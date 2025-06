Lo que dejó la Design Award Night 2025, los Oscar del diseño internacional

Desde su creación en 1954, el iF Design Award se ha consolidado como un referente global. Con casi 11.000 postulaciones de 70 países, la edición 2025 ratificó su lugar como uno de los certámenes más influyentes del mundo del diseño . Organizado por iF International Forum Design GmbH, con sede en Hannover, Alemania, el premio actúa como un termómetro cultural de lo que el diseño puede —y debe— ser.

El prestigio del iF Design Award descansa en un sistema de evaluación riguroso. Este año, 131 expertos de 23 países integraron el jurado internacional. La selección se desarrolla en dos etapas: una preselección digital y una evaluación presencial, donde cada proyecto se analiza bajo cinco criterios. En 2025, la sostenibilidad pasó a representar el 20% de la puntuación total. La creación de un comité específico refuerza esta prioridad.

Además de product design, el premio abarca disciplinas como packaging, UX/UI, arquitectura y diseño de servicios. Se conforma entonces un ecosistema diverso donde conviven start-ups y grandes firmas. Porque el diseño, cuando importa, no responde al tamaño: responde a su tiempo.

Al colocarse sobre una página tamaño A4, el B-READER escanea el texto y lo traduce a braille mediante una pantalla táctil electrónica. Así, una persona ciega puede leer directamente cualquier libro impreso sin esperar adaptaciones ni depender de ediciones especiales. Además, el dispositivo reconoce imágenes y las traduce en información táctil, lo que permite interpretar ilustraciones, gráficos o mapas con los dedos.

B-READER también admite la descarga de libros digitales, ampliando aún más el acceso a novelas, textos educativos o documentos técnicos. Compacto, intuitivo y fácil de usar, solo requiere colocarlo sobre la página para iniciar la lectura. No hay botones complejos ni configuraciones difíciles: el diseño pone el foco en la autonomía.

Más que un avance tecnológico, B-READER representa un paso firme hacia la inclusión. Democratiza el acceso a la cultura y el conocimiento y ofrece a las personas ciegas una herramienta concreta para recuperar el placer —y el derecho— de leer.

Hager Charge: cargar el coche eléctrico sin cables sueltos

hager charger.jpg

Aunque la app no transmite energía al vehículo por sí sola —la carga sigue siendo física, mediante un cable—, Hager Charge permite iniciar, detener y gestionar la carga desde el móvil. Diseñada para funcionar con la estación doméstica Witty One del grupo alemán Hager, la app transforma un gesto técnico en una experiencia comprensible y visualmente atractiva.

El usuario puede controlar el consumo en tiempo real, limitar el acceso, compartir el punto de carga o programar horarios según las tarifas más bajas. Esto no solo optimiza el gasto, sino que alivia la red en momentos de alta demanda. Pero su verdadero valor está en cómo muestra la energía: no como un dato frío, sino como un flujo visible y dinámico.

Con metáforas gráficas y una interfaz amable, Hager Charge convierte la electricidad en narrativa. Permite entender qué se consume, cuándo y por qué. No busca gamificar la experiencia, sino humanizarla. El diseño —desarrollado en Obernai, Francia— combina claridad técnica y calidez estética, facilitando el uso incluso a quienes no dominan lo digital.

Con este avance disponible en Europa, Hager Charge propone una nueva relación entre el usuario y su coche: más intuitiva, más consciente, más cotidiana. Porque también en la energía hay espacio para la empatía.

Arena estructural

haikou_gaoxingli_cinema_1.jpg

En Haikou, ciudad costera al norte de la provincia china de Hainan, el estudio One Plus Partnership firma un cine que evoca el océano sin caer en lo literal. No hay azul ni gráficos marinos. Solo ladrillo expuesto: cálido, rugoso, mineral. La materia como paisaje.

El edificio, de 6.000 m², se despliega como una escultura habitable. Los ladrillos, dispuestos con precisión casi coreográfica, generan ondulaciones que recorren techos, muros, mostradores y particiones. No hay piezas especiales: solo módulos rectangulares repetidos con exactitud. La técnica, la repetición y el control del detalle dan forma a un espacio inmersivo donde la arquitectura habla sin ornamentos.

