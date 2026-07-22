Zendaya y Tom Holland fueron recibidos por cientos de fanáticos en la ‘avant première’ de ‘Spider-Man’ en México
La avantpremière de la película de Marvel, dirigida por Destin Daniel Cretton, tuvo lugar en el parque Aztlán, ubicado en el Bosque de Chapultepec, donde la pareja, al llegar, firmó autógrafos y se sacó fotos con los cientos de fanáticos que la esperaban
Sony Pictures eligió Ciudad de México como una de las principales sedes de la gira promocional.
La Ciudad de México se ha convertido en una escala obligatoria para promocionar grandes producciones de Hollywood. Esta vez fue el turno de Spider-Man: Brand New Day, que tiene como protagonistas a Zendaya y Tom Holland, una de las parejas del momento desde que iniciaron su relación poco después de conocerse durante el rodaje de la primera película de la saga.
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La avantpremière de la película de Marvel, dirigida por Destin Daniel Cretton, tuvo lugar en el parque Aztlán, ubicado en el Bosque de Chapultepec, donde la pareja, al llegar, firmó autógrafos y se sacó fotos con los cientos de fanáticos que la esperaban.
Zendaya vuelve a interpretar a Mary Jane, uno de los personajes más importantes de la franquicia.
EFE
Justamente, Sony Pictures eligió a Ciudad de México como una de las principales sedes de la gira promocional debido a la gran cantidad de seguidores que la película —a estrenarse mundialmente el 30 de julio— tiene en el país.
Spider-Man: Brand New Day continúa la historia mostrando las consecuencias del hechizo que borró de la memoria de todas las personas la imagen de Spider-Man, lo que obligará al superhéroe a empezar una etapa distinta de su vida. Zendaya, por su parte, vuelve a interpretar a Mary Jane, uno de los personajes más importantes de la franquicia.
Destin Daniel Cretton dirige la saga de la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya.
AFP
Si bien el estudio mantiene bajo reserva gran parte del argumento, los avances permiten concluir que esta versión mostrará versiones maduras del personaje principal, además de un tono un poco más oscuro que el de anteriores entregas.