Canje libre y sencillo: el nuevo programa de puntos de Scotiabank

Scotiabank revoluciona el sistema de fidelización en Uruguay con el lanzamiento de Scotia Puntos, un programa que rompe con los esquemas tradicionales al permitir que los clientes canjeen sus puntos por cualquier compra realizada con su tarjeta de crédito. Sin catálogos ni restricciones, el nuevo modelo busca alinearse con los hábitos reales de consumo, ofreciendo total libertad de elección. Sobre esta propuesta, habla Juan Ignacio Saldías, gerente de Medios de Pago de Scotiabank.

El reformulamiento de nuestro programa de puntos parte de escuchar a nuestros clientes, de entender nuestros puntos fuertes y débiles, de estudiar la competencia. Queremos que el cliente sepa que buscamos darle soluciones a medida, con beneficios que le agreguen valor a cada uno de ellos y no solo a la mayoría.

Exacto. Otros programas dan muchas opciones a los clientes para el canje de puntos, con supermercados, restaurantes, farmacias y espectáculos. Pero ¿qué pasa si no me gusta ir a ese show al que va todo el mundo? ¿Qué pasa si la cadena de supermercados con la que tiene acuerdo mi banco no me queda de pasada? ¿O si el restaurante al que quiero ir tiene cartel de otro banco? Con los programas actuales, el cliente termina adaptándose a las opciones que tiene, pero a lo mejor hubiera preferido usar sus puntos en otro lugar. Scotia Puntos viene a romper con todo eso. Si podés pagar con tu tarjeta, lo podés canjear con puntos. Vos podés elegir tus propios premios.

¿Cómo se operativiza?

Con Scotia Puntos uno va al lugar que quiera, paga con la tarjeta y luego en nuestra aplicación selecciona la compra y pide la devolución. Al instante, acreditamos el dinero. Este cambio de modelo es el que nos permite ofrecer una libertad enorme e incluso da la posibilidad de canjear puntos en compras por internet o en el exterior.

¿Cómo se acumulan los puntos?

Está la acumulación típica, por gastos con la tarjeta de crédito. Pero con este programa buscamos generar un vínculo más profundo con el cliente y acompañarlo en momentos importantes de su vida cotidiana y financiera. Queremos ser el banco que les dé una cuenta, que les dé financiación para comprar un auto o una casa, con el que contraten seguros o cobren su sueldo. Entonces, el programa premia otro tipo de actividades con el banco. Por ejemplo, quienes tengan la tarjeta del programa y cobren su sueldo a través del banco reciben puntos extra cada mes.

¿Hay categorías de consumo que otorguen más puntos?

Sí. Además, según el producto que soliciten y el tipo de consumo que hagan durante los primeros meses, los nuevos clientes pueden recibir hasta 3.000 puntos de bienvenida.

Scotia Puntos

¿Cuál es la conversión por punto?

Cada punto equivale a un peso uruguayo.

¿Se pueden combinar puntos con dinero para realizar compras?

No. Exigimos al cliente contar con el 100% de los puntos acumulados para solicitar la devolución de su compra. Tampoco se pueden canjear compras menores a los 700 pesos y solo permitimos canjear compras con hasta 90 días de antigüedad.

¿Los puntos vencen? ¿En qué plazo?

En un plazo de 36 meses. Comparado con otros programas de plaza, es un plazo bastante amplio. Considerando la liquidez que tiene Scotia Puntos, es como si no vencieran.

¿Cómo aseguran que todos los clientes —incluso los menos digitalizados— aprovechen este beneficio?

Nuestros clientes están cada vez más digitalizados; más del 50% entra cada mes a nuestras aplicaciones o al home banking, y eso solo crece. Actualmente, llegar a los clientes menos digitalizados es una de las oportunidades de Scotia Puntos y estamos trabajando para que lo digital no sea una barrera para ciertos perfiles de clientes. Iremos agregando formas de canje más tradicionales que cubran gaps como este.

¿Qué está demandando hoy el cliente uruguayo en materia de servicios financieros?

Una de las demandas que teníamos provenía de parte del público del interior del país. En Scotia y la banca en general, la presencia de acuerdos está muy concentrada en Montevideo y la costa del país, pero el resto del interior queda desatendido en materia de beneficios e incentivos. La libertad que plantea Scotia Puntos viene a romper esa barrera. Tenemos una muy buena presencia en el interior del país —con 15 sucursales—, y ahora los clientes van a poder cambiar sus puntos en supermercados, restaurantes y comercios locales. ¡No hay límite! N

Más fidelización

Los clientes titulares de tarjetas Amex Gold, Amex Platinum, Visa Platinum o Visa Infinite de Scotiabank ahora pueden acceder a la red de más de 1.000 centros deportivos de Paselibre, gracias a una nueva alianza entre el banco y la plataforma.

Antes, Paselibre solo estaba disponible para empleados de empresas con convenio, pero ahora cualquier cliente con esas tarjetas puede asociarse directamente desde la web de Paselibre, elegir entre tres planes disponibles y comenzar a usar el servicio con una única cuota mensual, que se debita automáticamente de su tarjeta.