Una decisión clave fue incorporar ventanas: aberturas puntuales que filtran luz natural en las zonas comunes. En lugar de sumergir al visitante en la oscuridad desde la entrada, el cine propone una transición. La luz entra, se curva, resbala por los muros y marca el tiempo.

Los materiales responden a una paleta terrosa que remite a flores, piedras y arcillas del lugar. Nada sobra: las curvas conducen el aire, mejoran la acústica, ocultan luminarias y guían los recorridos.

En los auditorios, los muros no solo aíslan: envuelven. Desde ciertos ángulos, sus formas recuerdan el perfil de la isla. No imitan el mar, pero lo contienen. Como una película que no explica todo, esta arquitectura se despliega en capas. Sensual, silenciosa, esencial.

Tea Pavilion: Arquitectura que nace del residuo

teahouse1.jpg

En un mundo marcado por el exceso y el descarte, el World Food-Waste Teahouse propone una arquitectura que edifica con menos. Diseñado por Takaaki Fuji, arquitecto jefe de Mitsubishi Jisho Design y referente del diseño circular en Asia, este pabellón experimental está construido íntegramente con residuos alimentarios y materiales reciclables.

Fuji, también docente en la Universidad de Meiji y fundador del estudio TYFA, lleva años desarrollando sistemas arquitectónicos sensibles al entorno y al ciclo de los materiales. Su enfoque, tan técnico como poético, busca reconciliar el acto de habitar con el equilibrio ambiental. El Food-Waste Teahouse encarna esta visión: es mínimo, desmontable, simbólico y plenamente sostenible.

Tras su presentación en la Bienal de Venecia con el Veneti-An Tea House, el proyecto tuvo su segunda vida en Dubái, durante la Design Week, con el Arabi-An Tea House. Allí, la estructura responde al clima local: diseñada según la latitud (25°), filtra luz y calor con precisión. El esqueleto, de alambres Miura-ori laminados, se ensambla con un “concreto alimentario” hecho de hojas de té y frutas secas.

La estructura envolvente, de papel reciclado y corcho tratado con silicio natural y laca japonesa, es impermeable y compostable. Tras su uso, el pabellón se desmonta en piezas que pueden transformarse en mobiliario. Cada unidad incluye planos digitales, archivos 3D y NFT que fomentan una reconfiguración libre y comunitaria.

HR Bank: Energía en movimiento

hr_bank_bite2.jpg

En un mundo donde el sedentarismo y las crisis energéticas van en paralelo, HR Bank ofrece una respuesta tan lógica como poética: transformar el esfuerzo físico en energía útil. Diseñado por Lukas Avenas en Vilna, Lituania, este dispositivo combina bicicleta fija, generador eléctrico y batería doméstica en una única pieza sobria y elegante.

Su funcionamiento es simple: 15 minutos de pedaleo bastan para cargar un móvil; una hora puede alimentar un portátil. Con una batería de 2 kWh, acumula energía tanto del cuerpo humano como de fuentes renovables, como paneles solares. Puede sostener una heladera durante tres días o cargar más de 20 portátiles.

Pensado para hogares que buscan autonomía energética, también resulta útil en escuelas, gimnasios u oficinas. Construido en aluminio reciclado, HR Bank apuesta por la sostenibilidad desde su diseño: es modular, reparable y personalizable y se adapta a distintos entornos. Su valor no reside solo en la tecnología, sino en la experiencia que propone: una forma de reconectar con el cuerpo y tomar conciencia del esfuerzo que cuesta cada watt. Un objeto bello, funcional y ético que convierte el movimiento en energía y al usuario en protagonista de su consumo.

Apple Watch Ultra 2: precisión, resistencia y aventura en la muñeca

apple_watch_ultra.jpg

El Apple Watch Ultra 2 redefine lo que se espera de un reloj deportivo inteligente. Su gran avance es el GPS de doble frecuencia (L1 + L5), el más preciso en su categoría, que permite registrar rutas con exactitud incluso en entornos urbanos complejos o en medio de la naturaleza más abrupta.

