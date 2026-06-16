Acuerdo EE.UU.-Irán: los libaneses, entre el alivio, la cautela y el escepticismo

El anuncio de un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán que pone fin a la guerra entre Israel y Hezbolá deja sin resolver muchos temas sobre Líbano, al no citar el retiro israelí del territorio de su vecino o poner fin al apoyo de Teherán al grupo chiita. En Líbano, esta incertidumbre es acogida por la población con una mezcla de alivio y escepticismo.

Destrucción en la ciudad de Nabatieh, sur de Líbano, tras los bombardeos israelíes que han azotado la zona en las últimos meses de conflicto.

Tras 15 semanas de combates que han dejado cerca de 3.800 muertos y más de 11.500 heridos, en su mayoría civiles, el alto el fuego parece mantenerse en el Líbano a pesar de algunos enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbolá en algunos puntos del frente en el sur del país.

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A pesar del anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que su ejército no se retirará de las zonas que ha ocupado, se ha registrado un tímido movimiento de retorno de los desplazados, sobre todo en las localidades situadas al norte del río Litani.

Embed - Irán cuestiona firma de acuerdo con EE. UU. por ataques de Israel contra Líbano El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, mantuvo el lunes una conversación telefónica con el presidente Joseph Aoun y el presidente del Parlamento, Nabih Berry, para informarles de la entrada en vigor “de forma inmediata y por un periodo de 60 días” del alto el fuego en el Líbano.

Los libaneses se debaten entre el alivio, la cautela y el escepticismo, informa Paul Khalifé, nuestro corresponsal en Beirut. Se sienten aliviados por el claro descenso de la intensidad de los combates tras tres meses y medio de una oleada de violencia marcada por miles de muertos y heridos, así como por una destrucción sin precedentes en todas las guerras que han vivido. Se muestran cautelosos porque el futuro del proceso sigue siendo incierto.

Embed - Trump critica ataques israelíes contra Líbano por amenazar posible acuerdo con Irán El acuerdo entre Irán y Estados Unidos (EE.UU.) prevé, sin duda, el cese de los combates, pero no la retirada del ejército israelí, que ocupa cerca del 10 % del territorio. Hezbolá afirmó en un comunicado que seguía “comprometido con el derecho legítimo y reconocido del Líbano a defender su territorio, su pueblo y su soberanía, hasta la retirada total y la liberación por parte de Israel de los detenidos libaneses”.