Banco Central ve “recuperación” de la actividad y petróleo caro; mantuvo la tasa de política monetaria

Al considerar que el “balance de riesgos para la inflación se inclinó levemente al alza como consecuencia de la mayor persistencia de los precios del petróleo en niveles elevados”, el Banco Central (BCU) resolvió este martes 26 mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 5,75% anual.

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Para tomar la decisión, también tuvo en consideración que los indicadores disponibles señalan una “recuperación de la actividad y del nivel de empleo en el primer trimestre. Para el resto del año se mantiene una perspectiva de crecimiento moderado” de la economía uruguaya, explicó en un comunicado emitido esta tarde.

En abril, la inflación en períodos de 12 meses se ubicó en 3,16% —por debajo de la meta de 4,5%—, mientras que la medición subyacente se situó en 3,45%.

La resolución fue tomada por unanimidad por los tres directores, incluido el colorado Julio Luis Sanguinetti; al mantener la TPM en 5,75% se busca que la inflación “converja a la meta de 4,5% y facilitar la permanencia de las expectativas ancladas en ese nivel”.

El BCU entiende que la inflación proyectada a dos años “continúa alineada con la meta y las expectativas del sector privado permanecen ancladas”.

La estabilidad de precios es uno de los objetivos principales del BCU. Para ello, aplica un régimen de metas de inflación, que utiliza como herramienta la tasa de interés; la variable de referencia es la tasa del mercado interbancario, a un día de plazo, que actúa como señal para el resto de las tasas de la economía y orienta su comportamiento en consonancia con la meta de inflación.

Las recomendaciones del FMI

Como resultado de una asistencia técnica solicitada por el BCU, sobre la cual informó Búsqueda el jueves 21, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó incorporar una operación semanal de asignación total a siete días, a tasa fija en la tasa de política monetaria (TPM), como herramienta principal de gestión de liquidez de pesos en el mercado. Según el reporte, esa subasta semanal permitiría abordar las fluctuaciones a corto plazo en las condiciones de liquidez agregada y facilitaría el anclaje de la tasa de interés a la TPM con menos operaciones y más predecibles. Para respaldar la gestión de liquidez a corto plazo, las facilidades permanentes deberían recalibrarse para ofrecer un margen más estrecho de más/menos 50 puntos básicos en torno a la TPM.

Consultado sobre si adoptará las recomendaciones formuladas por el FMI, el BCU respondió a Búsqueda que “actualmente estos temas se encuentran en discusión a la interna del banco. En cuanto exista alguna definición para comunicar, se realizará oportunamente”.