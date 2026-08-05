El regreso del lujo a la Mansa: así será la transformación del antiguo Conrad en Fasano Península

Conrad, Enjoy y ahora Fasano Península. Tres nombres para una misma postal de la playa Mansa que, durante casi tres décadas, fue mucho más que un hotel. El complejo fue punto de encuentro del turismo de lujo con gastronomía, casino, entretenimiento y una agenda que trajo a Punta del Este figuras como Shakira, Chayanne y Plácido Domingo, además de desfiles y fiestas que quedaron en la memoria colectiva del balneario. Ahora, bajo la administración de Fasano, la marca de hotelería del grupo brasileño JHSF, el edificio se prepara para una renovación integral que implicará cambios en su arquitectura, su distribución y su propuesta de servicios.

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El proyecto estará en manos de Obra Prima, el estudio liderado por la arquitecta brasileña Carolina Proto, radicada en Uruguay desde hace más de 20 años. La intervención propone una renovación profunda del complejo, con nuevos usos, una paleta de materiales más cálida, nuevos espacios gastronómicos y comerciales, y una mayor apertura a la comunidad. En diálogo con Galería , Proto explica las decisiones detrás de una obra que busca equilibrar renovación y continuidad.

Tenés un vínculo muy fuerte con Punta del Este. ¿Qué significa para vos trabajar en un proyecto tan importante para el balneario?

Obra Prima, el estudio liderado por la arquitecta brasileña Carolina Proto (derecha), está a cargo de la renovación del hotel.

Voy a Punta del Este desde que nací porque mi abuelo era uruguayo. Viví todas las etapas de la ciudad, sus momentos de crecimiento y también los más difíciles. Para mí, la llegada de Conrad marcó un cambio muy importante en Punta, y siento que ahora este proyecto tiene la oportunidad de generar una nueva transformación. Es un privilegio poder trabajar en él porque creo que va a marcar un antes y un después.

¿Cómo se decide qué conservar, qué transformar y qué eliminar en una intervención de esta escala?

El espacio donde hoy funcionan el lobby y las salas de convenciones se transformará en un mall abierto a la ciudad, con 50 locales.

El proyecto original del Hotel Conrad era muy bueno desde el punto de vista hotelero. El esqueleto del edificio, la estructura, las habitaciones, las circulaciones y todo el subsuelo de servicios se conservan porque funcionan muy bien. Lo que cambia son las escalas y la experiencia. Por ejemplo, el lobby deja de ser el gran espacio central para convertirse en un ámbito más íntimo y personalizado, pensado para los huéspedes y quienes tengan actividades en el hotel. Toda la decoración y los materiales también se renuevan para darle una mayor sofisticación. En el casino se hará un retrofit (una actualización), habrá una sala de espectáculos y el shopping pasará a ser la columna vertebral del complejo. El espacio donde hoy funcionan el lobby y las salas de convenciones se transformará en un mall abierto a toda la ciudad, y no solo a quienes se alojan en el hotel.

Espacio exterior del mall.

¿Hay algún material que funcione como hilo conductor entre los distintos espacios?

La madera.

¿Qué lugar ocupará el casino dentro del nuevo concepto?

El casino va a seguir teniendo el mismo protagonismo. Lo que cambia es el acceso: ya no será a través del hotel, sino por el mall. El hotel estará destinado a los huéspedes, mientras que el mall será el espacio que articule todo el complejo.

El lobby dejará atrás su carácter monumental para priorizar una experiencia más íntima y exclusiva.

¿Qué rol tendrán el mall y el rooftop dentro de Fasano Península?

El mall será un nuevo atractivo para Punta del Este, especialmente en invierno. Va a ofrecer un lugar cerrado para pasear, comprar, tomar un café y disfrutar de la ciudad, lo que atraerá público tanto al hotel como al casino y también beneficiará al resto de los hoteles. En cuanto al rooftop, estará dividido en dos sectores: una mitad corresponderá al hotel con la piscina, un restaurante para desayunos y almuerzos y el restaurante de la piscina; la otra mitad estará integrada al mall y concentrará el resto de la propuesta gastronómica.

¿Ya hay marcas confirmadas para ese paseo comercios?

