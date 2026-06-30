Dua Lipa abrirá en Oporto una biblioteca de libros “que desaparecerán”

Dua Lipa ya ha demostrado su afición por la lectura. Después, dio un paso más y creó su propio club de lectura gratuito en línea, Service 95. Ahora tendrá su propia biblioteca: The Manifesto Library. Se trata de una colección permanente de 100 libros, alojada dentro del auditorio cultural de la Livraria Lello de Oporto, Portugal.

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“Esta librería es un santuario dedicado a libros que desaparecerán”, explicó la cantante. Por eso, la curaduría apuntó a libros que vieron vetada su publicación, que fueron retirados de los planes de estudios o de bibliotecas, y también a títulos que fueron objeto de debate público. Mientras que algunos hacen foco en la censura, otros han interpelado a sus lectores sobre temas de raza, género, identidad y poder político.

En la sección Poder se pueden encontrar títulos como El segundo sexo, de Simone de Beauvoir; Felon, de Reginald Dwayne Betts; Libre, de Lea Ypi; One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, de Omar El Akkad, y 1984, de George Orwell.

En la sección Control se incluyen libros como El cuento de la criada, de Margaret Atwood; El proceso, de Franz Kafka; La policía de la memoria, de Yoko Ogawa, y Ai Weiwei on Censorship, del artista y activista cuya exposición A4 se exhibe actualmente en la Livraria Lello.

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La categoría Voz cuenta con El color púrpura, de Alice Walker; Los versos satánicos, de Salman Rushdie; En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong, y Mi pluma es el ala de un pájaro: nueva ficción de mujeres afganas, de varias autoras.

Por último, dentro de la categoría Memoria, está Pachinko, de Min Jin Lee; Patriota, de Alexéi Navalny; La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, y Los libros de Jacob, de Olga Tokarczuk.

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“Esta biblioteca es un santuario para los libros que han desaparecido, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que se les diga qué libro se les permite leer”, dijo Dua Lipa. Y agregó: “Están invitados a visitarla y a decidir por sí mismos qué lugar ocupa cada obra en estas estanterías. Porque, a veces, lo más subversivo que se puede hacer es leer un libro y luego hablar de él”.

Aún no se ha anunciado la fecha de apertura. Será, según Dua Lipa y la Livraria Lello, “próximamente”.