Un restaurante de París recreó los sándwiches de ‘El oso’ para celebrar el final de la serie

Para celebrar el estreno de la quinta y última temporada de El oso (The Bear) en Disney+ (el pasado 25 de junio), la plataforma se unió con la Guía Michelin para realizar un acontecimiento culinario que tuvo como fin dar vida a los platos más representativos de la serie.
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Así, el 27 y el 28 de junio el restaurante parisino Amagat, ubicado en el encantador callejón sin salida adoquinado Villa Riberolle, que desemboca en el cementerio Père-Lachaise, en el distrito 20, se tapizó de los rostros de Carmy, Sydney, Tina y Richie para un evento pop up. Cada día, dos chefs de establecimientos de Chicago —la ciudad donde transcurre El Oso— recomendados por la Guía Michelin prepararon sándwiches inspirados en el restaurante ficticio.
Sandwich The bear
Disney+
Dylan Patel, chef del restaurante Avec, preparó su Chicago Italian Beef Twisted, un sándwich que lleva cordero braseado en salsa marroquí, verduras en escabeche, labneh de ajo y un pan tipo french roll. El chef Alex Swieton, de Longman & Eagle, sirvió su Maxwell Street Polish relleno de kielbasa (una salchicha polaca) de pato con ajo verde, confit de cebolla ahumada, encurtido de echalotes fritos, mostaza y chiles maridados en un pan tipo french roll.
The Bear
Sidney y Carmy en la quinta temporada de El oso.
Disney+
Los ocho episodios finales de El oso ya están disponibles en Disney+.