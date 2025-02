Tu mejor amigo puede ser tu peor compañero de viajes

Con Cami somos amigas hace más de 20 años, y como toda relación de larga data, hicimos frente a desafíos como la distancia física, los cambios de carácter, las diferencias de opinión, las mutaciones en nuestros intereses, las no muy conscientes desapariciones ante alguna que otra pareja absorbente.

Pero más allá de los obvios, hubo momentos que hicieron tambalear nuestra amistad y que no fueron, en principio, percibidos como una amenaza. Muchos de ellos, curiosamente, durante viajes.

Antes de ahondar en detalles, quiero que sepan que de niña y adolescente soñaba con un buen día, cuando la edad y el presupuesto me lo permitieran, subirme a un avión con ella o cualquiera de mis amigos. No estoy diciendo nada raro ni original, ya sé. ¿Quién no deseó pasar unos días en cualquier parte del mundo con esas personas con las que tanto nos reímos y compartimos sentimientos, momentos felices y tristes con la complicidad más pura y desinteresada?

Algunas experiencias, no obstante, me enseñaron que un viaje con amigos, por el simple hecho de ser con amigos no asegura el éxito, si por éxito entendemos disfrutar a pleno y sin contratiempos y de paso estrechar aún más ese lazo aparentemente irrompible.

Lo que aprendí es que hay que saber con qué amigos viajar.