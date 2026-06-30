¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Así fue la ‘avant première’ de la tercera película dirigida por Olivia Wilde sobre un matrimonio en decadencia

La invitación está protagonizada por la mismísima Wilde, acompañada de Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton

Olivia Wilde, directora de La invitación, con Penélope Cruz, una de las protagonistas, en la avant première de Los Ángeles, en el Directors Guild of America Theater.

Olivia Wilde, directora de La invitación, con Penélope Cruz, una de las protagonistas, en la avant première de Los Ángeles, en el Directors Guild of America Theater.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Después de debutar como directora de cine en Booksmart en 2019, Olivia Wilde siguió recorriendo ese camino y, cada tanto, sorprende con un nuevo estreno. Esta vez es el turno de La invitación (The Invite), su tercera película, que explora las complejidad de las relaciones sentimentales, para la que se inspiró en sus propias historias.

Wilde y Seth Rogen interpretan a Angela y Joe, una pareja que camina por la cuerda floja. Una noche, deciden organizar una cena en casa e invitar a sus vecinos, Piña y Hawk (Penélope Cruz y Edward Norton). Lejos de ser una noche tranquila, a medida que van pasando las horas Piña y Hawk empiezan a sugerir que practican orgías y los dueños de casa, una vez que procesan la información, comienzan a plantearse su participación.

Leé además

Opa Payasos presenta Salvaje en Sala Zitarrosa. 
Invierno en familia

Cine, teatro y otros planes para aprovechar las vacaciones de julio en Montevideo
Emily Blunt y Josh O’Connor en El día de revelación.
Video
Estrenos

‘El día de la revelación’: la nueva película de Steven Spielberg y el otro significado de la palabra ‘alien’
sigue en cartel ?los domingos?, la gran ganadora de los premios goya que cuestiona la fe de una adolescente
Video
Estrenos

Sigue en cartel ‘Los domingos’, la gran ganadora de los Premios Goya que cuestiona la fe de una adolescente
Seth Rogen
Seth Rogen asistió a la avant première de La invitación, película que protagoniza, acompañado de su esposa, Lauren Miller Rogen.

Seth Rogen asistió a la avant première de La invitación, película que protagoniza, acompañado de su esposa, Lauren Miller Rogen.

Rashida Jones
Rashida Jones, coguionista de La invitación, en el preestreno de la película.

Rashida Jones, coguionista de La invitación, en el preestreno de la película.

Después de un aplaudido estreno en Sundance y su paso por otros festivales, La invitación tuvo su avant première en el Directors Guild of America Theater de Los Ángeles con la presencia del elenco y otros miembros del equipo. Olivia Wilde llevó un vestido personalizado de Yves Saint Laurent (diseñado por Anthony Vaccarello), con mangas abullonadas, una voluminosa falda escalonada y un llamativo corte en la zona del abdomen. Penélope Cruz eligió un vestido celeste de Chanel. Después de la función, el actor Pedro Pascal moderó una sesión de preguntas y respuestas (Q&A).

El estreno de La invitación en Uruguay está previsto para el 16 de julio.

Embed

Selección semanal
Sindicalismo

El trabajo en plataformas desafía al PIT-CNT mientras el gobierno “examina” ratificar el nuevo convenio de la OIT

Por Martín Mocoroa
Panamá

Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

Por Victoria Fernández
Panamá

La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

Por Victoria Fernández
Infancia

Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Dua Lipa en su club de lectura, Service 95, en el Hotel Chelsea de Nueva York.

Dua Lipa abrirá en Oporto una biblioteca de libros “que desaparecerán”

Por Redacción Galería
El frente del restaurante parisino Amagat, listo para su tributo a la serie El oso.

Un restaurante de París recreó los sándwiches de ‘El oso’ para celebrar el final de la serie

Por Redacción Galería
Olivia Wilde, directora de La invitación, con Penélope Cruz, una de las protagonistas, en la avant première de Los Ángeles, en el Directors Guild of America Theater.
Video

Así fue la ‘avant première’ de la tercera película dirigida por Olivia Wilde sobre un matrimonio en decadencia

Por Redacción Galería
Detrás de un abrazo de golfrancés conviven historiasfamiliares de distintosrincones de África: Benín(Koundé), Camerún y Nigeria(Mbappé), Mali (Dembélé). 

Un Mundial sin fronteras claras: el cruce entre migración y fútbol de selecciones

Por Santiago Perroni