Tras recibir informe de Economía y Cancillería, la comisión del Senado aprobó el capítulo comercial del acuerdo Mercosur-UE

Tras un tratamiento exprés acordado por la amplia mayoría del sistema político, la comisión especial del Senado dedicada a analizar el acuerdo Mercosur - Unión Europea aprobó por unanimidad su ratificación. Está previsto que el plenario de la Cámara Alta dé media sanción al proyecto de ley que ratifica el capítulo comercial del tratado , el único en discusión por ahora, para que luego pase a Diptuados.

La comisión aprobó la ratificación después de recibir a una delegación integrada por los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, quienes hicieron una presentación conjunta con datos del documento y sus potenciales efectos sobre distintos sectores de la economía local. El trabajo de la comisión había comenzado el martes 17 de febrero.

“El acuerdo se inscribe en un contexto internacional con mayor incertidumbre y donde los factores geopolíticos están tomando una dimensión cada vez más relevante“, dice la presentación, compartida por los ministerios en sus páginas web. Al respecto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone , sostuvo que “en materia del papel de la geopolítica en la reconducción de la política económica a nivel global, no tiene absolutamente nada que ver con los principios que orientaron a la economía internacional en los últimos 70 años”. Añadió que se está ante el “fin de una era civilizatoria a nivel global” y es en ese marco que hay que encarar la discusión sobre los acuerdos.

El gobierno había sido cuestionado por iniciar el proceso de ratificación sin tener pronto un estudio de impacto económico . En la presentación expuesta este lunes en comisión, el Poder Ejecutivo dio algunos datos sobre el efecto que tendría la implementación del tratado. De todos modos, está a la espera de que el Banco Interamericano de Desarrollo le entregue un informe más completo sobre el impacto en los distintos sectores de la economía.

En la lista de “sectores ganadores en materia de concesiones arancelarias”, el gobierno ubicó, entre otros, a la lana, los aceites esenciales, cueros, despojos animales y oleaginosos. También están al tope de la tabla la carne de caballo, pegamentos y adhesivos y naranjas.

Entre los “ganadores”, también están aquellos que mantienen el “arancel cero” en su exportación: soja, colza, medicamentos, madera, depojos animales, entre otros.

Para el Poder Ejecutivo, los “sectores con oportunidades comerciales” incluyen la venta de ganado en pie, las preparaciones alimenticias para animales, el ácido sulfúrico, el arroz con cáscara, los cigarrillos de tabaco.

Algunos “desafiados”

La presentación incluye a los sectores “desafiados”, aunque con la aclaración de que las amenazas comenzarán a entrar en vigor 10 años después del comienzo de la aplicación del acuerdo. Integran esa lista aceites, medicamentos, cebada, automóviles para transporte de mercancía, entre varios otros.

Los ministerios destinaron un par de slides a las condiciones del sector vitivinícola, “La UE eliminará inmediatamente en canastas de cuatro años los aranceles a los vinos embotellados en envases de hasta 5 litros, mientras que Mercosur lo hará en canastas de ocho años”, describe.

Sobre el eventual impacto de la competencia de la UE en el mercado de vinos de Brasil, señala que ese origen ya ocupa el 40% de las importaciones. En 2025 Uruguay exportó US$ 7,5 millones a Brasil, “con una participación del 0,7% en el mercado y 1,37% de las importaciones” de ese país.

El análisis también detalla las cifras de exportaciones de lácteos, especialmente a Brasil, un destino importante para la producción uruguaya. El sector lácteo ha expresado su preocupación a las autoridades por el posible aumento de la competencia de productores europeos en ese mercado.

“Crea oportunidades”

Sobre el final, la presentación sostiene que aumentará 1,5% el Producto Bruto Interno, 3% las exportaciones, 3,4% las importaciones, 0,48% el empleo y 1,02% el salario real.

“El Acuerdo Interino de Comercio dinamiza la agenda interna del Mercosur, en tanto debe armonizarse la normativa del bloque para adecuarla al acuerdo”, asegura. Y agrega que “impulsa la negociación comercial del Mercosur con otros países y bloques económicos”, como, por ejemplo, Canadá.

La mirada de las autoridades es que la puesta en marcha del acuerdo, que depende de lo que suceda en Europa, “crea oportunidades “de atraer nuevas inversiones y acelerar el crecimiento económico” y “pone a Uruguay en condiciones similares a otros exportadores en los mercados agroalimentarios”.