Taylor Swift, Johnny Depp y Penélope Cruz entre el público

Johnny Depp y Penélope Cruz , amigos desde hace más de 20 años, se reencontraron frente a una de las obras más impactantes del arte: el Guernica, de Pablo Picasso, en el Museo Reina Sofía de Madrid. Ambos se encuentran en la capital española rodando Day Drinker, su cuarta colaboración cinematográfica, después de haber compartido pantalla en Blow y Murder on the Orient Express. En esta oportunidad, la película narra el encuentro entre un ermitaño y una camarera que acaba de perder al amor de su vida.

Penelope Cruz y Jhonny Deep.jpg Johnny Depp y Penelope Cruz visitan el Reina Sofía Instagram: @museoreinasofia

Estas celebridades no fueron las únicas visitas sorpresivas esta semana. Después de asistir a la final de la Copa Stanley para acompañar a Travis Kelce, Taylor Swift hizo una visita sorpresa al Hospital de Niños Joe DiMaggio (JDCH, por Joe DiMaggio Children‘s Hospital) en Florida. Sin anuncios previos, recorrió las habitaciones, saludó a los pacientes, se sacó fotos, grabó videos e hizo videollamadas con algunos de los familiares de los internados. “Cuando tienes escoliosis pero no pasa nada porque conociste a Taylor Swift”, compartió uno de los chicos en TikTok. En el video grabado por su mamá, se ve a la cantante entrar a la habitación y decir emocionada: “¿Esta es la habitación más genial que he visto en mi vida?”, al ver la decoración de Harry Potter.