La nueva dupla al frente del Sodre

Tienen estilos diferentes. Igor Yebra, de 44 años, camina por el cuarto piso del Auditorio Nacional del Sodre con una remera negra y un desgastado pantalón deportivo azul. Se mueve con la delicadeza de un bailarín de ballet. El nuevo director del Ballet Nacional del Sodre le da una hoja blanca a su hija para que se distraiga y lo deje trabajar. La niña de dos años, que llegó de visita desde Francia, pasa las tardes enteras al lado de su padre. Mientras, un piso más abajo, Diego Naser abre la puerta de su oficina, en la tercera planta del Auditorio, con un clásico traje negro. El nuevo director de la Orquesta Sinfónica, de 36 años, tiene un tono más serio, que se pierde cuando habla de su hijo de 14 meses. El uruguayo cuenta orgulloso que el pequeño lo acompaña a la oficina y cuando ensaya nuevas rutinas con el violín. También habla emocionado de los nuevos proyectos del auditorio mientras mueve sus manos como si estuviese en un concierto. Ni siquiera cuando habla puede alejarse del músico que, desde enero, dirige la orquesta más grande del país.

Los nuevos responsables de los principales cuerpos del Sodre comparten historias similares. Tienen menos de cincuenta años y, desde que comenzaron su carrera, pasan gran parte del año por distintas ciudades del mundo. Los dos se proponen acercar a los uruguayos al auditorio nacional.

Yebra asumió la dirección del ballet nacional después de que Julio Bocca anunciara que se alejaba del cargo que tuvo desde 2010. El bailarín argentino, en que se convirtió en un icono de la renovación del Sodre, dijo que daba un paso al costado por las fracturas del organismo estatal. “En el auditorio tenés el formato de los presupuestados, el viejo Sodre, y el nuevo auditorio,en que somos contratados y con diferentes reglas. Se tiene que unificar todo para que funcione un teatro de verdad”, dijo al programa radial No toquen nada. Después de su renuncia, se especuló con que la bailarina María Riccetto podía tomar las riendas del Ballet, pero el cargo lo aceptó el bailarín español. “Cuando me ofrecieron la conducción del Ballet intenté convencer a Julio de que no dejara el cargo. Pero cuando vi que estaba decidido a alejarse, la propuesta me pareció interesante”, cuenta Yebra.

Luego de firmar el contrato con el Ministerio de Educación y Cultura, se instaló en Montevideo y comenzó los trámites para obtener la residencia. Cuatro meses después de asumir su nuevo rol, el bailarín se siente adaptado al ritmo del auditorio y del público uruguayo. “Hay algunos temas burocráticos que nos exceden, pero estamos verdaderamente conformes con nuestro comienzo. Aquí ha habido muchos problemas, pero también está el apoyo necesario para conseguir que las cosas funcionen”, dijo a Galería.

Yebra debutó con La bella durmiente, que se presentó a sala llena y con buena crítica. De hecho, la obra vendió la mayor cantidad de entradas en la historia del ballet nacional y fue halagada por el vestuarios de la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada. “Fue una producción muy compleja, pero excelente para la compañía. Trabajamos en grupo con las ideas que nos ha dejado Julio” —comenta. “Con Julio pensamos de la misma manera. Y las cosas funcionaron muy bien con él, por lo que no hay necesidad de cambiar de principios”, cuenta el bailarín.

Diego Naser, por su parte, llegó a la orquesta sinfónica luego de que renunciara Martín García. Al igual que Julio Bocca, el exdirector consideraba que el teatro “estaba fracturado” por “problemas técnicos, organizativos y funcionales”. En su carta de renuncia escribió: “Me vi en el centro de un teatro fracturado en que los intereses de unos son opuestos a los de otros, ante la imposibilidad de ejecutar un calendario que se confeccionó hace casi un año, ante el desamparo para resolver problemas técnicos, organizativos y funcionales que planteé hasta el hartazgo, y con un cuerpo orquestal cuyo lugar y propósito parecen no definirse nunca”.

Naser tiene una visión distinta: “Cuando llegué no me encontré con esa realidad. Vi a personas que tienen ganas de trabajar, de aumentar la cantidad de conciertos y de presentarse ante los uruguayos”.

Desde que asumió, Naser inició un nuevo plan piloto para popularizar la orquesta y diversificar los públicos a los que se dirige. “Queremos que la gente deje de ver la orquesta como algo que se limita a los intelectuales, porque no es así. En la música importa la sensibilidad y todos la tenemos”, dice. Por esta razón, además, el violinista aumentó la cantidad de conciertos en el auditorio, en los barrios de Montevideo y las giras por el interior del país. “Tenemos que seguir creciendo y el auditorio apuesta a más”, resalta.

Desde sus nuevos roles, los directores aseguran que el auditorio está posicionado como una compañía exitosa y que es su deber responder a las necesidades del público. “La responsabilidad se siente por la gente y porque este crecimiento debe continuar. Esa es nuestra batalla”, cuenta Yebra. Y Naser lo comparte: “Primero respondemos al país, en segundo lugar a la institución y luego a nuestros intereses particulares”.

Valija en mano A pesar de que Naser y Yebra se instalaron en Montevideo, los nuevos directores pasarán la mayor parte del año viajando. Esta semana, incluso, el violinista uruguayo tendrá conciertos en Argentina y México. El bailarín español también viajará a España en los próximos días para presentarse como actor en su primera obra de teatro. “Es un desafío nuevo, pero también se vincula con el ballet, porque los bailarines adoptamos roles y somos actores”, cuenta. En la obra Esto no es la casa de Bernarda Alba, dirigida por Carlota Ferrer, Yebra interpreta a dos personajes que define como vanguardistas. “Tenemos la agenda apretada, pero está todo organizado para cumplirlo sin problemas”, dice Naser. Y Yebra lo reafirma. Desde que comenzaron sus carreras ambos se reparten el año entre las funciones regionales y las giras por el mundo.