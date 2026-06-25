Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

La Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político del continente, inició este lunes 22 su 56 a Asamblea General en la ciudad de Panamá, en medio de turbulencias políticas en la región y tensionada por Estados Unidos (EE.UU.).

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El país norteamericano, que financia casi la mitad del presupuesto del organismo, ha puesto en duda la relevancia del organismo, al que acusa de ser ineficaz y oneroso. Desde que asumió el gobierno Donald Trump , EE.UU. le reclama a la OEA que redirija sus esfuerzos hacia la seguridad , la estabilidad y la prosperidad económica, y deje en segundo plano su histórico papel como promotor de los derechos humanos.

El lema elegido para la asamblea, “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos”, da cuenta de este reperfilamiento, señalaron a Búsqueda diplomáticos consultados.

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Panamá La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

Según relataron fuentes del organismo internacional, la agenda de la Asamblea General se vio muy condicionada por las objeciones de EE.UU., que en las instancias preparatorias obstaculizó las negociaciones entre los Estados al oponerse a varias propuestas de declaraciones y resoluciones. Así, la agenda de temas que llegaron a la asamblea para ser tratados fueron aquellos que reunieron mayor consenso y que evitaron los puntos de mayor controversia.

En este contexto, Uruguay ha puesto sus energías en evitar retrocesos en materia de derechos humanos y en reivindicar el papel de organismos como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Si abrís la discusión sobre ciertos temas, te arriesgás a que haya un retroceso”, explicó un representante de la Cancillería uruguaya.

“Nos encontramos en un contexto internacional caracterizado por crecientes cuestionamientos sobre la relevancia del multilateralismo y el valor de un sistema interamericano basado en normas. Ante estas circunstancias, Uruguay reafirma su convicción de que el multilateralismo es el instrumento más eficaz para promover la paz y encontrar soluciones a las crisis que vivimos”, dijo el canciller Mario Lubetkin el martes 23 en la sesión plenaria de la asamblea. Reiteró la convicción del gobierno uruguayo “sobre la importancia de la OEA como foro político privilegiado” en el hemisferio y reafirmó su “firme respaldo al sistema interamericano de derechos humanos, uno de los principales logros institucionales de nuestro continente”. El canciller hizo hincapié en el compromiso de Uruguay “con la promoción de la igualdad de género así como con la erradicación de todas formas de violencia y discriminación”.

“Lo que no podemos es retroceder, volver atrás”, dijo por su parte el representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, durante un diálogo de los Estados con la sociedad civil el lunes 22. Destacó las “leyes modelo” de la OEA e insistió en la importancia de que “no se rebajen los estándares que ya existen”.

Al día siguiente, en un diálogo con los observadores permanentes de la OEA, Lanza se refirió a los “desafíos complejos” que enfrenta el organismo y subrayó la necesidad de una “OEA fuerte que trabaje para tender puentes”. También destacó el papel de Uruguay, que este año ocupó la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), del G77 y asumirá la presidencia del Mercosur.

Fuentes de Cancillería indicaron que realzar el liderazgo de Uruguay como articulador en estos organismos era una de las misiones de Lubetkin en el marco de la asamblea. Según supo Búsqueda, el canciller mantuvo reuniones bilaterales con representantes de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de España, de Italia, de Bolivia y de Serbia. En la reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se discutieron, además de asuntos vinculados a la OEA, temas de agenda bilateral. Desde la delegación uruguaya destacaron que la máxima autoridad del país norteamericano presente en el evento se interesara en reunirse con Uruguay.

También valoraron la reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand —una aliada clave para Uruguay en el nuevo contexto geopolítico—, y el interés de Serbia en reunirse con Uruguay como prueba de su relevancia como interlocutor en la región. Lubetkin se reunió además con el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, cuyo país lidia con una crisis que motivó un pronunciamiento de la OEA durante la asamblea.

AG_OEA_5 Representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, en la 56ª Asamblea General de la OEA en Panamá. Raúl Pérez/OEA

“La agenda que tuvo Uruguay, tanto bilateral como en el marco de las negociaciones de la asamblea de la OEA, dan cuenta del rol que este gobierno le imprimió a la acción internacional, que es la de articular y preservar la negociación multilateral basada en el derecho internacional”, consideró Lanza. Destacó que el país se reunió con “los principales actores internacionales presentes” en la asamblea y trabajó activamente en temas como la resolución sobre la crisis política en Bolivia, la crisis humanitaria en Haití o las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

“En una reconfiguración geopolítica como la que hoy hay, la actuación de Uruguay es muy estratégica y cada paso es delicado, pero evaluamos con el ministro que nos vamos muy conformes”, afirmó.

Uruguay asumió la presidencia de la Comisión de Mujeres: “No solo hay que resistir, hay que avanzar”

En línea con los esfuerzos de evitar retrocesos en materia de derechos en el ámbito interamericano, la delegación uruguaya destacó como una “conquista” que el país haya asumido recientemente la presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), con la designación de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, por un mandato de tres años.

