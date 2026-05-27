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    Diputado colorado propone al gobierno enviar a personas en situación de calle a trabajar a los cuarteles

    El legislador Adrián Juri señaló que se le deben sumar “contraprestaciones” a una operativa realizada en el anterior gobierno para una población que necesita “disciplina y orden”

    Cuartel del Regimiento de Blandengues de Artigas de Caballería Nº 1.

    Cuartel del Regimiento de Blandengues de Artigas de Caballería Nº 1.

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    Ricardo Antúnez, adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Utilizar las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para alojar a personas en situación de calle no es una situación inédita. Pedirles una contraprestación por ello, entendida esta como realizar trabajos de apoyo en esas unidades, sí. Así se resume una propuesta del diputado del Partido Colorado Adrián Juri, del sector Vamos Uruguay.

    La idea está plasmada en una exposición escrita, con fecha 25 de mayo, que cursó a los ministerios de Defensa, Interior, Desarrollo Social (Mides) y Salud Pública, y también a la Intendencia de Montevideo (IM). La propuesta gira en torno a “una problemática que se ha agravado en forma sostenida en los últimos años”, pero que se ha vivenciado más “en los últimos meses: el aumento de personas en situación de calle y las consecuencias sociales, humanas y de convivencia que ello implica”, según indica el texto.

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    La exposición recuerda que el Estado ya apeló a las instalaciones del MDN en los años 2020, 2022 y 2023 para alojar a esta población durante las emergencias climáticas, “particularmente durante olas de frío”. Eso refleja la “vocación de servicio a la población civil” de las Fuerzas Armadas, aunque limitadas como “respuesta coyuntural”. Esto, según el escrito, no le ha permitido “integrarse en una política sostenida” que genere “verdaderos procesos de recuperación e inserción”.

    Trabajar en los cuarteles sería parte de una nueva etapa.

    “Yo quiero que Defensa pase de ser utilizado de forma coyuntural a ser parte de la operativa estructural” relacionada a la gente en situación de calle, dijo Juri a Búsqueda. A lo ocurrido durante el gobierno de coalición, ahora le suma la “contraprestación”.

    “No es solamente alojamiento, higiene y comida. Yo propongo que esta gente ayude a hacer alguna actividad en los cuarteles, a trabajar en las caballerizas, con los veterinarios, con distintas tareas de mantenimiento. Que se les proporcione ropa de trabajo, la dignidad de tener algo para hacer. Eso es algo digno y lo necesitan. Necesitan disciplina y orden, un horario para almorzar, para bañarse. Todo eso va a ayudar a insertarse de nuevo en la sociedad”, agregó.

    EXPOSICION ESCRITA

    En la exposición, ese enfoque “más integral” se expresa de la siguiente manera. “La propuesta consiste en la utilización de instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional como espacios de alojamiento transitorio, en el marco de la normativa vigente, incluyendo la aplicación de la Ley de Faltas cuando corresponda, garantizando condiciones adecuadas de alojamiento, higiene, alimentación y seguridad. Estos espacios permitirían brindar a las personas un entorno digno, con acceso a servicios básicos que hoy no están garantizados en la vía pública. Pero al mismo tiempo, se propone incorporar un componente esencial: la participación activa de las personas alojadas en tareas dentro de los establecimientos como contraprestaciones”.

    Dentro de esta población, la más vulnerable, hay individuos que prácticamente perdieron la capacidad de relacionarse a nivel social. Juri indicó que también hay unos “renglones” para “las situaciones de consumo problemático de sustancias y salud mental”. En esos casos, “se propone la derivación obligatoria a los dispositivos correspondientes, mediante la coordinación del Ministerio de Salud Pública, el Hospital Militar y otros prestadores que puedan integrarse al sistema”, sin excluir al sector privado.

    En esta idea, el rol del Ministerio del Interior es el de asegurar “el cumplimiento del marco normativo vigente” y contribuir a recuperar “el orden en el espacio público”. El Mides seguría con “su rol rector en la evaluación, seguimiento y generación de alternativas de egreso”.

    La exposición menciona eventuales críticas “desde algunos ámbitos vinculados a los derechos humanos”. En diálogo con Búsqueda, el diputado Juri se atajó de esos cuestionamientos: “Dicen ‘ah, querés mandar gente a los cuarteles’ y te tiran con los derechos humanos. Yo quiero saber: ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos defendiendo a la gente en la calle y al vecino que no puede salir de su casa porque hay una persona durmiendo en la puerta? Obviamente, hay gente irrecuperable, por algo dedico unos renglones al Hospital Militar. Pero podemos hacer algo con algunos. No puede ser que no se pueda hacer nada por las 3.000 personas que duermen en la calle. Además, son tareas que ya hace el Ejército, pero también puede ser que el MSP los convoque para limpiar hospitales. Yo hablo de los cuarteles porque en los cuarteles se trabaja, y esta población precisa recuperar hábitos. También te van a decir que los estás militarizando, que sos fanático de (el presidente de El Salvador, Nayib) Bukele y todo eso, ¿y cuál sería la solución? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Que Blanca Rodríguez siga diciendo que no ve gente en la calle?”, culminó, citando recientes expresiones de la senadora frenteamplista a Radio Sarandí.

    Adentro, contenedores

    Más allá de que la iniciativa del diputado Juri ya se tradujo en un documento escrito enviado a cuatro ministerios y a la comuna capitalina (“a partir de ahí podremos mantener reuniones”, afirmó), el colorado no es el único legislador afín a la idea de enviar a personas en situación de calle a los cuarteles.

    Entrevistado por el programa 5 sentidos, de Canal 5, el pasado martes 19, el senador nacionalista Sebastián da Silva consideró que apostar a “contenedores”, como impulsó en el barrio Santa Eugenia el sacerdote Juan Andrés Verde, sería “absolutamente” una propuesta atendible para alojar a esta población.

    Preguntado sobre dónde los instalaría, respondió: “En cualquier lugar que tenga el Estado, cuarteles hay cualquier cantidad”.

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