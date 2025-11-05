Adium apuesta al crecimiento sostenible con impacto social

El grupo farmacéutico Adium, con presencia en 18 países y un equipo de más de 7.300 colaboradores, presentó su quinto “Reporte anual de sostenibilidad”, un documento que reúne los principales avances y desafíos de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza. El informe refleja un año de crecimiento sostenido y de consolidación regional, con resultados que evidencian el compromiso de integrar la sostenibilidad como eje estratégico en todas las operaciones.

Federico Langguth, gerente corporativo de Ingeniería Industrial de Adium, analiza los resultados del reporte, las iniciativas que marcaron el 2024 y las metas que orientan el trabajo de la empresa hacia un futuro más responsable y sostenible en América Latina.

¿Qué objetivos se había planteado Adium en términos de sostenibilidad para 2024 y de qué manera lograron cumplirlos?

En lo que respecta a la parte ambiental, tenemos tres líneas de acción principales: gestión del agua, gestión energética y gestión de residuos. En los tres casos, se han mostrado mejoras sostenidas desde 2021, gracias a distintos programas y proyectos implementados en los diversos países donde operamos.

En cuanto a la parte social, específicamente el trabajo con la comunidad, en 2024 se llevaron a cabo más de 40 acciones de responsabilidad social, que incluyeron colaboraciones con instituciones educativas, otorgamiento de becas, donaciones y actividades de voluntariado. Además, se desarrolló una política para organizar todas las actividades de responsabilidad social empresarial, ya que cada filial tenía sus propias iniciativas. El objetivo fue implementar esta política y darle una línea de acción coherente. Asimismo, en cada filial se estableció un comité de responsabilidad social conformado por el gerente general, el compliance officer y Recursos Humanos, que sirve como base común, con posibilidad de sumar otras áreas.

Respecto a la gobernanza, se dio continuidad a todos los programas relacionados con la calidad interna del producto y el enfoque en el paciente. Se actualizó el código de ética y se continuaron las iniciativas relacionadas con las mejores prácticas, no solo en términos de producto, sino también en eficiencia y gestión.

El informe destaca una reducción del consumo de agua y un aumento del reciclaje. ¿Qué innovaciones o prácticas específicas permitieron alcanzar esos resultados?

En lo que respecta al agua, nuestro objetivo es reutilizar todo lo que se genera en las plantas, de manera que el agua previamente tratada en nuestras plantas de efluentes no se vierta directamente a los cursos de agua. Esta agua se reutiliza, por ejemplo, en riego o se recircula en los baños, lo que nos permite aprovecharla al máximo.

En cuanto al reciclaje, hemos implementado una gestión integral de residuos, con el foco en reducirlos desde el origen de la operación. Todo lo que no se pueda eliminar desde la fuente se recicla o dispone de manera responsable. Para lograr esto, se realizan campañas de concientización y mapeos de los procesos para identificar dónde se generan los distintos tipos de residuos y así optimizar su manejo.

Planta de Adium en Brasil Planta de Adium en Brasil.

¿Qué impacto tuvo la planta fotovoltaica en Brasil y cómo se evalúa la posibilidad de replicar ese modelo en otros países?

Contamos con un programa ambiental que abarca básicamente tres aspectos dentro de la gestión energética: primero, asegurar el abastecimiento; segundo, considerar el impacto ambiental, y tercero, gestionar los costos.

La primera acción que se llevó a cabo en todos los centros productivos fue evaluar la matriz energética de cada país: de dónde proviene la energía, cuál es su fuente, cómo se consume y cuáles son las emisiones asociadas.

En Uruguay y Paraguay, la matriz energética es casi 100% limpia y eléctrica, por lo que el enfoque estuvo en iniciativas de eficiencia dentro de las plantas. En Brasil, parte de la matriz era “sucia” y además existían problemas de distribución, por lo que se implementó panelería solar. En 2024 se generó un 94% de energía limpia, resolviendo un tema ambiental importante.

En Argentina, donde también operamos y parte de la matriz energética es “sucia”, se optó por ingresar al mercado libre de energía limpia. En 2025 se firmó un contrato que asegura que el 80% de la energía que compramos proviene de fuentes limpias, aunque no se puede llegar al 100% por limitaciones de abastecimiento.

Las estrategias se adaptan al contexto de cada país, siempre considerando garantizar el abastecimiento. No todos los países tienen desarrolladas las energías limpias o el espacio físico para paneles solares, como sí ocurría en Brasil, donde todo encajó de manera óptima.

¿Cómo se eligen las iniciativas de responsabilidad social empresarial en los distintos países?

Existen dos formas de identificar iniciativas: muchas veces son organizaciones externas que se acercan a la compañía solicitando ayuda, y otras veces son necesidades que la propia compañía detecta. Para evaluar estas propuestas, funciona un comité que determina cuáles iniciativas pueden crear mayor impacto. En este proceso es importante la participación del compliance­ officer, especialmente cuando se trata de instituciones de salud, para garantizar que no exista ningún conflicto de intereses.

Con base en esa evaluación, se seleccionan las iniciativas que se desarrollarán en cada país. En muchos casos, existen vínculos de larga data con ciertas instituciones. Por ejemplo: en Argentina, todo lo relacionado con becas; en Uruguay, desde hace varios años se colabora con la Fundación Niños sin Dolor mediante actividades de voluntariado, y en Perú, se trabaja con el Instituto Fe y Alegría, que ofrece alimentación, educación y atención médica a poblaciones vulnerables.

¿Qué avances se lograron en materia de inclusión laboral y diversidad dentro de la compañía?

La parte de diversidad está regulada por nuestro código de ética. Básicamente, nuestro enfoque al momento de contratar o brindar oportunidades es que no haya ningún tipo de discriminación por sexo, religión o creencias, sino centrarnos en las necesidades del puesto y las cualidades de la persona.

En cuanto a la representatividad de género, que también se refleja en el reporte, se ha dado de manera natural. Por ejemplo, si se observa el equipo directo que reporta al CEO, está compuesto por un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Estas personas llevan bastante tiempo en sus cargos, y la igualdad de género se ha desarrollado de manera orgánica.

¿Estas decisiones estratégicas se toman desde Uruguay?

Sí, nuestra casa matriz se encuentra en Montevideo. A diferencia de otras compañías, donde las políticas locales suelen definirse en el exterior, en nuestro caso todo sucede directamente acá. Las iniciativas que se detallan en el reporte, así como las políticas de sostenibilidad, se defienden y se impulsan desde Montevideo.

No se trata de una línea que viene de un corporativo lejano y se implementa aquí; al contrario, se gestan y lideran desde Uruguay. No es común que en el país exista un corporativo con alcance en 18 países que impulse políticas de este nivel directamente desde su sede local.