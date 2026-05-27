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    La NASA desvela sus planes para una base permanente en la Luna

    En Estados Unidos, la NASA dio a conocer sus planes para establecer una base permanente en la Luna. Este anuncio se produce apenas seis semanas después del éxito de la misión Artemis II, que envió una tripulación a orbitar la Luna por primera vez en medio siglo

    Se exhiben maquetas de vehículos lunares y módulos de aterrizaje durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de la NASA en Washington, D.C., el 26 de mayo de 2026, para presentar los planes de la base lunar de la NASA.

    Se exhiben maquetas de vehículos lunares y módulos de aterrizaje durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de la NASA en Washington, D.C., el 26 de mayo de 2026, para presentar los planes de la base lunar de la NASA.

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    AFP / MANDEL NGAN
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La agencia espacial estadounidense ahora quiere aprovechar este impulso. Si todo sale según lo previsto, los primeros astronautas estadounidenses deberían regresar a la superficie lunar en 2028 como parte de la misión Artemis IV. Pero la construcción de esta futura base comenzará incluso antes de su llegada.

    La primera de las tres fases del proyecto está programada para comenzar este año. El objetivo es identificar el mejor lugar de instalación, cerca del polo sur de la Luna . Para lograrlo, la NASA planea usar drones y vehículos exploradores operados a distancia para explorar la zona.

    Embed - Estados Unidos planea instalar un reactor nuclear en la Luna antes de 2030 • FRANCE 24 Español

    Listo para 2032

    La construcción de la base lunar propiamente dicha comenzará en 2029. Para permitir una presencia humana permanente en este entorno particularmente hostil, será necesario instalar viviendas para los astronautas, así como centrales eléctricas, tanto solares como nucleares, vehículos, medios de comunicación y un sistema regular de suministro de alimentos.

    Para completar este proyecto, la NASA se ha asociado con el sector privado. Para 2032, todo debe estar listo para que los estadounidenses establezcan una presencia y comiencen a trabajar en la Luna. La NASA también planea establecer un perímetro de seguridad alrededor de esta futura base lunar.

    Porque detrás de este proyecto científico se esconde una frenética carrera contra China, que también aspira a una presencia permanente en la Luna. “En esta competencia entre grandes potencias, el tiempo apremia. Y el éxito, al igual que el fracaso, se medirá en meses, no en años”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman. En esta nueva carrera espacial, la Luna es, además, solo un trampolín hacia un destino aún más lejano: Marte.

    FUENTE:RFI

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