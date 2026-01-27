¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Victoria Beckham fue condecorada en París y mostró a su familia unida tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Las imágenes de la ceremonia compartidas por el clan Beckham fueron interpretadas como una muestra de cohesión familiar tras la guerra declarada por su hijo Brooklyn

Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham.

Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Lejos de hundirse tras el revuelo provocado por el comunicado que publicó su hijo mayor, Brooklyn, en los últimos días la familia Beckham se ha mostrado no solo más unida que nunca, sino que varios acontecimientos oficiaron de bálsamo para su imagen pública. Este lunes Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham, a excepción de Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz. Emocionada, la diseñadora y exintegrante de las Spice Girls agradeció este reconocimiento y dedicó unas palabras para su familia, en especial a su esposo, David Beckham. “Mi más sincero agradecimiento a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, por este honor. Gracias también a los socios comerciales que creyeron en mí, a mi familia y, especialmente, a David, mi marido y primer inversor. No podría estar más agradecida, lo son todo para mí”, expresó la diseñadora.

Las imágenes de la ceremonia compartidas por la familia fueron interpretadas como una muestra de cohesión familiar tras la guerra declarada por su hijo Brooklyn, que aseguró sin filtros que no quiere reconciliarse con su familia. El primogénito aseguró que los Beckham intentaron controlar su vida adulta, manipular a la prensa para instalar ciertos relatos sobre él e incluso boicotear su casamiento con la actriz Nicola Peltz.

Leé además

Dos adolescentes miran sus celulares.
Video
Tecnología

Francia avanza hacia la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años

Por RFI
Grok.
Tecnología

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas, según una investigación

Por RFI
Embed

“Mi madre interceptó el primer baile con mi esposa, que llevaba planeado desde hacía semanas con una canción romántica. Bailó de manera muy inapropiada conmigo enfrente de todo el mundo”, afirmó en uno de los fragmentos del comunicado que generó miles de reels humorísticos hechos con IA. No solo Victoria atraviesa un repunte en su imagen pública tras el comunicado.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ROMEO (@romeobeckham)

Romeo Beckham también experimentó un aumento de popularidad tras desfilar para Willy Chavarría en la Semana de la Moda de París. Lo visitaron su hermano Cruz y las parejas de ambos, quienes fueron vistos disfrutando de la noche parisina.

Selección semanal
Agro

Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

Por Redacción Búsqueda
Unión Europea

Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

Por Guillermo Draper
Licitación

Ministerio de Turismo licitará parador que, “en rojo” cuando era gestionado por el PIT-CNT, cerró en 2025

Por Redacción Búsqueda
Producción agropecuaria

OPP se propone fortalecer la Comisión Sectorial del Arroz, que en el pasado actuó con “altibajos”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham.

Victoria Beckham fue condecorada en París y mostró a su familia unida tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Por Redacción Galería
Rovos Rail.
Video

Viajar como antes, con el lujo de hoy: 8 trenes para disfrutar sin apuro

Por Santiago Perroni
Willem Dafoe y Gastón Solnicki.

Con la presencia del actor Willem Dafoe, se desarrolla una nueva edición del JIIFF

Por  Belén Riguetti Aparicio  y Felipe Barbeito
Julián Schweizer.

Julián Schweizer, surfista: “No me considero talentoso, me considero trabajador”

Por Clementina Delacroix Cardeza