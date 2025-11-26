¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Carol Gay redefine materiales y emociones en Montevideo Diseña

La artista brasileña presenta, junto con Decortiles–Eliane, una colección que combina color, textura y sostenibilidad en el espacio Refugio, De Acher

Carol Gay.&nbsp;

Carol Gay. 

FOTO

Adrián Echeverriaga

Acher llega a sus 60 años con una historia marcada por la cercanía con arquitectos, interioristas y diseñadores. Esa relación, construida proyecto a proyecto, fue moldeando su rol en el sector y ampliando su participación más allá del suministro de materiales.

La celebración de este aniversario encuentra a Acher en Montevideo Diseña no solo como expositor, sino como parte de un ecosistema creativo con el que ha crecido en paralelo. Su propuesta de este año, Refugio, surge justamente de ese diálogo continuo.

El espacio, ideado por el equipo de interioristas de Acher, fue desarrollado junto con Decortiles–Eliane e Inusittá, y toma como punto de partida la vida de una pareja joven y creativa. Desde allí se construye una atmósfera contenida y contemporánea, con maderas oscuras, líneas orgánicas y un uso preciso del color y la textura.

“Este proyecto nace de una búsqueda. De entender que el diseño también puede ser una forma de autoconocimiento. De revalorizar lo cotidiano, los objetos con historia, las mezclas que nos definen. Lo cálido y lo frío. Lo geométrico y lo orgánico. Lo elegante y alegre. Este espacio es para quienes buscan autenticidad, para los que viven con intensidad: curiosos, viajeros, amantes del arte y de la vida compartida. Que valoran lo simple, lo sensorial, lo real”, expresa la directora de Acher, Gabriela Acher.

La presencia de Decortiles–Eliane suma una capa adicional al proyecto, especialmente a través de las piezas diseñadas por la brasileña Carol Gay, cuya visita a Montevideo fue uno de los puntos destacados de esta edición de la muestra.

acher 1
Espacio Refugio, de Acher.&nbsp;

Espacio Refugio, de Acher.

Texturas, color y emoción

Carol Gay llegó a Uruguay para presentar la colección 2024–2025 desarrollada junto con Decortiles, un trabajo que nació como un ejercicio de co-creación: ella con su sensibilidad artística y la fábrica con su dominio técnico y sus procesos industriales. De ese intercambio surgieron seis series que exploran color, textura y sensaciones a través de revestimientos concebidos no solo como superficie, sino como experiencia.

“Invito al tacto”, explica la artista, al describir cómo concibe piezas que transitan entre el arte y el diseño, piezas que despiertan una emoción antes que una definición funcional. El tiempo de desarrollo fue breve —apenas un mes— y eso la llevó a revisitar su propio archivo creativo. Ese regreso a sus raíces abrió un camino para ir más allá y revisar ideas presentes en su trabajo con vidrio, madera o aluminio.

La colección se caracteriza por una explosión cromática que busca ofrecer herramientas expresivas a los arquitectos, algo que encontró su punto más singular en la serie Raíces­, donde el cemento coloreado sorprendió incluso a quienes trabajan en revestimientos. Inspirada en la observación de lo cotidiano, Gay propone piezas que “revelan lo simple, lo esencial, aquello que está al alcance y que muchas veces pasa inadvertido”.

La sustentabilidad fue también un eje fundamental. Al visitar la fábrica de Decortiles por primera vez, preguntó inmediatamente por este aspecto y descubrió que la empresa operaba bajo estrictos estándares y certificaciones ambientales. Para ella, diseñadores y usuarios comparten la responsabilidad de elegir materiales con una lógica de futuro: pensar en la durabilidad, en los procesos y en la vida del planeta.

acher 2
Espacio Refugio, de Acher.&nbsp;

Espacio Refugio, de Acher.

Su trabajo con materiales no convencionales —especialmente el vidrio soplado, presente en su obra desde 2013— convive con la incorporación de madera reutilizada, aluminio reciclado y otros recursos que le permiten experimentar constantemente. “Todo el tiempo estoy probando, buscando caminos no tradicionales”, comenta. Su proceso creativo es un diálogo continuo entre observación, intuición y ensayo.

Al hablar de tecnología, señala que su práctica es principalmente manual. La dimensión tecnológica aparece cuando se asocia con industrias, y entonces la artesanía y la precisión conviven para potenciar el resultado. La serie Bola, presente en el espacio Refugio, es un ejemplo de ese encuentro. Inspirada en su pieza Vaso bola, creó módulos circulares capaces de generar composiciones únicas según cómo se ensamblen. Los colores elegidos, cappuccino y chocolate, están cargados de referencias afectivas, algo habitual en su universo creativo.

La cultura brasileña atraviesa todo su trabajo: libertad, naturaleza, vitalidad. Es también lo que sostiene la tensión entre funcionalidad y poética en sus piezas. Para Gay, un objeto no existe solo para cumplir una función, sino que debe contener una historia, una emoción, una reflexión sobre el tiempo en que vivimos. El diseño, para ella, es una plataforma para decir algo.

El espacio Refugio de Acher, en Casa AyD (rambla República del Perú 1588), puede visitarse hasta el 5 de diciembre.

Sección semanal
Autocrítica blanca

Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

Por Federico Castillo
Partido Nacional

El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

Por Federico Castillo
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda

Te Puede Interesar

Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Por Redacción Búsqueda
Un hogar pobre de Montevideo.

El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

Por Redacción Búsqueda
.

Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

Por Redacción Búsqueda