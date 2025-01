Grupo Calleja, principal accionista de GDU, anunció inversión en Uruguay por US$ 35 millones para 2025

En un encuentro con la prensa, realizado en el local Fresh Market Disco de Avenida Italia, Calleja destacó que, para 2025, se proyecta una inversión total cercana a los US$ 35 millones en Uruguay, similar a la realizada el año anterior. Esta inversión tiene como objetivo continuar con la renovación y expansión de locales, consolidando el compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en Uruguay.

Próximos proyectos

Actualmente, GDU cuenta con 100 locales, incluidos los supermercados Disco y Devoto, las tiendas de cercanía Devoto Express, Foodies y Six or Less, además de dos locales de Géant, con un tercero proyectado para Punta del Este en 2026.

En plena expansión, GDU está desarrollando nuevos formatos y planificando su llegada a más regiones de Uruguay. “Por primera vez, estamos buscando proyectos en el interior del país, con la misma filosofía. Estamos pensando en ir a ciudades secundarias con desarrollos de primer mundo, para impactar positivamente en la vida de las comunidades, generando oportunidades de trabajo y un mejor servicio. Tenemos que llegar hasta el último rinconcito de Uruguay con la mejor propuesta de valor porque todos merecen lo mejor cerca de su casa, independientemente de dónde vivan”, adelantó Calleja.

Según dijo, el grupo está “constantemente visitando tiendas para visualizar oportunidades de mejora” y así seguir invirtiendo en ellas. En esa línea, anticipó una renovación en el Devoto del barrio Sayago, por tratarse de una zona altamente poblada que necesita un local aggiornado. “Queremos ofrecerles algo igual o mejor que lo que estamos haciendo aquí (Fresh Market de Avenida Italia). Y hay otras zonas en las que tenemos que hacer lo mismo. Aspiramos a que todos los supermercados cumplan con un estándar de excelencia que permita dignificar y atender a nuestros clientes con el mejor servicio posible, en instalaciones de primera”, explicó.

Ph @AlvaroPortillos-53.jpg Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Calleja y CEO de GDU Álvaro Portillos

En total, se prevé la inauguración o remodelación de siete locales durante 2025, en el marco de un proyecto para los próximos años. Aunque Calleja dejó en claro que el Grupo Calleja arribó a Uruguay con una visión largoplacista, “a 50 o 100 años”, en la que se pretende que la compañía sea un “catalizador y motor de desarrollo económico y social”.

Mientras tanto, GDU impulsa su exitoso modelo Fresh Market, que incrementó las ventas de productos frescos en un 30%, según informó Tijeras durante el encuentro. “Es un concepto radical en el supermercadismo, al punto que no lo llamamos supermercado, sino Fresh Market. Haremos remodelaciones en muchos de nuestros locales. Sabemos que no todos pasarán a ser Fresh Market, pero queremos que todos tengan soluciones estilo Fresh Market”, expresó.

Por su parte, Carlos Pombo valoró el concepto de Fresh Market, que derivó de la evolución del antiguo Disco Natural. “Cada Fresh Market que inauguramos es mejor que el anterior y mejoramos los que ya tenemos, en la medida de las posibilidades. Es una propuesta de valor, accesible y en constante movimiento de evolución”.

Omnicanalidad y nuevas oportunidades

El Grupo Calleja, a través de los demás supermercados del conglomerado, ha explorado con éxito una multicanalidad entre la venta presencial y online, en especial en Colombia, donde la plataforma digital de Grupo Éxito tiene una importante penetración.

“Queremos integrar el mundo digital con el mundo físico para que nuestros clientes sientan que están recibiendo el mismo trato y los mismos beneficios en ambos lugares. Estamos invirtiendo en tecnología para mejorar las plataformas en Uruguay porque hay un potencial grande y relativo a lo que se ha realizado hasta ahora. En Uruguay vemos esa oportunidad y vamos a hacer una apuesta concreta”, anunció Calleja.

Por otro lado, Grupo Calleja no descarta explorar otras oportunidades de negocio en el país, por fuera del supermercadismo, como ya ha hecho en otras de las ciudades en las que opera. “Con Grupo Éxito tenemos un brazo muy fuerte en el negocio inmobiliario. Somos la empresa más fuerte y grande de Colombia en cuanto a los centros comerciales”, mencionó.

“Aquí vemos la oportunidad de hacer proyectos importantes para el país. Remodelamos el Géant de Parque Roosevelt, pero estamos estudiando un proyecto mucho más amplio alrededor de ese local. El terreno es enorme, con un estacionamiento gigantesco, y tenemos otro terreno enfrente. Podemos hacer todo tipo de desarrollos: centros comerciales, oficinas, residencias. Todo eso estamos explorando porque vemos en Uruguay un país de oportunidades, un lugar en el que uno puede invertir. Vamos a apostar por el país”, concluyó el ejecutivo.