La pantalla Retina Always-On alcanza los 3.000 nits, visible incluso bajo la luz solar directa. Junto con una autonomía de hasta 36 horas —o 72 en modo de bajo consumo—, el Ultra 2 se convierte en aliado fiable para largas jornadas de actividad.

Con watchOS 11, incorpora un sensor de temperatura cutánea útil para el seguimiento de ciclos y la detección de ovulación. La app Vitals centraliza datos clave como carga de entrenamiento, variabilidad cardíaca y alertas sobre apnea del sueño.

El Action Button, ahora más versátil, permite configurar accesos rápidos: entrenamientos, inmersiones, linterna o apps de terceros. Resistente al agua hasta 100 metros, suma funciones de buceo con profundímetro, temperatura, brújula avanzada y una sirena de 86 decibelios para emergencias.

La caja de titanio grado 5, ahora también en negro con recubrimiento DLC, garantiza durabilidad. Integrado con Apple Fitness+, ofrece entrenamientos guiados y métricas en tiempo real.

Más que un reloj, el Ultra 2 es una herramienta de precisión pensada para quienes viven —y se exigen— al límite.

Diseño que regresa al origen

web_incycle_workmeeting1.jpg

En un contexto que exige responsabilidad ambiental, Incycle plantea una idea tan simple como potente: sentarse también puede ser un acto sostenible. El nuevo sistema de asientos blandos de Girsberger apuesta por la circularidad, la flexibilidad y el diseño regenerativo.

Detrás del proyecto está Mathias Seiler, director de diseño de la firma suiza y figura clave en su transición hacia una producción más consciente. Arquitecto de formación y especializado en diseño industrial, Seiler lleva más de 20 años creando productos que equilibran función, estética y compromiso ambiental. Con Incycle, desarrolla un sistema completamente integrado en la lógica de la economía circular, en el que cada componente puede volver al ciclo productivo.

Del puff básico a las versiones con respaldo o mesa auxiliar, cada módulo está fabricado con 90%-95% de materiales reciclados: espuma reconstituida de colchones, plásticos recuperados, cartón reciclado y tejidos elaborados a partir de botellas PET.

Fiel a su nombre, Incycle es circular en forma y espíritu. Móvil, versátil y pensado para acompañar el movimiento, se adapta con naturalidad a zonas de descanso, espacios colaborativos y áreas comunes. Las ruedas integradas permiten una reconfiguración rápida que fomenta entornos de trabajo más fluidos, vivos y sostenibles.

Ballie, el robot doméstico que proyecta, conversa y se adapta

robot3.jpg

Presentado por primera vez en 2020, Ballie parecía entonces una curiosidad simpática. Hoy, Samsung relanza su robot doméstico con una ambición mayor: convertirlo en un asistente inteligente que entienda, aprenda y actúe en el hogar. Con dos ruedas, cámaras, sensores y un proyector incorporado, Ballie no necesita pantallas: las crea.

Diseñado para moverse sin molestar, responde a comandos de voz, interpreta señales visuales y proyecta imágenes sobre cualquier superficie. Puede mostrar un video mientras preparas el café o guiarte en una rutina de ejercicios frente a la esterilla. Incluso sugiere cambios de vestuario antes de salir de casa.

Pero su principal innovación no es técnica, sino comunicativa. Gracias a la inteligencia artificial de Google Gemini, Ballie mantiene diálogos naturales. Si una mañana detecta cansancio en tu voz, puede bajar la luz, reducir ruidos y sugerir técnicas de descanso. Si le preguntas cómo te ves, analiza tu ropa y propone alternativas.

También gestiona tareas: saluda visitas, recuerda reuniones o ajusta la temperatura según el clima. Lo relevante es que no solo obedece, sino que anticipa. Frente a robots centrados en funciones aisladas —aspirar, limpiar—, Ballie actúa con contexto.

Samsung apuesta por un compañero móvil que escucha y se adapta. El reto ya no es solo técnico, sino emocional: lograr que un robot sea parte de la vida cotidiana. Ballie parece estar cerca.