La respuesta de la AUF a Tenfield: una “denuncia absurda y temeraria” que “agita grandes fantasmas”

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó su descargo ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, frente a una denuncia presentada a inicios de mes por presuntas prácticas anticompetitivas en el nuevo esquema de comercialización de los derechos comerciales y audiovisuales del fútbol uruguayo.

Ayer jueves, en un documento al que accedió Búsqueda , la AUF rechazó el reclamo “en todos sus términos” y pidió a Defensa de la Competencia que disponga el archivo de las actuaciones y declare improcedente cualquier medida de cese preventivo o suspensión del proceso licitatorio. El escrito fue firmado por uno de los asesores letrados de la AUF, Guillermo Piedracueva.

El 12 de febrero, el periodista deportivo Carlos Bardakian había informado en su cuenta de X que, bajo reserva de identidad, se había presentado una denuncia contra la AUF en Defensa de la Competencia , el órgano estatal encargado de promover los valores de la competencia y reprimir las prácticas anticompetitivas, por denuncias recibidas o por propia iniciativa.

El reclamo fue elevado el 6 de febrero y acusa a la AUF de intentar fijar precios entre competidores directos que resultaron adjudicatarios en la licitación de los derechos de comercialización del fútbol uruguayo —cables, servicios de streaming y plataformas OTT—, actuando como un hub que coordina un esquema de precios uniformes y limita la competencia entre distintas tecnologías de distribución. Según el escrito, la AUF pretende imponer uno de los sistemas de restricciones verticales más severos observados en el mercado local en los últimos años, al controlar la cadena comercial hasta el consumidor final y suprimir herramientas habituales de competencia, como la diferenciación de precios y promociones. Por eso, la denunciante solicita suspender el plazo de 30 días destinado a la formalización de los contratos entre la AUF y los adjudicatarios, y evitar que entren en vigor mientras se analiza el reclamo.

El jueves 20, en la evacuación a vista de la denuncia, la AUF menciona expresamente a Tenfield como la denunciante, pese a que el proceso fue tramitado con identidad reservada. “En los hechos no se advierte qué otro operador económico —fuera de Tenfield— podría tener interés en comparecer ante esta comisión, lo que torna aún más evidente la intencionalidad que subyace a la denuncia”, indica parte del documento.

Información-Sede-MEF-2026-Mauricio Zina-adhocFOTOS La disputa entre la AUF y Tenfield se trasladó al Ministerio de Economía y Finanzas. Mauricio Zina/adhocFOTOS

El descargo argumenta una defensa técnica y jurídica en favor de la AUF, con duros términos contra Tenfield, que desde 1998 y hasta el 31 de diciembre pasado fue titular de todos los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo. A partir de una licitación realizada el año pasado, desde el 1 de enero y hasta 2029 esos derechos se dividieron en ocho lotes, cuatro de los cuales quedaron en manos de la compañía de Francisco Casal: producción, comercialización, publicidad y OTT, que refiere a la distribución directa de los partidos por Internet o streaming. La distribución del fútbol por cable, mientras tanto, pasó a propiedad de un consorcio integrado por DirecTV y Torneos y Competencias, y se convirtió indirectamente en uno de los ejes de la disputa entre la AUF y Tenfield y uno de los motivos por los que los nuevos contratos con los distintos adjudicatarios aún no se han firmado.

“Corresponde negar enfáticamente la existencia de cualquier práctica anticompetitiva, acuerdo colusorio, abuso de posición dominante, fijación de precios de reventa, facilitación de cartel o indebida sustitución de funciones regulatorias por parte de la AUF”, inicia la respuesta de Piedracueva ante Defensa de la Competencia. “La denuncia se sustenta en premisas fácticas incorrectas, en calificaciones erróneas y en una construcción argumental temeraria que procura presentar mecanismos contractuales habituales en este tipo de procesos licitatorios dentro del mercado de derechos deportivos, como si constituyeran por sí mismas supuestas infracciones a la competencia”, añade.

De acuerdo a la AUF, Tenfield fue quien elevó la denuncia —a la cual califica de “absurda”, “temeraria” y de “agitar grandes fantasmas”— con un único objetivo: “ganar tiempo para seguir negociando o más bien, dilatando la firma de los contratos con la AUF, esperando que la misma se debilite económicamente y financieramente, al no recibir los ingresos provenientes del reciente y exitoso proceso licitatorio”.

Para gestionar el torneo local por cable, DirecTV y Torneos y Competencias pagarán de 2026 y hasta 2029 US$ 31,8 millones anuales a la AUF. Por su parte, Tenfield abonará US$ 17,5 millones al año por los derechos de transmisión vía OTT. En total, la AUF espera recibir US$ 67 millones anuales si se suman los demás lotes, que comprenden las transmisiones internacionales a cargo del consorcio Team Click —Antel y la productora uruguaya Team Sports Media—; el live feed y data feed adjudicado a la española Mediapro; y las competencias amateur y la Copa Uruguay, gestionadas por el consorcio de la argentina Telecom y GMC Conosur.

