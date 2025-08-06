El especialista español Carlos Gavín presenta una nueva solución para la artrosis

El médico español Carlos Gavín es un especialista en cirugía ortopédica y traumatología con más de 25 años de experiencia. Se ha dedicado especialmente al tratamiento de hombros, rodillas y al uso de terapias ortobiológicas, como el ácido hialurónico.

Recientemente, visitó Montevideo para ofrecer una charla a profesionales locales y presentar Suprahyal One, un fármaco de la compañía japonesa Meiji, comercializado en Uruguay por Adium. Se trata de una inyección anual de ácido hialurónico diseñada para aliviar el dolor y mejorar la movilidad en personas con artrosis .

Sobre el desarrollo, los beneficios y sus modos de uso, se explayó Gavín en esta entrevista.

En 2020, se le diagnosticó artrosis a 600 millones de personas en el mundo. Dentro de los países con mayor prevalencia de la enfermedad está Uruguay. El tratamiento base son los cambios de hábitos en pos de una vida saludable (alimentación, ejercicio), pero si el paciente tiene dolor en las articulaciones, hay que pasar a tratamientos invasivos o que traen efectos secundarios. Sin embargo, el ácido hialurónico es muy similar al natural que tenemos en nuestro cuerpo y enlentece el envejecimiento de la articulación.

¿Qué características tiene Suprahyal One?

Se diferencia del resto de los ácidos hialurónicos. No es de origen animal y se obtiene por biofermentación, por lo que casi no tiene efectos secundarios. A su vez, tiene una enorme concentración de ácido hialurónico en una misma dosis y un volumen muy similar al del líquido sinovial normal de la articulación de la rodilla.

¿Qué es la viscosuplementación?

Es el término que se emplea para hablar de la inyección intraarticular de ácido hialurónico. Lo que hacemos es mejorar el líquido articular de las articulaciones que están desgastadas. Cuando una articulación está desgastada, el ácido hialurónico natural de esa articulación se fragmenta y pierde sus propiedades viscoelásticas, que amortiguan y permiten un mejor deslizamiento de las dos partes de la articulación. Suprahyal One busca corregir precisamente esto, además de ofrecer efectos analgésicos y antiinflamatorios.

¿Dónde se puede aplicar el inyectable?

Se aplica en articulaciones sinoviales, principalmente en la rodilla, aunque se puede usar en cadera, tobillo, hombro y en pequeñas articulaciones, como el pulgar o la articulación metatarsofalángica, en el pie.

¿Quién puede usar Suprahyal One?

La artrosis es un proceso natural degenerativo con la edad, toda persona va acarreando la artrosis; otra cosa es tener síntomas de artrosis. El problema es que muchos inician los tratamientos demasiado tarde. Le queremos hacer ver al paciente que con el ácido hialurónico el tratamiento se puede y se debe iniciar en estadios tempranos de la enfermedad. En fases leves o moderadas de la artrosis, el tratamiento resulta más efectivo. Por más que sin un factor traumático la artrosis suele dar síntomas recién sobre la quinta o sexta década de vida, cualquier persona con una articulación dolorosa puede beneficiarse de Suprahyal One.

¿Se puede utilizar para lesiones?

Las indicaciones varían de un país a otro, según sus diferentes regulaciones. Pero deportistas jóvenes, que sufren de una gran sobrecarga en las articulaciones, aunque no tengan signos claros de artrosis, pueden hacer uso de este tratamiento.

¿Es un procedimiento ambulatorio?

Sí, se aplica simplemente con una jeringa precargada de forma intramuscular en la articulación. Al contrario de lo que pueda pensar la gente, el pinchazo no genera casi dolor.

¿Es un producto seguro?

Sí, tiene muy pocos efectos adversos —como inflamaciones o dolores en el punto de inyección—, que se provocan más en otros ácidos hialurónicos (como los de cresta de gallo o los reticulados). La ventaja de Suprahyal­ One es que, por no ser de origen animal, estos efectos se minimizan mucho y se dan en un porcentaje muy pequeño.

¿Cuánto dura el efecto?

Estamos intentando analizar eso con estudios prospectivos. Habitualmente, los ácidos hialurónicos presentes en el mercado muestran efectos en torno a los seis meses de duración. Quienes utilizan Suprahyal One mejoran por hasta 12 meses, lo que también implica una ventaja en cuanto al gasto sanitario.

¿En cuánto tiempo se ven resultados?

Eso es muy variable. Hay pacientes que desde el mismo día de la infiltración, al cabo de un par de horas, ya notan mejoras; otros tardan hasta tres semanas en sentirlas. La duración de la mejoría no se debe únicamente a que el producto actúe durante un año, sino a que, al disminuir el dolor en la rodilla, puedo retomar el ejercicio, fortalecer la musculatura, realizar más actividad aeróbica y caminar con mayor facilidad. Todo esto contribuye y potencia el efecto del ácido hialurónico.

¿Qué debe hacer un paciente que sufre de artrosis en las articulaciones?

Cambiar sus hábitos e intentar llevar una vida lo más saludable posible. El ácido hialurónico lo que hace es complementar eso.

¿Por qué son tantos los casos de artrosis en Uruguay?

Hay un estudio de 2024 que muestra la prevalencia de la enfermedad entre el 2000 y 2020, a la vez que hace una proyección a 2050. En un mapa se tiñen con colores más oscuros los países en donde más casos de artrosis hay, y Uruguay entra en esa categoría. Posiblemente se explique por factores genéticos y en especial por los hábitos: alimentación, sobrepeso y sedentarismo.