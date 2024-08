David Grinberg relata su lucha contra el cáncer a través de paralelismos con el deporte

¿Qué lo llevó a escribir un libro?

Fue gracias a la sensibilidad del médico que me atendió, que ya me conocía. Me explicó que lo que íbamos a pasar era similar a un ironman (triatlón). Ya había hecho siete y sabía lo que significaba a nivel de entrenamiento y esfuerzo. Me dijo que esta era una prueba que sabía hacer, por más que no la hubiera elegido. La vida me la impuso y me tocaba superarla. Me pidió que fuera un buen atleta: que tuviera claro que muchas cosas me iban a doler, que iba a haber tanto momentos buenos como malos. Se comprometió a ser mi entrenador y me dijo que tenía que respetarlo como tal, tener disciplina, resiliencia. Con ese paralelismo, me hizo conocido algo desconocido y me llenó de aliento para avanzar.

En paralelo, me dieron ganas de escribir las enseñanzas que me dio para ir transitando la enfermedad. El mensaje del libro es inspirar a la gente a que cuando enfrente un desafío impuesto por la vida, sea una enfermedad u otra cosa, se aferre a algo que le apasione o le guste hacer, para transformar el miedo. Siempre hay una manera de superar los desafíos.

¿Qué enseñanzas del triatlón trasladó al tratamiento?

No desistir nunca y aguantar el dolor, ya que es un deporte en el que uno sufre un montón. Saber sufrir, aguantar el sufrimiento por largas horas y saber que uno pasa mal, eso aprendí del triatlón. Es complicado salir a entrenar todos los días, sea temprano o tarde, haga frío o calor. Las carreras tampoco son lineales, hay momentos buenos y malos, y en una enfermedad pasa lo mismo.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos físicos y emocionales que le tocó afrontar?

A nivel físico, lo peor fue aguantar las fuertes sesiones de quimioterapia, tenía que darme una inyección diaria para estimular la producción de células. Era como si estuvieran rompiendo mis huesos. A nivel psicológico, fue un shock cuando se me empezó a caer el pelo. Ahí me di cuenta de que era verdad, que yo era un paciente con cáncer.

¿Qué consejo le daría a una persona que está comenzando a atravesar un cáncer?

Le diría que se apoye en tres pilares: confiar en los médicos y dejarlos trabajar, rodearse de sus seres queridos y apoyarse en alguna actividad que le haga bien.

¿Hoy ve la vida de una manera diferente?

Soy más maduro que antes y valoro los pequeños gestos. Por ejemplo, llamo a mi madre todos los días cinco minutos. Vivo en Uruguay y ella en Brasil, por lo que valoro poder hablar con ella todos los días. Eso tiene mucho significado para mí.