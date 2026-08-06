El papa vendrá a Uruguay 40 años después y la Iglesia prepara una ceremonia masiva en el Estadio Centenario

El Vaticano confirmó ayer miércoles por la mañana que el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, en lo que será la primera visita de un pontífice al país en casi cuatro décadas. El último había sido Juan Pablo II, quien estuvo en mayo de 1988.

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El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó en un comunicado de prensa que León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Minutos después del anuncio del Vaticano, el gobierno uruguayo convocó a una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva para referirse a la visita. Participaron el canciller Mario Lubetkin; el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo; y el nuncio apostólico en Uruguay, Giuseppe Gallone, representante diplomático de la Santa Sede en el país.

El presidente Yamandú Orsi había extendido personalmente la invitación a León XIV durante una audiencia en el Vaticano, en noviembre del año pasado.

Además de la invitación formulada por el presidente, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) también había elevado formalmente al Vaticano su deseo de recibir al pontífice. En ese marco, los obispos uruguayos realizarán su visita ad limina apostolorum al Vaticano entre el 14 y el 18 de setiembre, cuando serán recibidos por León XIV para dialogar sobre la situación de la Iglesia en Uruguay y presentar un informe sobre la realidad pastoral del país.

Evento en el Estadio Centenario

Elegido el 8 de mayo de 2025 tras la muerte de Francisco, León XIV tiene 70 años, es el 267º papa y pertenece a la Orden de San Agustín. Nacido en Estados Unidos con el nombre Robert Francis Prevost, también posee la ciudadanía peruana tras más de dos décadas de misión pastoral en ese país, lo que le permite hablar español con fluidez y mantener una estrecha relación con la Iglesia latinoamericana. Hasta su visita a Uruguay habrá realizado viajes apostólicos a nueve países: Turquía, Líbano, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial, Mónaco, San Marino y Francia.

Entre el 6 y el 8 de noviembre estará en Montevideo, Paysandú y Florida; luego viajará a Argentina, donde recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y finalizará su gira en Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre el 11 y el 17 de noviembre.

Aunque el Vaticano aún no divulgó el programa oficial, fuentes de la Iglesia y del gobierno indicaron a Búsqueda que ya se maneja un cronograma tentativo en coordinación entre la Santa Sede, la CEU y el Poder Ejecutivo.

Según la planificación, León XIV llegará a Montevideo el viernes 6 de noviembre e irá por la rambla desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hasta la catedral Metropolitana, en la plaza Matriz. El sábado 7 viajará por la mañana a Paysandú y regresará por la tarde a la capital para participar en actividades de carácter social y educativo. Entre las opciones que se evalúan figura una visita a Casavalle y otra a la Universidad Católica del Uruguay.

El papa León XIV es recibido por fieles a su llegada para celebrar una misa durante una visita de un día a la isla de Lampedusa, el 4 de julio. Tiziana Fabi/AFP

La actividad central de la visita será esa misma noche en el Estadio Centenario, donde se realizará una gran celebración abierta al público. El acceso será gratuito, aunque requerirá inscripción previa para facilitar la organización y el control de ingreso.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la intención es habilitar las cuatro tribunas y el campo de juego. En caso de completarse la capacidad del estadio, se instalarán pantallas gigantes en el exterior. El acto incluirá intervenciones artísticas, testimonios de fieles y un mensaje del pontífice, pero no será una misa. El antecedente más cercano de una actividad papal en el Centenario se remonta al 7 de mayo de 1988, cuando Juan Pablo II presidió allí una multitudinaria celebración litúrgica.

El domingo 8 de noviembre, León XIV viajará a Florida, donde celebrará una misa con motivo de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, antes de partir a Buenos Aires.

“Para nosotros, los uruguayos, es una alegría enorme. Porque esto trasciende las fronteras de los cristianos, es para todos”, afirmó Sturla ayer miércoles en la conferencia de prensa. Para organizar la visita, la Iglesia católica ya conformó un equipo encabezado por Milton Tróccoli, presidente de la CEU, y coordinado por Sebastián Pinazzo, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo. Uno de los principales aspectos a definir es el financiamiento. Habitualmente, el Estado asume los costos de seguridad, los operativos policiales, el tránsito y los servicios de emergencia, además de parte de la logística. La Iglesia, por su lado, se encarga de la organización de las celebraciones, los escenarios, la comunicación, los voluntarios, el transporte interno del papa, el alojamiento de parte de la comitiva y otros aspectos pastorales.