El nuevo 'flagship' eléctrico de Hyundai llegó a Uruguay

Hyundai eligió a Uruguay para presentar a escala­ regional el nuevo IONIQ 9, el modelo insignia de su línea de vehículos 100% eléctricos. Esta elección posiciona al mercado uruguayo en un lugar destacado dentro de la estrategia de electrificación de la compañía y permite que el país reciba uno de los lanzamientos globales más importantes de la marca.

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IONIQ 9 fue también el modelo protagonista de la comunicación internacional de la marca durante la Copa Mundial de la FIFA, uno de los acontecimientos deportivos de mayor alcance del mundo.

Desarrollado sobre la plataforma eléctrica E-GMP, de Hyundai Motor Company, el nuevo SUV ofrece hasta 620 kilómetros de autonomía según ciclo WLTP. Además, gracias a su arquitectura de 800 voltios y evolución de la plataforma, cuenta con una batería de 110,3 KWh, la mayor capacidad utilizada por la marca hasta el momento, que también permite realizar una carga rápida de entre el 10% y el 80% en aproximadamente 24 minutos.

IONIQ 9 fue diseñado para ofrecer una experiencia de viaje amplia y confortable. Su interior cuenta con tres filas de asientos y capacidad para hasta siete pasajeros. Con la tercera fila rebatida, el baúl dispone de 908 litros de volumen de carga. Además, su versión Calligraphy (para seis pasajeros) incorpora dos butacas independientes en la segunda fila, separadas por un pasillo central.

Entre sus principales atributos de confort, se destacan los asientos calefaccionados y el modo Relaxation, que reclina el asiento y despliega un reposapiernas para ofrecer una posición de descanso, ideal para aprovechar las pausas del viaje o los momentos de carga.

También incorpora espejos retrovisores digitales con cámaras, que brindan una visión más clara del entorno y contribuyen a una conducción más segura.

Tecnología que va más allá del vehículo

Según la configuración, su sistema de propulsión puede alcanzar hasta 303 CV de potencia combinada y 605 Nm de torque, con tracción integral AWD y una respuesta inmediata, característica de los vehículos eléctricos.

A través de su función Vehicle-to-Load (V2L), IONIQ 9 puede utilizar la energía almacenada en su batería para alimentar dispositivos y electrodomésticos externos de menor tamaño. De esta manera, el vehículo funciona también como una fuente móvil de electricidad para actividades al aire libre, viajes o situaciones que requieren energía adicional.

Seguridad de última generación

El nuevo modelo incorpora 10 airbags y el sistema exclusivo Hyundai SmartSense, que reúne distintas asistencias avanzadas a la conducción. Estas tecnologías trabajan para prevenir riesgos, acompañar al conductor y brindar mayor protección a todos los ocupantes.

El equipamiento puede incluir asistencias como alerta y frenado ante posibles colisiones, control de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y control de crucero inteligente, según la versión.

Versiones y precios

El nuevo Hyundai IONIQ 9 está disponible en Uruguay en tres versiones: IONIQ 9 Ultimate por US$ 79.990, IONIQ 9 Calligraphy para siete pasajeros por US$ 89.990 e IONIQ 9 Calligraphy para seis pasajeros por US$ 94.990.

Todas las versiones cuentan con una garantía de cinco años para el vehículo, sin límite de kilometraje, y de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería.

Con el lanzamiento del IONIQ 9, Fidocar y Hyundai amplían su propuesta de movilidad eléctrica en Uruguay con un modelo que combina gran autonomía, capacidad para hasta siete pasajeros, tecnología avanzada y un alto nivel de confort y seguridad.