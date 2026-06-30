¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un restaurante de París recreó los sándwiches de ‘El oso’ para celebrar el final de la serie

El evento pop up, organizado por Disney+ y la Guía Michelin, convocó a dos chefs de Chicago para cocinar en el restaurante Amagat, ubicado en el distrito 20

El frente del restaurante parisino Amagat, listo para su tributo a la serie El oso.

El frente del restaurante parisino Amagat, listo para su tributo a la serie El oso.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Para celebrar el estreno de la quinta y última temporada de El oso (The Bear) en Disney+ (el pasado 25 de junio), la plataforma se unió con la Guía Michelin para realizar un acontecimiento culinario que tuvo como fin dar vida a los platos más representativos de la serie.

Así, el 27 y el 28 de junio el restaurante parisino Amagat, ubicado en el encantador callejón sin salida adoquinado Villa Riberolle, que desemboca en el cementerio Père-Lachaise, en el distrito 20, se tapizó de los rostros de Carmy, Sydney, Tina y Richie para un evento pop up. Cada día, dos chefs de establecimientos de Chicago —la ciudad donde transcurre El Oso— recomendados por la Guía Michelin prepararon sándwiches inspirados en el restaurante ficticio.

Sandwich The bear

Dylan Patel, chef del restaurante Avec, preparó su Chicago Italian Beef Twisted, un sándwich que lleva cordero braseado en salsa marroquí, verduras en escabeche, labneh de ajo y un pan tipo french roll. El chef Alex Swieton, de Longman & Eagle, sirvió su Maxwell Street Polish relleno de kielbasa (una salchicha polaca) de pato con ajo verde, confit de cebolla ahumada, encurtido de echalotes fritos, mostaza y chiles maridados en un pan tipo french roll.

The Bear
Sidney y Carmy en la quinta temporada de El oso.

Sidney y Carmy en la quinta temporada de El oso.

Los ocho episodios finales de El oso ya están disponibles en Disney+.

Selección semanal
Sindicalismo

El trabajo en plataformas desafía al PIT-CNT mientras el gobierno “examina” ratificar el nuevo convenio de la OIT

Por Martín Mocoroa
Panamá

Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

Por Victoria Fernández
Panamá

La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

Por Victoria Fernández
Infancia

Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Dua Lipa en su club de lectura, Service 95, en el Hotel Chelsea de Nueva York.

Dua Lipa abrirá en Oporto una biblioteca de libros “que desaparecerán”

Por Redacción Galería
El frente del restaurante parisino Amagat, listo para su tributo a la serie El oso.

Un restaurante de París recreó los sándwiches de ‘El oso’ para celebrar el final de la serie

Por Redacción Galería
Olivia Wilde, directora de La invitación, con Penélope Cruz, una de las protagonistas, en la avant première de Los Ángeles, en el Directors Guild of America Theater.
Video

Así fue la ‘avant première’ de la tercera película dirigida por Olivia Wilde sobre un matrimonio en decadencia

Por Redacción Galería
Detrás de un abrazo de golfrancés conviven historiasfamiliares de distintosrincones de África: Benín(Koundé), Camerún y Nigeria(Mbappé), Mali (Dembélé). 

Un Mundial sin fronteras claras: el cruce entre migración y fútbol de selecciones

Por Santiago Perroni