Nos impresionó el interés de las marcas internacionales por estar en Punta del Este. El mall ya tiene prácticamente todos sus locales destinados y podría haberse ocupado únicamente con marcas internacionales. Habrá marcas uruguayas, argentinas y brasileñas, además de firmas europeas y estadounidenses, incluyendo algunas que hoy no están presentes en Uruguay. Serán tiendas de gran nivel.

El nuevo spa incorporará la madera como elemento distintivo, en línea con la identidad cálida del proyecto.

¿De qué forma se van a modernizar las habitaciones?

Vamos a conservar únicamente las paredes. Cambiamos todos los materiales y todos los revestimientos. Además, estamos uniendo muchas piezas para crear habitaciones de mayor tamaño. Por eso, el hotel pasará de tener unas 290 habitaciones a alrededor de 200.

El entorno es un elemento muy presente en los hoteles de Fasano. ¿Cómo se va a trabajar la relación entre los espacios interiores y los exteriores?

La fachada tendrá principalmente un retrofit. Vamos a cambiar bastante el basement (subsuelo), pero hacia arriba será más bien una intervención sobre lo existente. Este hotel es un poco distinto a otros proyectos de Fasano, que suelen tener la presencia de las piedras, el campo y otros paisajes naturales. Acá el entorno está marcado por la vista al mar.

La oferta gastronómica se distribuirá principalmente entre el mall y el rooftop, con propuestas para huéspedes y visitantes.

¿Hubo alguna parte del edificio que fuera especialmente desafiante de intervenir desde el punto de vista arquitectónico?

Sí, la parte más desafiante fue el mall. La idea es que tenga una sensación de interior y exterior. Para eso se proyecta una gran claraboya con una pérgola que integra el mall con el rooftop, generando un espacio que combine ambas condiciones.

¿El hotel va a seguir teniendo un espacio para espectáculos?

Sí. Va a volver a tener una sala de espectáculos para 500 personas, ubicada donde antes funcionaba OVO Night Club. La diferencia es que ya no será un local bailable, sino una sala destinada a shows.

Suite Master, con vista a la Playa Mansa.

¿Qué desafío implica renovar el edificio sin detener la operación?

Es un desafío enorme, con una logística bastante complicada. Para llevarlo adelante, JHSF instaló en Uruguay un equipo muy grande que está trabajando en todo este proceso.

¿Cómo se incorpora la sustentabilidad?

Hoy todos nuestros proyectos tienen una gran preocupación por la sustentabilidad. Buscamos reducir el impacto energético y también generar empleo: durante la obra habrá unas 400 personas trabajando, como mínimo.

El nuevo Fasano Península reducirá la cantidad de habitaciones para crear unidades más grandes y confortables.

Conrad siempre fue un patrimonio emocional del balneario. ¿Qué feedback han recibido de la gente de Punta del Este con este proyecto?

Tengo los mejores comentarios. Siento que muchas personas ya percibían que era necesario un cambio y tenemos un compromiso muy fuerte, porque la expectativa positiva es muy grande.

¿Qué puede dejarle este proyecto a Punta del Este?

Creo que la llegada de Fasano y la impronta de JHSF, que trabaja en el mercado de lujo y con el público brasileño, va a traer ese perfil a Punta del Este. Es un público que hoy elige otros destinos porque encuentra mejores hoteles, y creo que ahora va a volver a mirar a Punta.

¿Qué fechas manejan?

La primera etapa está prevista para diciembre de 2026, mientras que todo el proyecto estaría pronto para 2028.

El spa incorporará la madera como elemento distintivo, en línea con la identidad cálida del proyecto.

¿Algo que no puedas dejar de destacar?

Es importante mencionar que este proyecto de JHSF es el más importante del grupo en este momento. A pesar de que están desarrollando hoteles en todo el mundo, tiene una dimensión muy grande y representa una gran muestra de credibilidad en Punta del Este.

Ellos ya tienen un proyecto en Uruguay, Fasano Las Piedras, que fueron construyendo de a poco, con mucha calidad y mucha preocupación por hacer las cosas muy bien. Este nuevo proyecto demuestra cuánto este grupo brasileño cree en el potencial de Uruguay como país y como destino, especialmente para quienes buscan vivir en un lugar con mayor calidad de vida. Es una confirmación de que un grupo enorme, que podría estar invirtiendo en cualquier parte, eligió Uruguay para esta gran apuesta.