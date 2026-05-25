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    Tenfield volverá a reunirse con la AUF para reclamar la eliminación del usuario único en el ‘streaming’

    Tras una nueva decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia, ambas partes conversarán en un escenario que hasta ahora es de relativa estabilidad

    El fútbol uruguayo cumplirá cinco meses con sus nuevos contratos de transmisión, que incluyen una importante participación de Tenfield.&nbsp; &nbsp;

    El fútbol uruguayo cumplirá cinco meses con sus nuevos contratos de transmisión, que incluyen una importante participación de Tenfield. 

     

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Los nuevos contratos audiovisuales y comerciales del fútbol uruguayo llevan ya cinco meses de vigencia y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tendrá una ronda de evaluación con las empresas adjudicatarias de la licitación, entre ellas Tenfield.

    El encuentro se realizará esta semana y tendrá un eje central, según confirmaron a Búsqueda representantes de ambas partes: la decisión de la AUF de establecer un usuario único para el streaming. Se trata de una medida que Tenfield ha objetado en reiteradas ocasiones. La empresa es titular —desde enero de 2026 y hasta diciembre de 2029— del lote OTT (over-the-top), la modalidad de transmisión directa por internet sin intermediarios de cable o satélite, por el que abona US$ 17,5 millones anuales.

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    A través de ese lote, Tenfield distribuye los partidos mediante acuerdos de sublicencia con Antel TV y Disney —a través de las señales VTV Plus y ESPN, respectivamente—. El conflicto gira en torno a la forma de acceso a esa señal: la AUF quiere imponer un modelo de usuario único, similar al que aplican plataformas como Netflix, en el que cada cuenta solo puede ser utilizada por una persona y desde un único dispositivo a la vez, sin posibilidad de compartirla entre varios hogares.

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    Eduardo Ache y Carlos Manta, integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF.

    Eduardo Ache y Carlos Manta, integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF.

    Tenfield se resiste a esa restricción. Para la empresa, un esquema más flexible —que permita ver los partidos en múltiples pantallas o dentro de un mismo grupo familiar— hace al servicio más atractivo y competitivo.

    En reuniones recientes en la casa de Francisco Casal, los directivos de la AUF plantearon que permitir cuentas compartidas y precios bajos puede distorsionar el mercado y depreciar el valor de los derechos cuando los nuevos contratos finalicen en 2029, lo que a su vez desincentiva la competencia y dificulta el ingreso de nuevas plataformas o empresas dispuestas a pagar más.

    La preocupación no es solo de la AUF. DirecTV, que junto con Torneos y Competencias se adjudicó en 2026 la distribución del fútbol por cable por US$ 31,8 millones anuales, manifestó formalmente al Comité Ejecutivo de la AUF su inquietud sobre cómo algunas condiciones del esquema de streaming pueden afectar el equilibrio entre los distintos adjudicatarios.

    Las diferencias entre la AUF y Tenfield se inscriben en una relación que ya acumula tensiones. A raíz de una denuncia presentada en febrero por la empresa, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia emitió medidas cautelares para mantener su monitoreo sobre el proceso de comercialización y distribución de los derechos del fútbol, entre ellas la prohibición de fijar precios en la venta a los usuarios.

    La semana pasada, El Observador informó que la comisión emitió una nueva resolución que plantea el cese preventivo sobre dos cláusulas: una que vinculaba la comercialización de los derechos de televisión por cable con los de streaming, obligando a los operadores a contratar ambos paquetes en conjunto, y otra que impedía acceder o mantener sublicencias de transmisión a empresas que registraran deudas con la AUF.

    La situación de Antel

    Además de Tenfield y del consorcio DirecTV–Torneos y Competencias, otro de los adjudicatarios de la licitación de la AUF fue el consorcio Team Click, integrado por Antel y Team Sports Media, empresa uruguaya que comercializa contenidos de Disney+. A través de esa asociación, obtuvieron los derechos de transmisión internacional de la Liga AUF Uruguaya para el período 2026–2029.

    Pero Antel también participa en la transmisión del torneo vía streaming, en línea con una estrategia que la empresa viene desarrollando desde años anteriores para posicionarse como generadora y distribuidora de contenidos y así ampliar sus modelos de negocio.

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    El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez (al centro de la imagen), junto al resto del directorio del ente.

    El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez (al centro de la imagen), junto al resto del directorio del ente.

    Por un lado, ofrece acceso al fútbol uruguayo a usuarios que cuentan con paquetes prémium tanto móviles como de hogar, los cuales incluyen Disney+, desde donde se puede acceder al canal ESPN, encargado de emitir el torneo local a partir de un acuerdo de sublicencia entre Tenfield y Disney+. Por otro lado, Antel transmite partidos directamente en el canal VTV Plus a través de su plataforma Antel TV, en el marco de un acuerdo propio alcanzado con Tenfield.

    Esa alianza, sin embargo, venció formalmente el 31 de diciembre. Aunque funciona y está vigente, no fue renovada oficialmente con un nuevo contrato. “Hoy nosotros pasamos los partidos del campeonato a través de un permiso provisorio que nos da Tenfield para hacerlo”, explicó Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, entrevistado el 23 de abril en Caras y Caretas.

    A inicios del torneo, VTV Plus en Antel TV estuvo disponible para clientes de todos los planes de la telefónica. La AUF consideró que este mecanismo desnaturalizaba el mercado y el modelo económico establecido por la licitación y exigió que se impusiera un límite de precio. Ahora al fútbol uruguayo por Antel TV acceden los clientes de la estatal que tienen un contrato de fibra óptica igual o superior a $ 1.650 mensuales.

    Álvarez manifestó que Antel tiene interés en que el contrato con Tenfield se cierre en el menor plazo posible, ya que el ente precisa establecer con exactitud qué tipo de propuestas ofrecer a los consumidores. “El día que firmemos para acceder a un producto que esté definido, vamos a valorar de qué forma lo hacemos disponible al cliente de Antel con un precio diferenciado, porque esto, para nosotros, además de una estrategia, es un negocio”, indicó.

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