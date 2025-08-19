Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

La bancada de senadores del Frente Amplio solicitó formalmente a la Cámara Alta analizar la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución al senador del Partido Nacional Sebastián da Silva .

En una nota presentada este martes 19 a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse —a la que accedió Búsqueda —, los senadores oficialistas pidieron que se solicite a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que estudie si “existe mérito para aplicar alguna de las medidas disciplinarias que establece el inciso primero del artículo 115 de la Constitución”.

Parlamento El PN aplaza propuesta de Bordaberry para negociar con el FA y prioriza coordinación formal de la coalición

Los legisladores describieron los hechos ocurridos en la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti , la semana pasada, cuando Da Silva “interrumpió abruptamente” al senador Nicolás Viera , que estaba en uso de la palabra, “agraviándolo e increpándolo de manera directa y locuaz, dirigiéndose con gestos e insultos inadmisibles, al extremo de calificarlo como ‘puto de mierda’”.

El inciso primero del artículo 115 indica que “cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

Sebastián da Silva durante la interpelación al ministro de Ganadería Agricultura y Pesca en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo.

La nota cita al especialista Justino Jiménez de Aréchaga, quien sostiene que el artículo 115 es “en cierta medida la contrapartida del principio de irresponsabilidad ante la Justicia que cubre a los legisladores”, que busca garantizar la independencia moral de los parlamentarios, pero no “permitirles una conducta desarreglada”. Plantea también que “no se necesita que la conducta del legislador sea antijurídica para que sea desordenada”, ya que basta con que “contravenga ciertas normas de moral positiva aceptadas por la comunidad de un modo general”.

Los senadores oficialistas concluyen que “existen motivos suficientes” para enviar el tema a estudio de la comisión, “dado que se ha incurrido por parte del senador Da Silva en falta administrativa, por desorden de conducta, siendo pasible de recibir, previa defensa y descargos respectivos del acusado, alguna de las medidas referidas en el inciso primero del artículo 115 de la Constitución de la República”.

En la nota, los legisladores solicitaron que el pedido se trate en la próxima sesión de la Cámara de Senadores, que será el 2 de setiembre.

Nicolas-Viera Nicolás Viera durante la sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante interpelación al Ministro de Ganadería Mauricio Zina / adhocFOTOS

El planteo de la bancada se concretó luego de que se realizara este martes en la mañana una sesión extraordinaria en el Senado para abordar lo sucedido en la interpelación.

Allí, tanto Viera como Da Silva expresaron arrepentimiento por sus intervenciones de ese día. El frenteamplista aseguró que cometió un “desatino” al vincular a Da Silva con la “estafa” de Conexión Ganadera, mientras que el nacionalista pidió disculpas por el insulto proferido: “Los jugadores de rugby cuando estamos en la cancha golpeamos fuerte, pero hay cosas que no podemos hacer, como un tacle al cuello, porque eso lástima. Creo que lo que hice fue un tacle al cuello que generó una lastimadura no querida. Y ante eso pido disculpas”.

La sesión finalizó con la aprobación de una moción firmada por los coordinadores de las tres bancadas en la que se rechaza “categóricamente cualquier comportamiento que pretenda menospreciar la calidad del diálogo y erosionar el respeto mutuo”.