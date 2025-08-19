  • Cotizaciones
    martes 19 de agosto de 2025

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por "desorden de conducta"

    En una nota presentada este martes a la presidencia del Senado, solicitaron que la Comisión de Constitución y Legislación analice si "existe mérito para aplicar alguna de las medidas disciplinarias que establece" el artículo 115 de la Constitución al senador nacionalista tras los "insultos inadmisibles" que profirió al legislador Nicolás Viera

    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    La bancada de senadores del Frente Amplio solicitó formalmente a la Cámara Alta analizar la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución al senador del Partido Nacional Sebastián da Silva.

    En una nota presentada este martes 19 a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse —a la que accedió Búsqueda—, los senadores oficialistas pidieron que se solicite a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que estudie si “existe mérito para aplicar alguna de las medidas disciplinarias que establece el inciso primero del artículo 115 de la Constitución”.

    Sebastián da Silva
    Video
    Parlamento

    Frente Amplio evalúa acciones parlamentarias por insultos en interpelación, mientras blancos buscan “bajar la pelota al piso”

    Por Redacción Búsqueda
    Senador Javier García 
    Parlamento

    El PN aplaza propuesta de Bordaberry para negociar con el FA y prioriza coordinación formal de la coalición

    Por  Victoria Fernández  y Nicolás Delgado

    Esa conducta, argumentaron, “vulnera diversas disposiciones contenidas en el Estatuto del Legislador” y “lo hacen pasible de incurrir en responsabilidad disciplinaria”.

    Sebastian-Da-Silva
    Sebastián da Silva durante la interpelación al ministro de Ganadería Agricultura y Pesca en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo.

    Sebastián da Silva durante la interpelación al ministro de Ganadería Agricultura y Pesca en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo.

    El inciso primero del artículo 115 indica que “cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

    La nota cita al especialista Justino Jiménez de Aréchaga, quien sostiene que el artículo 115 es “en cierta medida la contrapartida del principio de irresponsabilidad ante la Justicia que cubre a los legisladores”, que busca garantizar la independencia moral de los parlamentarios, pero no “permitirles una conducta desarreglada”. Plantea también que “no se necesita que la conducta del legislador sea antijurídica para que sea desordenada”, ya que basta con que “contravenga ciertas normas de moral positiva aceptadas por la comunidad de un modo general”.

    Los senadores oficialistas concluyen que “existen motivos suficientes” para enviar el tema a estudio de la comisión, “dado que se ha incurrido por parte del senador Da Silva en falta administrativa, por desorden de conducta, siendo pasible de recibir, previa defensa y descargos respectivos del acusado, alguna de las medidas referidas en el inciso primero del artículo 115 de la Constitución de la República”.

    En la nota, los legisladores solicitaron que el pedido se trate en la próxima sesión de la Cámara de Senadores, que será el 2 de setiembre.

    Nicolas-Viera
    Nicolás Viera durante la sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante interpelación al Ministro de Ganadería

    Nicolás Viera durante la sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante interpelación al Ministro de Ganadería

    El planteo de la bancada se concretó luego de que se realizara este martes en la mañana una sesión extraordinaria en el Senado para abordar lo sucedido en la interpelación.

    Allí, tanto Viera como Da Silva expresaron arrepentimiento por sus intervenciones de ese día. El frenteamplista aseguró que cometió un “desatino” al vincular a Da Silva con la “estafa” de Conexión Ganadera, mientras que el nacionalista pidió disculpas por el insulto proferido: “Los jugadores de rugby cuando estamos en la cancha golpeamos fuerte, pero hay cosas que no podemos hacer, como un tacle al cuello, porque eso lástima. Creo que lo que hice fue un tacle al cuello que generó una lastimadura no querida. Y ante eso pido disculpas”.

    La sesión finalizó con la aprobación de una moción firmada por los coordinadores de las tres bancadas en la que se rechaza “categóricamente cualquier comportamiento que pretenda menospreciar la calidad del diálogo y erosionar el respeto mutuo”.

    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por "desorden de conducta"

Por Victoria Fernández

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández
    Adolfo Sarmiento, el primero a la izquierda, en su último Copom, en julio

    Banco Central moderó la contracción monetaria; cesó a su gerente de Política Económica y Mercados

    Por Ismael Grau
    Álvaro Danza

    MSP avala trabajo del presidente de ASSE en mutualistas, mientras la oposición pide su renuncia y el FA analiza

    Por Leonel García
    El primer ministro chino, Li Qiang, habla en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghái, el 26 de julio de 2025

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper