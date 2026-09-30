Elbio Fernández y la primera infancia como una etapa en sí misma

La Educación Inicial ocupa un lugar central en el proyecto educativo de la Escuela y Liceo Elbio Fernández. A partir del próximo año, la institución ampliará su propuesta para recibir niños desde los tres meses y acompañarlos hasta nivel 5. Es una etapa clave, en la que se construyen las bases del aprendizaje, la identidad, la autoestima y las habilidades sociales.

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El juego como herramienta de aprendizaje, el niño como protagonista, los ambientes como espacios educativos, el vínculo­ con las familias y una propuesta bilingüe forman parte de este enfoque. A esto se suma la inspiración en la experiencia pedagógica de Reggio Emilia, que concibe la primera infancia como una etapa con valor en sí misma y pone el foco en la exploración, la curiosidad y el desarrollo integral.

Sobre esta propuesta conversaron la Mag. Patricia Federico, directora de Your Kinder Centro y coordinadora de los Kinders by Elbio (Pocitos, Parque Batlle y Prado), y la Mag. Gabriela Cary, coordinadora de Inglés y representante de RedSOLARE Uruguay, integrante del Network Internacional de Reggio Children.

De Elbio Fernández: coordinadora de Inglés y representante de RedSOLARE Uruguay Gabriela Cary y directora de Your Kinder Patricia Federico.

Patricia Federico —La Educación Inicial ocupa un lugar muy especial en nuestro proyecto educativo, porque es allí donde comienzan los primeros grandes descubrimientos de los niños. Desde edades muy tempranas los acompañamos en su crecimiento, trabajando junto con las familias para que cada niño pueda desplegar todo su potencial en un entorno de confianza, afecto y seguridad.

La primera infancia tiene un valor inmenso en sí misma. No la vemos únicamente como una preparación para la escuela primaria, sino como una etapa única y profundamente significativa, en la que se construyen los cimientos de la identidad, la autoestima, los vínculos y las ganas de aprender que acompañarán a cada niño a lo largo de su vida.

¿Cómo se relaciona Reggio Emilia con la propuesta?

Gabriela Cary —Inspirados en la experiencia pedagógica Reggio Emilia, conocida internacionalmente por su mirada sobre la infancia, concebimos al niño como protagonista de su aprendizaje. El niño es el centro y así buscamos reconocer sus potencialidades: entender que es capaz, que construye conocimiento y aprende en interacción con otros y con el ambiente.

Así es que pensamos a los espacios como educadores. Por eso, cada ambiente del kínder está pensado para despertar la curiosidad, invitar a explorar y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje. Los niños recorren distintos espacios, como la huerta, los laboratorios, el atelier literario y la plaza, donde se encuentran, juegan y comparten experiencias con sus compañeros.

Cada uno de estos lugares tiene un propósito especial: estimular la curiosidad, el descubrimiento, la creatividad, la autonomía y el desarrollo de habilidades que los acompañarán a lo largo de su crecimiento.

Además, consideramos que el juego es una actividad transversal: aprendemos jugando. Lo pensamos desde ahí, tomando en cuenta el interés del niño y la diversidad de aprendizajes del aula.

¿Qué importancia le dan a la enseñanza del inglés?

G. C. —El inglés forma parte de la experiencia de los niños desde los primeros años y crece con ellos a lo largo de toda su trayectoria educativa, en el marco de los programas del Bachillerato Internacional (IB). En Educación Inicial lo vivimos de manera natural, integrado a las actividades, los juegos, las canciones, los cuentos y las experiencias cotidianas.

En estas edades, los niños incorporan la lengua de forma espontánea. Primero escuchan, comprenden y se familiarizan con ella; poco a poco comienzan a participar, responder y expresarse en inglés con confianza. Más que aprender un idioma, buscamos que puedan vivirlo, utilizarlo para comunicarse y descubrir nuevas formas de relacionarse con el mundo.

Mauricio Rodríguez

¿Cómo se articula el Programa IB con la propuesta de Educación Inicial?

P. F. —La propuesta del IB se integra de manera muy natural a nuestra forma de entender la infancia. Los niños aprenden a través del juego, la exploración y la curiosidad, desarrollando confianza, autonomía y habilidades para comunicarse y relacionarse con los demás.

Este es el comienzo de un recorrido bilingüe e internacional que los acompaña hasta su egreso. Los resultados obtenidos por nuestros estudiantes son una muestra de ese camino: en 2025, los chicos de bachillerato alcanzaron excelentes resultados en los exámenes del IB. Por ejemplo: 100% de aprobación en English B, pero también en asignaturas como Lengua y Literatura, Monografía y Teoría del Conocimiento. En Matemática se ubicaron por encima de la media mundial.

¿Qué aporta el trabajo multidisciplinario?

P. F. —Sabemos que cada niño es único y tiene sus propios tiempos, intereses y formas de aprender. Por eso, contamos con un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, psicomotricistas, una maestra especializada y una psicopedagoga, que trabaja en estrecha colaboración con los docentes y las familias.

Su mirada y acompañamiento nos permiten atender las necesidades de cada niño, brindando apoyo y orientación cuando es necesario para que pueda desarrollar todo su potencial en un entorno de cuidado, escucha y confianza.

¿Qué lugar ocupan las familias en el día a día?

P. F. —Las familias son parte fundamental de nuestra comunidad educativa. Los mejores resultados se logran cuando escuela y familia trabajan juntas, compartiendo un mismo propósito: acompañar a los niños para que crezcan, aprendan y disfruten de esta etapa tan especial.

Por eso, promovemos un vínculo cercano y una comunicación permanente. Nos gusta abrir las puertas de la escuela e invitar a las familias a participar de diferentes actividades y experiencias a lo largo del año, para que puedan estar presentes y formar parte de los aprendizajes de sus hijos de la manera que les resulte más cómoda y significativa.

¿Qué buscan que un niño se lleve después de sus años de Educación Inicial?

P. F. —Queremos que cada niño conserve viva su curiosidad, las ganas de descubrir, de hacer preguntas, de aprender, integrarse al deporte como forma de diversión y socialización, además del cuidado de su salud. Buscamos acompañarlos para que crezcan con confianza en sí mismos, desarrollen todo su potencial y construyan vínculos basados en el respeto y la empatía.

Las herramientas más importantes para el futuro comienzan a construirse desde hoy. Por eso, procuramos que cada niño se sienta querido, escuchado y seguro, disfrutando de esta etapa con alegría.