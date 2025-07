Testosterona vs. termómetro: relato de un sobreviviente a la gripe masculina

Días antes, ya sé lo que se me viene, y cuando me toca, solo queda esperar lo peor. Cuando mi sistema inmune entra en guerra, los mocos se convierten en mi peor enemigo, el ibuprofeno es mi único aliado y mi cuerpo (o lo que queda de él) oficia de campo de batalla.

En plena agonía, llamo a mi hermana, que es doctora. “¿En serio me molestás por un resfrío?”, dice antes de cortarme. Es ahí cuando me refugio en el ChatGPT, que me tiene una paciencia que otros en mi entorno no. Primero me explica cuánto puede llegar a durarme la gripe, pero una cosa lleva a la otra y me alerta sobre un posible cáncer de pulmón. Solo queda resistir…