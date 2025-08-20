Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

El proyecto de ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento en los próximos días no contemplará la pretendida “fórmula mágica” de gravar al 1% más rico de la población propuesta por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio. Pero la iniciativa sí incluirá algunas otras modificaciones impositivas , según informó este miércoles 20 el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Como marco, el jerarca dijo que se propondrá el “presupuesto más restrictivo de cualquier administración frenteamplista” dados los números fiscales actuales. Entrevistado en el programa En Perspectiva de Radiomundo, señaló que la intención es, partiendo de un déficit equivalente a algo más de 4% del Producto Interno Bruto estimado para el cierre del 2025, ejecutar una “convergencia fiscal de reducción de 1,8” puntos porcentuales a lo largo del período de gobierno.

Comercio electrónico Compras web bajo el régimen “simplificado” se encaminan a un récord, al igual que el de franquicia total

En las medidas tributarias que se plantearán “el espíritu de gravar las rentas elevadas está”, enfatizó. Agregó: “Lo peor que podemos hacer es crear una sociedad igualitarista, pero con bajos niveles de prosperidad”.

“Corrigiendo un defecto técnico” del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) tras su modificación en 2011 que gravó los rendimientos por interés de depósitos u otras inversiones financieras en el exterior, el Poder Ejecutivo propondrá que ese tributo también alcance a las “ganancia de capital” derivadas de la valorización de un activo.

Como ejemplo, dijo que si la acción de una empresa en el exterior es comprada por un residente en Uruguay a un precio de 100 y es vendida a 120, la renta derivada de esa diferencia no está gravada por el IRPF. “Simplemente estamos haciendo esa corrección para establecer una condición de equiparación” respecto de las ganancias de capital en inversiones financieras dentro del país, puntualizó.

Sin entrar en detalles sobre la modificación que se propondrá, Oddone aclaró que no “van a ser tasas confiscatorias” que “ahuyenten” a los inversores con residencia en Uruguay.

Tampoco adelantó cuánto se espera recaudar: “Hay algunos detalles técnicos que todavía estamos ajustando con el equipo” que impiden estimarlo con precisión en este momento.

Impuesto a los “ricos”

El jerarca fue categórico en cuanto a que la propuesta de establecer un impuesto adicional de 1% al patrimonio a las personas de mayor riqueza, planteada por el PIT-CNT y apoyada por algunos legisladores frenteamplistas, “no va a formar parte de las iniciativas tributarias” contenidas en el proyecto de Presupuesto ni tampoco más adelante en este período de gobierno.

Argumentó que si bien es positivo que un debate al respecto, como ocurre en otros países, para Uruguay sería “extremadamente inconveniente” avanzar en la implementación de un impuesto del 1% al 1% más rico porque afectaría “severamente” el clima de negocios. “Me atrevo a decir que gobierne quien gobierne”, Uruguay no seguirá por un camino de ese tipo por la necesidad que tiene el país de ser atractivo para la inversión, ante “la movilidad del capital” y por la “inaplicabilidad” de estos instrumentos, sostuvo. Sobre ese último punto, afirmó que los recursos que algunos trabajos académicos estiman como recaudación potencial serían “imposibles de obtener”.

“¿Cuánto crecimiento estamos dispuestos a resignar” si se estableciera este impuesto para, con lo que se aspira a recaudar, combatir la pobreza infantil?, preguntó. Según Oddone, estos planteos “están lejos de la realidad” incluso en países de la OCDE, y dijo que economías avanzadas han ido eliminando los gravámenes sobre la riqueza o el patrimonio.

Para el jerarca, los riesgos y los costos asociados son “absolutamente injustificables” para un país que requiere captar inversiones, sin volverse “inamistoso” para los capitales. Uruguay ofrece estabilidad y certidumbre, dijo, pero acotó: “No nos pensemos que esto es la Unión Europea”.

Dijo que los depósitos de residentes en Uruguay colocados en el exterior se multiplicaron por tres, hasta superar los US$ 60.000 millones. “¿Cuántos de esos recursos se irían” si se estableciera un tributo de esas características, que según él se plantea como una “fórmula mágica”?, preguntó.

Temu y el IVA a las compras web

Oddone ratificó que el proyecto presupuestal, que debe llegar al Parlamento este mes, propondrá una adecuación de Uruguay al impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales para que el país participe de esa recaudación.

Por otro lado, confirmó que el MEF prevé modificar el régimen de compras web en el exterior con franquicia aduanera, que explotó desde mediados del año pasado con el desembarco de la plataforma china Temu.

Siendo “sensibles a los comerciantes” y, al mismo tiempo, “a los ciudadanos”, se propondrá “igualar en materia tributaria el tratamiento de la compra final” mediante el IVA, indicó el ministro. Aclaró que esto dejaría por fuera los paquetes que llegan desde Estados Unidos, porque se canalizan al amparo de un acuerdo con ese país.

Indicó que, simultáneamente, el Ejecutivo promoverá “un aumento de las franquicias. En qué magnitud, todavía lo estamos discutiendo”. El régimen actual contempla la posibilidad de que cada persona física pueda hacer tres compras por US$ 200 cada una a lo largo del año totalmente libre de impuestos. El cambio que se planteará implicará “elevar ese monto algo y habilitar el fraccionamiento pero permitir que haya una compra más grande”, señaló.