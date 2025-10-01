Clínica Dra. Anellia Kutscher: tecnología y cuidado integral en medicina estética

Con un enfoque integral que combina tecnología de vanguardia, formación médica especializada y un equipo multidisciplinario, la clínica de la médica dermatóloga Anellia Kutscher se destaca por ofrecer tratamientos seguros, personalizados y con respaldo profesional. Cuenta con sedes en Montevideo y Punta del Este y está habilitada por el Ministerio de Salud Pública.

En la clínica se apoyan en el concepto de “belleza consciente”. ¿En qué consiste? En 2020, hicimos un rebranding para apostar a este concepto que justamente busca la salud de la piel y resaltar la belleza de cada individuo a través del verse bien y sentirse mejor. Queremos que el paciente tenga la piel más saludable o que se vea bien gracias a un tratamiento estético que saque su mejor versión, pero conservando su autenticidad.

¿Qué significa para ustedes el concepto silence beauty? ¿Cómo se traduce eso en la experiencia del paciente? Silence beauty es como un lujo silencioso, pero de la belleza. Y justamente significa eso: realizar intervenciones que mejoran la calidad de la piel combinando aparatología e inyectables, pero sin caer en los excesos que, en algún momento, estuvieron de moda. Nunca fuimos partidarios de eso, pero hubo una época en la que se promovían rostros con pómulos marcados en exceso, labios exagerados y demás.

Hoy, el enfoque está volviendo a un concepto mucho más natural, donde se prioriza la salud y la calidad de la piel manteniendo la esencia de cada persona. Es ahí donde radica el verdadero éxito: en combinar tecnología con inyectables de forma inteligente y sutil.

Recientemente, incorporaron una nueva tecnología para tratamientos láser. ¿Qué tiene de especial y para qué tratamientos se recomienda? Hemos mejorado la tecnología del láser de CO2 incorporando un nuevo equipo con pulsos ultracortos, una tecnología que hasta ahora no estaba disponible en Uruguay. Esta innovación no solo nos permite realizar los tratamientos tradicionales de rejuvenecimiento y cicatrices, sino que también nos da acceso a un procedimiento que está muy en tendencia: el CoolPeel.

Es un tratamiento con pulsos ultracortos y controlados que realiza una exfoliación precisa de la piel con un tiempo de recuperación mínimo. A diferencia de los métodos convencionales, que requieren alrededor de siete días de recuperación con descamación visible, el CoolPeel solo deja la piel levemente enrojecida durante un par de días, lo que permite al paciente retomar su rutina con mayor rapidez y comodidad.

¿En qué consiste la nueva propuesta de “temporada de glow”? A través de los conceptos de belleza consciente y silent beauty, queremos transmitir que hay una serie de tratamientos ideales para realizar en primavera y verano, ya que prácticamente no requieren tiempo de recuperación. Entre ellos se destacan el CoolPeel y el Hollywood Peel, ambos enfocados en la exfoliación suave de las capas más superficiales de la piel, ideales para dejar la piel saludable, con luminosidad y con mucho glow.

¿Qué mensaje les dejaría a quienes aún sienten que la medicina estética es algo superficial o frívolo? Ver la estética como una frivolidad ya es parte del pasado. Hoy está más que comprobado el impacto que tiene en la autoestima e incluso en las oportunidades laborales. Es algo que dista mucho de ser superficial. De todas maneras, al momento de empezar un tratamiento, el consejo más importante es hacerlo con personal calificado: si es por manchas, con un dermatólogo; y si es por otros temas, con un médico estético. Pero siempre con profesionales que se dediquen específicamente a esa área, porque cualquier procedimiento tiene un impacto en nuestro cuerpo.