Temas de hoy para debatir en casa, en la oficina o en la reposera

El estreno, como no podía ser de otra manera, es de la mano de Santiago y su columna, Sobre seres sexóticos y amor propio. El estreno, como no podía ser de otra manera, es de la mano de Santiago y su columna, Sobre seres sexóticos y amor propio.

Los comentarios y las conclusiones eran tan divertidos e igual de acertados que alguien propuso primero que fuera una nota, pero por el tono un tanto humorístico y personal la apuesta aumentaba, debía ser una columna. Rápidamente surgieron otros temas que podían darle continuidad. Florencia Méndez, diseñadora, directora de arte de Galería y una de las mentes más creativas del equipo, enseguida tiró el nombre de la columna: Es todo un tema.

Demoramos un poco, nos dimos nuestro tiempo para darle forma a este nuevo proyecto que nos tiene muy entusiasmados y que empezamos a compartir con los lectores a partir de hoy. El estreno, como no podía ser de otra manera, es de la mano de Santiago y su columna, Sobre seres sexóticos y amor propio. Con esa palabra —que aún no ingresa al diccionario de la Real Academia Española, pero debería ser sometida a consideración— inauguramos esta columna. No la escribirá siempre la misma persona, porque la idea es que quienes integramos esta redacción compartamos un asunto que nos ronda la cabeza. Observaciones, curiosidades, cosas que (nos) pasan. Temas entretenidos, polémicos, para charlar en la oficina, como hacemos nosotros.

Por ejemplo, viajar con amigos y cómo elegir bien a los compañeros de viaje, aquellos que sepan aprovechar el tiempo y no prefieran quedarse durmiendo hasta el mediodía con el Caribe a sus pies; todo un tema.

O el diverworking, ese concepto impulsado por las empresas de tecnología que buscan formas casi ridículas de retener a sus trabajadores, como tener a disposición una heladerita con cerveza, poder llevar la mascota a la oficina o la posibilidad de trabajar de forma remota desde un all inclusive en las Maldivas.

También está en la cola esperando su turno el tema de los perrijos y la última tendencia de la corrección extremadamente política de no referirse más a dueños de mascotas, sino que ahora son tutores de animales de compañía.

Porque al final todo se trata del maravilloso acto de la conversación. Porque al final todo se trata del maravilloso acto de la conversación.

El desconcierto de las madres y los padres de hijos gamers que se enfrentan a pedidos de regalos digitales como una skin de Messi, pases de batalla, mascotas virtuales, un peinado en Roblox o 5.000 pavos del Fortnite; todo muy extraño, pobres padres.

El auge de los rituales de brujería, los oráculos y las cartas de tarot es otro de los temas que encontrarán su lugar en esta columna.

En el camino, una vez que la rueda esté girando, van a aparecer nuevas charlas, nuevos debates que irán nutriendo de material a este espacio con el propósito de provocar lo mismo, polemizar. Porque al final todo se trata del maravilloso acto de la conversación.