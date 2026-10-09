Sarah Jessica Parker y Stevie Nicks protagonizaron la alfombra roja en la gala del New York City Ballet

Hace 14 años Sarah Jessica Parker creó la gala de otoño del New York City Ballet, una ceremonia destinada a recaudar fondos para la compañía de danza y fusionar el mundo del ballet con la moda. Desde entonces, la gala ha logrado convocar a figuras de la talla de Mick Jagger o Natalie Portman, además de recaudar 40 millones de dólares.
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Este año, la protagonista de la gala fue, además de Parker, la legendaria vocalista de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, quien fue designada como presidenta honoraria. Actriz y cantante llegaron a la alfombra roja combinadas con atuendos teatrales, entre bohemios y góticos y de tonos pasteles.
La irlandesa Simone Rocha se encargó de diseñar el vestido de Sarah Jessica Parker.
AFP
Parker optó por un vestido de tul diseñado por la irlandesa Simone Rocha, bordado con capullos de rosa y adornado con lazos, y acompañado por una larga trenza de cola de pez, también decorada con cintas. Nicks, por su parte, usó un vestido rosa de la marca de moda de lujo neoyorquina Morgane Le Fay, junto con una corona de flores en su enrulada cabellera.
Stevie Nicks usó un vestido rosa de la marca de moda de lujo neoyorquina Morgane Le Fay, junto con una corona de flores en su enrulada cabellera.
AFP
No es casual que Parker haya decidido organizar esta gala benéfica hace más de una década, ya que la actriz tiene una relación muy cercana con el ballet desde su infancia. Estudió en la prestigiosa Escuela de Ballet Americano, y gracias a esta disciplina —además de al canto— consiguió su primer papel en Broadway.