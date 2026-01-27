Victoria Beckham fue condecorada en París y mostró a su familia unida tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Las imágenes de la ceremonia compartidas por el clan Beckham fueron interpretadas como una muestra de cohesión familiar tras la guerra declarada por su hijo Brooklyn

Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham.

Lejos de hundirse tras el revuelo provocado por el comunicado que publicó su hijo mayor, Brooklyn, en los últimos días la familia Beckham se ha mostrado no solo más unida que nunca, sino que varios acontecimientos oficiaron de bálsamo para su imagen pública. Este lunes Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham, a excepción de Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz. Emocionada, la diseñadora y exintegrante de las Spice Girls agradeció este reconocimiento y dedicó unas palabras para su familia, en especial a su esposo, David Beckham. “Mi más sincero agradecimiento a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, por este honor. Gracias también a los socios comerciales que creyeron en mí, a mi familia y, especialmente, a David, mi marido y primer inversor. No podría estar más agradecida, lo son todo para mí”, expresó la diseñadora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham) Las imágenes de la ceremonia compartidas por la familia fueron interpretadas como una muestra de cohesión familiar tras la guerra declarada por su hijo Brooklyn, que aseguró sin filtros que no quiere reconciliarse con su familia. El primogénito aseguró que los Beckham intentaron controlar su vida adulta, manipular a la prensa para instalar ciertos relatos sobre él e incluso boicotear su casamiento con la actriz Nicola Peltz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Beckham (@davidbeckham) “Mi madre interceptó el primer baile con mi esposa, que llevaba planeado desde hacía semanas con una canción romántica. Bailó de manera muy inapropiada conmigo enfrente de todo el mundo”, afirmó en uno de los fragmentos del comunicado que generó miles de reels humorísticos hechos con IA. No solo Victoria atraviesa un repunte en su imagen pública tras el comunicado.