como presidenta honoraria de la ceremonia de otoño

Sarah Jessica Parker, creadora de la gala hace 14 años, asistió acompañada por su esposo, Matthew Broderick.

Sarah Jessica Parker, creadora de la gala hace 14 años, asistió acompañada por su esposo, Matthew Broderick.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hace 14 años Sarah Jessica Parker creó la gala de otoño del New York City Ballet, una ceremonia destinada a recaudar fondos para la compañía de danza y fusionar el mundo del ballet con la moda. Desde entonces, la gala ha logrado convocar a figuras de la talla de Mick Jagger o Natalie Portman, además de recaudar 40 millones de dólares.

Este año, la protagonista de la gala fue, además de Parker, la legendaria vocalista de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, quien fue designada como presidenta honoraria. Actriz y cantante llegaron a la alfombra roja combinadas con atuendos teatrales, entre bohemios y góticos y de tonos pasteles.

Leé además

Un letrero advierte sobre el sarampión en la comunidad judía ultraortodoxa de Williamsburg.
France 24

Sarampión: Nueva York declara emergencia y Pensilvania supera los 1.000 casos, su peor brote en décadas
La irlandesa Simone Rocha se encargó de diseñar el vestido de Sarah Jessica Parker.

La irlandesa Simone Rocha se encargó de diseñar el vestido de Sarah Jessica Parker.

Parker optó por un vestido de tul diseñado por la irlandesa Simone Rocha, bordado con capullos de rosa y adornado con lazos, y acompañado por una larga trenza de cola de pez, también decorada con cintas. Nicks, por su parte, usó un vestido rosa de la marca de moda de lujo neoyorquina Morgane Le Fay, junto con una corona de flores en su enrulada cabellera.

Stevie Nicks usó un vestido rosa de la marca de moda de lujo neoyorquina Morgane Le Fay, junto con una corona de flores en su enrulada cabellera.

Stevie Nicks usó un vestido rosa de la marca de moda de lujo neoyorquina Morgane Le Fay, junto con una corona de flores en su enrulada cabellera.

No es casual que Parker haya decidido organizar esta gala benéfica hace más de una década, ya que la actriz tiene una relación muy cercana con el ballet desde su infancia. Estudió en la prestigiosa Escuela de Ballet Americano, y gracias a esta disciplina —además de al canto— consiguió su primer papel en Broadway.

Selección semanal
Finanzas públicas

Impuestos: la DGI inició fiscalizaciones “en todo el territorio nacional”

Por Redacción Búsqueda
Jutep

La junta anticorrupción recibió dos denuncias contra Gandini por posible omisión y ya las tramita

Por Guillermo Draper
Radios públicas

El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de las radios públicas, después de la renuncia en febrero de Daniel Ayala

Por Redacción Búsqueda
Lana

La menor oferta mundial sostiene los altos precios de la lana y se abren oportunidades para Uruguay

Por Juan Luis Dellapiazza

TE PUEDE INTERESAR

Sarah Jessica Parker, creadora de la gala hace 14 años, asistió acompañada por su esposo, Matthew Broderick.

Sarah Jessica Parker y Stevie Nicks protagonizaron la alfombra roja en la gala del New York City Ballet

Por Redacción Galería
Wilson Ferreira Sfeir.

Wilson Ferreira Sfeir: “Admiro a mi abuelo y es un motor, pero (antes) sentía que era una carga”

Por Cecilia Presa
Florencia Núñez tres acordes después
Video

Florencia Núñez tres acordes después

Por Martina Pérez Barriola
La poeta canadiense Anne Carson.

La escritora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

Por France 24