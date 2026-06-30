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Dua Lipa abrirá en Oporto una biblioteca de libros “que desaparecerán”

The Manifesto Library constará de 100 títulos divididos en cuatro ejes temáticos: poder, control, voz y memoria

Dua Lipa en su club de lectura, Service 95, en el Hotel Chelsea de Nueva York.

Dua Lipa en su club de lectura, Service 95, en el Hotel Chelsea de Nueva York.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Dua Lipa ya ha demostrado su afición por la lectura. Después, dio un paso más y creó su propio club de lectura gratuito en línea, Service 95. Ahora tendrá su propia biblioteca: The Manifesto Library. Se trata de una colección permanente de 100 libros, alojada dentro del auditorio cultural de la Livraria Lello de Oporto, Portugal.

“Esta librería es un santuario dedicado a libros que desaparecerán”, explicó la cantante. Por eso, la curaduría apuntó a libros que vieron vetada su publicación, que fueron retirados de los planes de estudios o de bibliotecas, y también a títulos que fueron objeto de debate público. Mientras que algunos hacen foco en la censura, otros han interpelado a sus lectores sobre temas de raza, género, identidad y poder político.

Los 100 títulos seleccionados se dividen en cuatro ejes: poder, control, voz y memoria.

Biblioteca dua lipa Control

En la sección Poder se pueden encontrar títulos como El segundo sexo, de Simone de Beauvoir; Felon, de Reginald Dwayne Betts; Libre, de Lea Ypi; One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, de Omar El Akkad, y 1984, de George Orwell.

En la sección Control se incluyen libros como El cuento de la criada, de Margaret Atwood; El proceso, de Franz Kafka; La policía de la memoria, de Yoko Ogawa, y Ai Weiwei on Censorship, del artista y activista cuya exposición A4 se exhibe actualmente en la Livraria Lello.

Manifesto_Library_Dua Lipa

La categoría Voz cuenta con El color púrpura, de Alice Walker; Los versos satánicos, de Salman Rushdie; En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong, y Mi pluma es el ala de un pájaro: nueva ficción de mujeres afganas, de varias autoras.

Por último, dentro de la categoría Memoria, está Pachinko, de Min Jin Lee; Patriota, de Alexéi Navalny; La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, y Los libros de Jacob, de Olga Tokarczuk.

“Esta biblioteca es un santuario para los libros que han desaparecido, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que se les diga qué libro se les permite leer”, dijo Dua Lipa. Y agregó: “Están invitados a visitarla y a decidir por sí mismos qué lugar ocupa cada obra en estas estanterías. Porque, a veces, lo más subversivo que se puede hacer es leer un libro y luego hablar de él”.

Aún no se ha anunciado la fecha de apertura. Será, según Dua Lipa y la Livraria Lello, “próximamente”.

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