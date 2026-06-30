Así fue la ‘avant première’ de la tercera película dirigida por Olivia Wilde sobre un matrimonio en decadencia

Después de debutar como directora de cine en Booksmart en 2019, Olivia Wilde siguió recorriendo ese camino y, cada tanto, sorprende con un nuevo estreno. Esta vez es el turno de La invitación (The Invite), su tercera película, que explora las complejidad de las relaciones sentimentales, para la que se inspiró en sus propias historias.
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Wilde y Seth Rogen interpretan a Angela y Joe, una pareja que camina por la cuerda floja. Una noche, deciden organizar una cena en casa e invitar a sus vecinos, Piña y Hawk (Penélope Cruz y Edward Norton). Lejos de ser una noche tranquila, a medida que van pasando las horas Piña y Hawk empiezan a sugerir que practican orgías y los dueños de casa, una vez que procesan la información, comienzan a plantearse su participación.
Seth Rogen asistió a la avant première de La invitación, película que protagoniza, acompañado de su esposa, Lauren Miller Rogen.
AFP
Rashida Jones
Rashida Jones, coguionista de La invitación, en el preestreno de la película.
AFP
Después de un aplaudido estreno en Sundance y su paso por otros festivales, La invitación tuvo su avant première en el Directors Guild of America Theater de Los Ángeles con la presencia del elenco y otros miembros del equipo. Olivia Wilde llevó un vestido personalizado de Yves Saint Laurent (diseñado por Anthony Vaccarello), con mangas abullonadas, una voluminosa falda escalonada y un llamativo corte en la zona del abdomen. Penélope Cruz eligió un vestido celeste de Chanel. Después de la función, el actor Pedro Pascal moderó una sesión de preguntas y respuestas (Q&A).
El estreno de La invitación en Uruguay está previsto para el 16 de julio.