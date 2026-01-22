HSBC reunió a clientes y colaboradores en Aguaverde para celebrar los logros del 2025

HSBC celebró los logros obtenidos en 2025 junto a clientes, colaboradores y referentes del sector. Durante un encuentro al atardecer del jueves 8, en Aguaverde Wine Lodge, autoridades del banco e invitados le dieron la bienvenida a un año que proyecta desafíos y oportunidades.
En un entorno natural privilegiado se disfrutó de una ambientación perfecta que combinó estaciones de comida y música chill out. Además, se presentó el dúo Vini y Gigi, que versionó clásicos de bossa nova y música internacional. La experiencia, especialmente diseñada para sorprender a los 600 invitados, se completó al caer la noche con el DJ Nico Abreo, que invitó a los asistentes a prolongar la velada.
El presidente y CEO de HSBC Uruguay, Constantino Gotsis, afirmó que el encuentro resultó “ante todo, una forma de agradecer a clientes, partners y amigos, pero también al equipo que día a día hace posible acompañar con cercanía, profesionalismo y visión de largo plazo”.
“En un contexto de transformación constante, nuestro compromiso es seguir estando presentes, escuchando y construyendo soluciones junto a quienes confían en nosotros, con una mirada puesta en el futuro y en las relaciones que se sostienen en el tiempo”, agregó.
A su vez, se enumeraron los principales logros y reconocimientos obtenidos en 2025, destacando la distinción de HSBC como Mejor Banco Privado de Uruguay por segundo año consecutivo, lo que reafirma su posicionamiento en el mercado local y consolida las relaciones basadas en la confianza, la solidez y la visión de largo plazo.