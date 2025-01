Te escucho, pero no te oigo

¿Se han fijado? Ya nadie utiliza el verbo oír; ahora todo el mundo escucha. ¿Estás ahí?, ¿me escuchas? ¿Se escucha bien? No, no te escucho...

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Al principio me pareció uno más de esos errores de lenguaje que de pronto y sin que uno se dé cuenta se instalan en nuestras vidas como el queísmo o el dequeísmo o decir delante mía/mío en vez de delante de mí. Ahora en cambio pienso que es una metáfora inversa de los tiempos que vivimos. Como recordarán de nuestra época colegial, oír significa “percibir con el oído sonidos”, mientras que escuchar es “prestar atención a lo que se oye”. Por tanto la diferencia entre ambas acciones tiene que ver con la predisposición y con la voluntad.

Espléndido, dirán ustedes, según este razonamiento ahora todo el mundo se dedica a escuchar, verbo amable, atento y compasivo donde los haya. Y sí, todo el mundo escucha, pero como nadie oye ya me contarán de qué sirve. Vivimos bombardeados por sonidos. La gente oye música a un volumen tal que en ocasiones llega a marcar 2,3 en la escala de Richter (véase el caso de los conciertos de Taylor Swift). Nos chifla el ruido, puestos a elegir entre un local tranquilo y otro en el que haya pachanga, y la gente hable a gritos, está clara la elección. El caso de las discotecas es especialmente curioso. Cómo se comunica esa gente, me pregunto yo. Hablar hablan muchísimo pero no se oyen, ni por supuesto se escuchan.

Otro tanto ocurre con esos que van con auriculares a todas partes y cuando les hablan, ni se enteraran. En el ámbito de la política el verbo escuchar se conjuga hasta la extenuación. “Hay que escuchar al pueblo”. “Yo escucho a todo el mundo”. O, como afirmó Yolanda Díaz antes de embarcarse en el Titanic de Sumar, “he iniciado un período de escucha…”. Asombroso que con tantos padres (y madres) de la patria con la trompetilla puesta para averiguar qué siente y piensa la ciudadanía, ellos vayan por un lado y la vida real por otro.

No sé por qué me da a mí que dentro de poco las orejas no servirán más que para llevar pendientes y piercings­. Total, ¿qué otra utilidad pueden tener en un mundo que nadie oye? No sé por qué me da a mí que dentro de poco las orejas no servirán más que para llevar pendientes y piercings­. Total, ¿qué otra utilidad pueden tener en un mundo que nadie oye?