Carol Gay redefine materiales y emociones en Montevideo Diseña

Acher llega a sus 60 años con una historia marcada por la cercanía con arquitectos, interioristas y diseñadores. Esa relación, construida proyecto a proyecto, fue moldeando su rol en el sector y ampliando su participación más allá del suministro de materiales.

La celebración de este aniversario encuentra a Acher en Montevideo Diseña no solo como expositor, sino como parte de un ecosistema creativo con el que ha crecido en paralelo. Su propuesta de este año, Refugio, surge justamente de ese diálogo continuo.

El espacio, ideado por el equipo de interioristas de Acher, fue desarrollado junto con Decortiles–Eliane e Inusittá, y toma como punto de partida la vida de una pareja joven y creativa. Desde allí se construye una atmósfera contenida y contemporánea, con maderas oscuras, líneas orgánicas y un uso preciso del color y la textura.

“Este proyecto nace de una búsqueda. De entender que el diseño también puede ser una forma de autoconocimiento. De revalorizar lo cotidiano, los objetos con historia, las mezclas que nos definen. Lo cálido y lo frío. Lo geométrico y lo orgánico. Lo elegante y alegre. Este espacio es para quienes buscan autenticidad, para los que viven con intensidad: curiosos, viajeros, amantes del arte y de la vida compartida. Que valoran lo simple, lo sensorial, lo real”, expresa la directora de Acher, Gabriela Acher.

La presencia de Decortiles–Eliane suma una capa adicional al proyecto, especialmente a través de las piezas diseñadas por la brasileña Carol Gay, cuya visita a Montevideo fue uno de los puntos destacados de esta edición de la muestra.

acher 1 Espacio Refugio, de Acher. Casa AyD

Texturas, color y emoción

Carol Gay llegó a Uruguay para presentar la colección 2024–2025 desarrollada junto con Decortiles, un trabajo que nació como un ejercicio de co-creación: ella con su sensibilidad artística y la fábrica con su dominio técnico y sus procesos industriales. De ese intercambio surgieron seis series que exploran color, textura y sensaciones a través de revestimientos concebidos no solo como superficie, sino como experiencia.

“Invito al tacto”, explica la artista, al describir cómo concibe piezas que transitan entre el arte y el diseño, piezas que despiertan una emoción antes que una definición funcional. El tiempo de desarrollo fue breve —apenas un mes— y eso la llevó a revisitar su propio archivo creativo. Ese regreso a sus raíces abrió un camino para ir más allá y revisar ideas presentes en su trabajo con vidrio, madera o aluminio.

La colección se caracteriza por una explosión cromática que busca ofrecer herramientas expresivas a los arquitectos, algo que encontró su punto más singular en la serie Raíces­, donde el cemento coloreado sorprendió incluso a quienes trabajan en revestimientos. Inspirada en la observación de lo cotidiano, Gay propone piezas que “revelan lo simple, lo esencial, aquello que está al alcance y que muchas veces pasa inadvertido”.

La sustentabilidad fue también un eje fundamental. Al visitar la fábrica de Decortiles por primera vez, preguntó inmediatamente por este aspecto y descubrió que la empresa operaba bajo estrictos estándares y certificaciones ambientales. Para ella, diseñadores y usuarios comparten la responsabilidad de elegir materiales con una lógica de futuro: pensar en la durabilidad, en los procesos y en la vida del planeta.

acher 2 Espacio Refugio, de Acher. Casa AyD

Su trabajo con materiales no convencionales —especialmente el vidrio soplado, presente en su obra desde 2013— convive con la incorporación de madera reutilizada, aluminio reciclado y otros recursos que le permiten experimentar constantemente. “Todo el tiempo estoy probando, buscando caminos no tradicionales”, comenta. Su proceso creativo es un diálogo continuo entre observación, intuición y ensayo.

Al hablar de tecnología, señala que su práctica es principalmente manual. La dimensión tecnológica aparece cuando se asocia con industrias, y entonces la artesanía y la precisión conviven para potenciar el resultado. La serie Bola, presente en el espacio Refugio, es un ejemplo de ese encuentro. Inspirada en su pieza Vaso bola, creó módulos circulares capaces de generar composiciones únicas según cómo se ensamblen. Los colores elegidos, cappuccino y chocolate, están cargados de referencias afectivas, algo habitual en su universo creativo.

La cultura brasileña atraviesa todo su trabajo: libertad, naturaleza, vitalidad. Es también lo que sostiene la tensión entre funcionalidad y poética en sus piezas. Para Gay, un objeto no existe solo para cumplir una función, sino que debe contener una historia, una emoción, una reflexión sobre el tiempo en que vivimos. El diseño, para ella, es una plataforma para decir algo.

El espacio Refugio de Acher, en Casa AyD (rambla República del Perú 1588), puede visitarse hasta el 5 de diciembre.