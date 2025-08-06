¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Semana de la Moda de Copenhague: un llamado a que el armario europeo se arriesgue y se renueve

La Copenhagen Fashion Week, considerada la Semana de la Moda más vanguardista del circuito, está sacudiendo estándarse en la capital danesa del 4 al 8 de agosto

Diseño de Caroline Bille Brahe, reconocida por su estilo ecléctico y colorido, que combina elementos vintage con toques modernos

Diseño de Caroline Bille Brahe, reconocida por su estilo ecléctico y colorido, que combina elementos vintage con toques modernos

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Copenhagen Fashion Week (CPHFW), considerada la Semana de la Moda más vanguardista del circuito —seguramente por inspirar a la gente de la parte nórdica del mundo a pensar nuevos looks igual de renovados que ellos después de las vacaciones—, tuvo lugar esta semana en la capital danesa con un desfile que marcó tendencias y tuvo el balance justo entre consagradas y nuevas firmas.

Copenaghe Fashion Week 3 James Cochrane
Evocando lo artesanal pero experimental desde la Escuela Sueca de Textiles

Evocando lo artesanal pero experimental desde la Escuela Sueca de Textiles

La marca OpéraSport, reconocida por su toque parisino en la ropa deportiva, presentó diseños inspirados en un salto de cama pero para la salida de la piscina. Tonos celeste y turquesa con volantes que imitan corales, hasta piezas de encaje, todo sobre ropa de natación.

Copenaghe Fashion Week 4 James Cochrane
Ranra fusiona moda de calle con diseño escandinavo, una apuesta unisex que destaca colores vivos y cortes modernos

Ranra fusiona moda de calle con diseño escandinavo, una apuesta unisex que destaca colores vivos y cortes modernos

Forza Collective, en el otro extremo, apostó por la sastrería entallada, corbatas, gabardinas y vestidos largos de tirantes finos, a la vez que aportaba un toque urbano con transparencias sutiles. Y hablando de urbano, el cuero también estuvo presente y hasta el animal print entre colores neutros y pasteles, siguiendo el estilo de marcas como Ganni. La sutileza quedó a un lado con esto y el retorno de los lunares que lo acentúan todo.

Copenaghe Fashion Week 1
Este diseño de efecto futurista busca innovar en texturas y explora las formas geométricas y materiales reflectantes sobre tela transparente, materializando la moda experimental que destaca año a año en la CPHFW

Este diseño de efecto futurista busca innovar en texturas y explora las formas geométricas y materiales reflectantes sobre tela transparente, materializando la moda experimental que destaca año a año en la CPHFW

Aunque pareciera que las pinzas metálicas, pañuelos y bolsos a lo Fendi fueron algunos de los detalles que marcaron la diferencia, el verdadero impacto lo puso sobre la mesa la pauta de que al menos el 50% de las colecciones debía estar compuesta por materiales certificados o reciclados. Esta edición de la CPHFW defiende su lugar como plataforma global de la moda, creatividad y compromiso sostenible, para demostrar que el diseño puede ser innovador y también responsable.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García