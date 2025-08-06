Semana de la Moda de Copenhague: un llamado a que el armario europeo se arriesgue y se renueve

La Copenhagen Fashion Week (CPHFW), considerada la Semana de la Moda más vanguardista del circuito —seguramente por inspirar a la gente de la parte nórdica del mundo a pensar nuevos looks igual de renovados que ellos después de las vacaciones—, tuvo lugar esta semana en la capital danesa con un desfile que marcó tendencias y tuvo el balance justo entre consagradas y nuevas firmas.
Evocando lo artesanal pero experimental desde la Escuela Sueca de Textiles
La marca OpéraSport, reconocida por su toque parisino en la ropa deportiva, presentó diseños inspirados en un salto de cama pero para la salida de la piscina. Tonos celeste y turquesa con volantes que imitan corales, hasta piezas de encaje, todo sobre ropa de natación.
Copenaghe Fashion Week 4 James Cochrane
Ranra fusiona moda de calle con diseño escandinavo, una apuesta unisex que destaca colores vivos y cortes modernos
Forza Collective, en el otro extremo, apostó por la sastrería entallada, corbatas, gabardinas y vestidos largos de tirantes finos, a la vez que aportaba un toque urbano con transparencias sutiles. Y hablando de urbano, el cuero también estuvo presente y hasta el animal print entre colores neutros y pasteles, siguiendo el estilo de marcas como Ganni. La sutileza quedó a un lado con esto y el retorno de los lunares que lo acentúan todo.
Copenaghe Fashion Week 1
Este diseño de efecto futurista busca innovar en texturas y explora las formas geométricas y materiales reflectantes sobre tela transparente, materializando la moda experimental que destaca año a año en la CPHFW
AFP
Aunque pareciera que las pinzas metálicas, pañuelos y bolsos a lo Fendi fueron algunos de los detalles que marcaron la diferencia, el verdadero impacto lo puso sobre la mesa la pauta de que al menos el 50% de las colecciones debía estar compuesta por materiales certificados o reciclados. Esta edición de la CPHFW defiende su lugar como plataforma global de la moda, creatividad y compromiso sostenible, para demostrar que el diseño puede ser innovador y también responsable.