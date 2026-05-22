Arroz con huevo: tan bueno como la proteína animal

Por Ivonne Sánchez
El arroz con huevo es un plato consumido en numerosos países. Varias investigaciones demuestran que esta sencilla mezcla aporta en realidad una proteína de alto valor biológico comparable a la de la carne roja
Por Ivonne Sánchez
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Muchas veces visto como un plato humilde, el arroz con huevo, muy presente en la dieta de muchos países, es en realidad una combinación con alto contenido nutritivo para la Alimentación.
Así lo confirman varias investigaciones hechas en torno a este plato. Y es que esta mezcla permite obtener todos los aminoácidos esenciales, lo que lo hace comparable a la proteína animal.
El arroz carece de lisina, un aminoácido esencial, pero el huevo lo contiene en cantidad suficiente para complementar el cereal. Y para los que hacen ejercicio, esta composición es un aliado estratégico, ya que aporta energía presente en los carbohidratos del arroz. Y los aminoácidos a la vez ayudan a la reconstrucción de las fibras musculares tras la actividad física.
Daniela González es nutricionista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Ella nos habla más de este sencillo pero sabroso plato:
FUENTE:RFI