Estados Unidos promovía a una candidata de Honduras, con un perfil conservador, pero terminó retirando su candidatura luego de que Uruguay lograra asegurar suficientes apoyos, relataron las fuentes. El gobierno norteamericano se opone al uso de términos cómo género, diversidad o derechos sexuales y reproductivos en los textos, lo que limita el abordaje de asuntos vinculados al avance de derechos y hubiera significado un problema si conseguía que un aliado presidiera la CIM.

“Simbólicamente tiene un gran valor para un país como Uruguay, que ha luchado tanto por los derechos de las mujeres”, valoró Xavier en diálogo con Búsqueda. La jerarca, que viajó a Panamá para participar en la asamblea, destacó que la autonomía económica de las mujeres es uno de los temas que genera consenso entre los Estados de la OEA: “En esta región tan polarizada es bueno encontrar temas que unifiquen, y esa será nuestra labor”.

Consultada sobre las dificultades de negociar con actores como Estados Unidos, Xavier dijo que considera fundamental “no retroceder en los avances que tanto han costado”. “Vamos a pelear por seguir refiriéndonos a los temas que surgieron de consensos trabajados durante mucho tiempo, como los temas de género, diversidad, lo étnico, racial, porque son referencias que realmente tienen un contenido y reflejan una realidad. Hablar de derechos sexuales y reproductivos hoy está muy cuestionado. Y es terrible, porque los embarazos no deseados en adolescentes son un problema real”.

“Acá no solo hay que resistir, también hay que avanzar. Sin enfrentarnos, ni alimentar la polarización, pero sin retroceder. Ir avanzando en aquellas cosas que generan consensos sin renunciar a discutir todo lo demás. No hay que autocensurarse. Y desafiar la imaginación, ¿no?”, planteó.

“Hay una serie de países que llegaron al gobierno con una retórica que de alguna manera limita la visión sobre los derechos humanos”, acotó Lanza. “Eso luego se refleja en las negociaciones, porque para Uruguay los temas de género, de diversidad, de libertad de expresión y de protesta pacífica no están en cuestión. Sin embargo, en algunos países las definiciones mismas están en cuestión. Entonces, cuando eso llega a la mesa de negociaciones, evidentemente genera visiones que hay que articular”, continuó.

“Somos flexibles en el debate y en la articulación para buscar fórmulas que nos sean cómodas, pero no creemos que estos temas tengan que desaparecer de las negociaciones internacionales”, expresó Lanza.

Estados Unidos frustró declaración sobre derechos de afrodescendientes

En un contexto de crisis del multilateralismo global —impulsado por el descreimiento de EE.UU. en los organismos internacionales— y de cambios políticos en la región, los países con gobiernos progresistas pierden pisada ante los de perfil conservador. El giro que se dio recientemente en países como Chile y Bolivia continuó consolidándose este domingo con el triunfo del candidato derechista en Colombia.

Estos cambios políticos han dejado a Uruguay “más solo” para encontrar alianzas, explicaron fuentes de la Cancillería. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, se ha plegado a las políticas de Estados Unidos y lo respalda en las negociaciones internas, al igual que países como Ecuador o El Salvador, con discursos muy enfocados en endurecer las medidas contra el crimen transnacional.

Una declaración sobre derechos de los afrodescendientes promovida por Brasil, Colombia y Uruguay en la preparación de la asamblea fue frustrada por los estadounidenses. “Me choca que sea un tema que no se esté abordando ahora”, reprochó el canciller de Brasil, Mauro Vieira, durante la sesión plenaria de la asamblea el martes 23.

Otros temas que no solían provocar controversia, como el cambio climático o la salud mental, también se han convertido en asuntos espinosos a la interna de la OEA, según narraron fuentes del organismo. Incluso la invitación de organizaciones de la sociedad civil a la asamblea ocasionó problemas: Estados Unidos quería quitar de la lista a la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Celac, lo que terminó siendo llevado a votación y rechazado, según informó AFP.

Entre el progreso económico y la inclusión

El estilo confrontativo del embajador de EE.UU. ante la OEA, Leandro Rizzuto, un multimillonario amigo personal de Trump, marcó los días previos a la Asamblea General. Pronunció duras críticas hacia el secretario general, el surinamés Albert Ramdin —cuya jefa de gabinete debió renunciar luego de que EE.UU. revocara su visa por estar siendo investigada por presunta corrupción— y provocó la partida de varios miembros senior de la misión de EE.UU. ante la OEA por su accionar “errático”, según informó Reuters el jueves 18.

Frente a este panorama, el concepto de multilateralismo útil se escuchó de forma repetida en los discursos del secretario general de la OEA y del presidente y el canciller de Panamá, entre otras autoridades. También se reiteraron las referencias a los tiempos “complejos” que enfrenta el organismo. En línea con las preocupaciones de EE.UU., el crimen organizado transnacional y su impacto en las democracias fue un tema central en los discursos, al igual que la situación de países con gobiernos autoritarios, como Nicaragua, Cuba y Venezuela. También hubo repetidas referencias a la necesidad de que la OEA sea más eficaz y consiga resultados que den cuenta de su relevancia.

