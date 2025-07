Álvaro Delgado planteará la discusión de una posible renuncia al Senado en la próxima sesión del directorio blanco

Ante una creciente presión de distintos dirigentes blancos de todos los sectores, el presidente del Directorio del Partido Nacional , Álvaro Delgado , transmitió que planteará el asunto de si renuncia o no al Senado en la próxima sesión del organismo de los blancos, el próximo lunes 21.

Según dijeron a Búsqueda fuentes nacionalistas, será el primer tema del día que se pondrá arriba de la mesa del directorio. Allí Delgado dará sus argumentos por los cuales quiere seguir ocupando su banca parlamentaria y escuchará al resto de los miembros del directorio. La decisión de renunciar o no, enfatizaron los informantes, será “personal”.

Fuentes cercanas a Delgado destacaron que se hicieron consultas jurídicas para que quede establecido que no cobraría dos sueldos —uno como senador y otro como presidente del Directorio—, aunque todavía no está claro cuál sería el mecanismo para concretar esa aspiración. Pero los cuestionamientos internos por su decisión de no renunciar al Senado siguieron creciendo en los últimos días. Y a los reproches de dirigentes de Alianza País, se le sumaron voces discordantes de compañeros de su sector, Aire Fresco.