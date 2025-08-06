Semana de la Moda de Copenhague: un llamado a que el armario europeo se arriesgue y se renueve

La Copenhagen Fashion Week, considerada la Semana de la Moda más vanguardista del circuito, está sacudiendo estándarse en la capital danesa del 4 al 8 de agosto

Diseño de Caroline Bille Brahe, reconocida por su estilo ecléctico y colorido, que combina elementos vintage con toques modernos

La Copenhagen Fashion Week (CPHFW), considerada la Semana de la Moda más vanguardista del circuito —seguramente por inspirar a la gente de la parte nórdica del mundo a pensar nuevos looks igual de renovados que ellos después de las vacaciones—, tuvo lugar esta semana en la capital danesa con un desfile que marcó tendencias y tuvo el balance justo entre consagradas y nuevas firmas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Copenaghe Fashion Week 3 James Cochrane Evocando lo artesanal pero experimental desde la Escuela Sueca de Textiles La marca OpéraSport, reconocida por su toque parisino en la ropa deportiva, presentó diseños inspirados en un salto de cama pero para la salida de la piscina. Tonos celeste y turquesa con volantes que imitan corales, hasta piezas de encaje, todo sobre ropa de natación.

Copenaghe Fashion Week 4 James Cochrane Ranra fusiona moda de calle con diseño escandinavo, una apuesta unisex que destaca colores vivos y cortes modernos Forza Collective, en el otro extremo, apostó por la sastrería entallada, corbatas, gabardinas y vestidos largos de tirantes finos, a la vez que aportaba un toque urbano con transparencias sutiles. Y hablando de urbano, el cuero también estuvo presente y hasta el animal print entre colores neutros y pasteles, siguiendo el estilo de marcas como Ganni. La sutileza quedó a un lado con esto y el retorno de los lunares que lo acentúan todo.