En la contestación a Defensa de la Competencia, la asociación señaló incluso que el monto de US$ 67 millones anuales estuvo condicionado por la cláusula de igualación establecida en el último contrato entre la AUF y Tenfield —firmado en 2015 y válido hasta el 31 de diciembre de 2025— que la empresa utilizó en la licitación para igualar la oferta de US$ 17,5 millones por el OTT: "Si no hubiera existido la claúsula, se habrían presentado mas interesados, y el valor de los derechos de televisión hubiera sido más alto".

Para la AUF, la “denuncia de Tenfield ante la comisión no es más que el manotón de ahogado de una empresa que durante tres décadas fue la dueña de los derechos de televisión y que nunca se imaginó que un día, el futbol uruguayo se despertaría para organizar un llamado a licitación internacional, en virtud del cual se obtuvieron ofertas de mercado que superaron todas las expectativas”. En esa línea, agrega que, “mal que le pese a la denunciante”, el proceso de licitación ”dejó en evidencia lo ocurrido durante 30 años, período en el cual la explotación de los derechos televisivos estuvo concentrada en un único operador, que manejó los derechos de televisión del futbol uruguayo a su propio interés económico, bajo la forma más anticompetitiva posible”.

Y concluye: “Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro”.

Antel y el rol del Poder Ejecutivo

La final de la Supercopa 2026 y la primera fecha del Torneo Apertura 2026 se realizaron, según lo previsto en los nuevos contratos, con producción de Tenfield, distribución por cable a través de DirecTV y Torneos y Competencias, y transmisión vía streaming mediante Disney+ y Antel TV, en acuerdo con Tenfield. No obstante, la señal en Antel estuvo disponible para clientes de distintos planes de la telefónica sin un precio máximo definido. La AUF consideró que este mecanismo ofreció el fútbol a un valor que desnaturalizó el modelo económico establecido por la licitación y decidió intervenir, amparada en cláusulas del pliego de la licitación que la habilitan a actuar frente a posibles prácticas de dumping u alianzas anticompetitivas.

Deporte-Peñarol-Central Español-Fecha 2 Apertura 2026-Danieñ Rodríguez-adhocFOTOS El partido entre Central Español y Peñarol, como el resto de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, no fueron transmitidos por Antel TV. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

El núcleo del planteo de la AUF fue que el pliego establece que cualquier acuerdo de distribución o sublicencia debe ajustarse a parámetros comerciales que preserven el valor del activo. Desde su óptica, incluir el fútbol dentro de planes generales de telefonía genera una distorsión competitiva frente a otros operadores y afecta el equilibrio del mercado final. Por eso, de cara a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, comunicó a Tenfield que no habilitara el canal VTV Plus en Antel TV hasta que el esquema comercial se adecuara a las condiciones exigidas.

Tenfield no liberó la señal para Antel TV y la fecha, disputada del 13 al 16 de febrero, quedó sin transmisión en esa plataforma. “Antel informa que por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a la empresa Tenfield, adjudicataria de los derechos de streaming local. Lamentamos las molestias generadas a nuestros clientes, por motivos ajenos a nuestra voluntad”, comunicó la empresa minutos antes del partido Cerro Largo-Montevideo Wanderers.

La denuncia contra la AUF en Defensa de la Competencia pide que se habilite la comercialización libre del fútbol uruguayo mientras se investiga si la asociación incurrió en prácticas irregulares. También solicita que se prohiba a la AUF actuar como regulador controlando contratos, precios y condiciones comerciales “aguas abajo”, un trabajo que la AUF lleva adelante con sus asesores legales y con la figura de Eduardo Ache como sostén político. “Los consumidores uruguayos no deben pagar el costo de maximizar la renta de la AUF violando el orden público económico”, cuestiona.

Información-Antel-Torre-Parte Superior-Presidencia Antel, particular interesado en la transmisión del fútbol uruguayo a través de su plataforma Antel TV. Presidencia de la República

El conflicto se da en un particular contexto entre AUF y Tenfield, ya que ambas partes habían acercado posiciones recientemente durante la misión oficial del gobierno a China: Alonso y Ache concurrieron para buscar patrocinios para el Mundial 2030 y la selección nacional, mientras que tres representantes de Tenfield —Osvaldo Giménez, Carlos Moyano y Axel Casal— viajaron para comprar tecnología de producción de partidos y para mantener contactos directos con jerarcas del Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente Yamandú Orsi.

Al retorno del viaje, la AUF y Tenfield volvieron a reunirse pero los términos no fueron tan aceitados como en China y las futuras conversaciones quedaron en stand by.

A nivel de gobierno, desde que asumió como presidente, Orsi insistió en que los derechos comerciales y audiovisuales de la liga local son un asunto de privados que debe dirimirse en esa ésfera sin intervención estatal. Aunque dentro de su gabinete hay quienes piensan que es necesario un papel más activo en defensa de Antel y son más cercanos a Tenfield, Orsi mantiene su postura y dialogó con ambas partes, procurando no involucrarse en la discusión sobre los derechos de transmisión: estuvo con ejecutivos de la empresa en China y, en menos de un mes, recibió en dos ocasiones a Alonso en la Torre Ejecutiva.