AG_OEA_4 Primera sesión plenaria de la 56ª Asamblea General de la OEA Raúl Pérez/OEA

En su intervención en el diálogo con la sociedad civil, Rizzuto dijo que la OEA debía evitar “nuevos mandatos” y enfocarse en el desarrollo integral de los países, en el crecimiento económico, las inversiones, la tecnología y el liderazgo del sector privado, que “no son temas secundarios sino centrales para la estabilidad, seguridad y soberanía de nuestro hemisferio”.

Para el jerarca estadounidense, la “prosperidad y la seguridad están unidas” y la OEA debería “usar su poder” en esa dirección.

“En un contexto de creciente demanda a organizaciones multilaterales de ser más eficientes, eficaces transparentes y relevantes, la OEA no es una excepción, y eso es un desafío para todos los miembros”, dijo por su parte el representante de Argentina, Carlos Cherniak, y pidió a los Estados trabajar juntos por una OEA “más relevante y más efectiva”.

En esa línea, el canciller argentino, Pablo Quirno, planteó en la sesión plenaria que la “legitimidad” de la OEA “depende de su capacidad de mostrar resultados concretos” y pidió por un “multilateralismo eficiente y pragmático”.

Canadá y México fueron algunos de los países que optaron por hacer foco en la “inclusión”, la igualdad de género y la importancia de la participación de la sociedad civil. “Necesitamos democracias fuertes e inclusivas”, dijo el representante de Canadá, y también expresó preocupación por la “corrupción, la falta de transparencia, la creciente polarización y la pérdida de confianza en las instituciones”.

El representante de México, Alejandro Encinas Rodríguez, reivindicó que su país tiene una “política exterior feminista” y expresó la importancia de trabajar por los derechos de los grupos vulnerables, como las comunidades indígenas, afros y LGTBQ+. “México seguirá hablando, incluso en minoría”, cerró, y consiguió los mayores aplausos de la sociedad civil.

La OEA revisa sus mandatos y advierte sobre presiones financieras

En la ceremonia de apertura de la asamblea el lunes 22, en el Centro de Convenciones Atlapa de la ciudad de Panamá, Ramdin se refirió a la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela y ofreció respaldo y apoyo al gobierno de Bolivia para enfrentar su crisis interna. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también se solidarizó con el gobierno de Rodrigo Paz y responsabilizó a la “izquierda radical” y al “narcotráfico que lo financia” de la crisis en Bolivia.

Ramdin también hizo referencia a la crisis en Haití, y anunció que la OEA llevará adelante una misión especial para contribuir a que se celebren elecciones.

Además, el secretario general habló sobre el proceso de reforma institucional que emprendió, junto con una “revisión exhaustiva” de los mandatos de la OEA. “A comienzos de este año teníamos más de 360 mandatos activos; hoy ese número se ha reducido a 77. Cada uno de ellos ha sido vinculado a una meta y a un objetivo dentro del nuevo Plan Estratégico”, detalló.

Por otra parte, mencionó las “presiones financieras” que enfrenta la OEA. “Nuestra sostenibilidad fiscal ha sido, durante años, un desafío”, dijo.

AG_OEA_2 Ceremonia inaugural de la 56ª Asamblea General de la OEA. Raúl Pérez/OEA

Según informó la agencia de noticias AFP, al mes de junio Washington no había entregado aún su contribución a la organización, del entorno de los US$ 47 millones, y para 2027 no hay una partida específica para la OEA en el proyecto de presupuesto estadounidense. “Es como una espada de Damocles sobre tu cabeza”, dijo al medio una fuente del Consejo Permanente de la OEA.

Ramdin: el multilateralismo es “necesario”

En la asamblea de la OEA participaron 32 Estados miembros y 37 Estados observadores, además de organismos internacionales y representantes de la sociedad civil y del sector privado.

En la conferencia de prensa inaugural, el domingo 21, la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, informó que tras el trabajo preparatorio para la asamblea se llegó con 16 proyectos de declaraciones y resoluciones para discutir y aprobar; 14 de ellos con consensos previos. La situación en Nicaragua, Haití, la cuestión de las islas Malvinas, la salud mental, el programa presupuestal de la OEA y la gestión de los mandatos son algunos de los temas que fueron votados durante la asamblea.

AG_OEA_3 Primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA. Raúl Pérez/OEA

El secretario general remarcó en la conferencia del domingo que el multilateralismo no solo “es importante”, sino “necesario”, y debe “fortalecerse”. El secretario general también hizo referencia a los países que no tienen gobiernos democráticos y reconoció que “hay mucho trabajo por hacer en ese ámbito”. Dijo que la OEA está preparada para apoyar procesos de transición en Venezuela y que está dispuesta a ayudar a otros países que lo soliciten, como Cuba. Antes de cerrar, se refirió al “crimen organizado transnacional”. “Debemos prestarle atención porque afecta no solo la seguridad, sino también la gobernanza, la sociedad en su conjunto, el sistema de salud, los flujos financieros ilícitos e incluso la política”.