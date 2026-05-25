La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE
“En función de los resultados de estos procesos y de la calificación de riesgo asignada a cada caso, podrán desplegarse otras acciones específicas a efectos de que regularicen su situación fiscal”, señaló el organismo
En el marco de sus acciones orientadas a fortalecer el cumplimiento tributario, la Dirección General Impositiva (DGI) empezó a enviar comunicaciones a los contribuyentes a los que se les detectaron inconsistencias en los gastos declarados para la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
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En esas comunicaciones, informa sobre las inconsistencias identificadas y solicita considerar los criterios señalados en próximas presentaciones. “En función de los resultados de estos procesos y de la calificación de riesgo asignada a cada caso, podrán desplegarse otras acciones específicas a efectos de que regularicen su situación fiscal”, indicó la DGI en un comunicado difundido este martes 25.
El organismo —agregó— “continuará priorizando la ejecución de acciones orientadas a corregir la conducta fiscal en las situaciones que presenten desvíos respecto de lo establecido por la normativa tributaria”.
Para combatir la evasión de impuestos, las actuales autoridades de la DGI pretenden aplicar una estrategia que busca evitar los “incendios” en vez de apagarlos, entre otras cosas, ejecutando acciones focalizadas que apuntan a determinados segmentos de contribuyentes y a la extensión del instrumento de las declaraciones precargadas; de este modo, deja las fiscalizaciones como “gatillo de último recurso”, explicó su director, Gustavo González Amilivia, en un entrevista con Búsqueda en junio del año pasado.
En esa línea, en febrero pasado publicó una primera nómina de “deudores contumaces con omisiones o atrasos graves y reiterados”, que incluyó a 63 contribuyentes —entre personas físicas y empresas de distinto tipo societario— que incurrieron en “diversas y repetidas formas de incumplimientos con respecto al pago de IVA” .