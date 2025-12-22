Innovación sostenible con productos duraderos y reciclables

En un contexto en el que las empresas enfrentan el desafío de reducir su huella de carbono y adoptar modelos de producción más responsables con el entorno, Harman está tomando medidas importantes hacia la transformación. Además de ofrecer soluciones de audio que combinan tecnologías de alto rendimiento con materiales reciclables, eficiencia energética y diseño circular, la empresa demuestra que es posible entregar productos que respeten el medioambiente sin renunciar a la calidad ni a la innovación.
Con un enfoque en la sostenibilidad, Harman alcanzó un hito importante al reducir más de 47 millones de kilos de emisiones de CO2, lo que equivale a una disminución del 2,7% en el impacto ambiental de todos sus productos. Este logro se concretó a partir de acciones clave, como la incorporación de materiales reciclados, la fabricación de productos con mayor eficiencia energética y la sustitución de componentes perjudiciales. Por ejemplo, la marca ha presentado 17 nuevos productos libres de PVC y ha reducido el consumo de energía en modo de espera en sus dispositivos wifi a menos de 1 watt, lo que se traduce en un menor uso de electricidad cuando el equipo está apagado.
“Los resultados reflejan nuestro compromiso de actuar de manera consciente e innovadora. En Harman, creemos que la sostenibilidad no es una meta que se alcanza una sola vez, sino una práctica constante que se perfecciona con el tiempo. Se trata de un principio que nos guía en cada etapa del ciclo de vida del producto: desde su concepción y desarrollo, pasando por la producción, el uso eficiente y prolongado, el mantenimiento y la reparación durante su vida útil, hasta su eventual descarte y reaprovechamiento de componentes”, destaca Rodrigo Kniest, presidente de Harman Brasil, vicepresidente senior y director general de la división Lifestyle en América del Sur.
Harman estructuró su estrategia de sostenibilidad a partir de tres pilares centrales: los materiales utilizados, la forma en que empaqueta sus productos y la eficiencia energética durante su uso. La empresa ha incrementado el uso de plásticos, tejidos y aluminio reciclados en su portafolio, además de rediseñar sus empaques hacia un modelo más compacto y ambientalmente responsable. En la práctica, más de 100 nuevos productos ya han sido empacados bajo este formato, reforzando el compromiso de la compañía con una cadena de producción más consciente.
En línea con estos esfuerzos, SCS Global Services, líder y pionera en estándares de sostenibilidad y certificación, ha validado el contenido reciclable de 14 productos de JBL y seis de Harman Kardon hasta el momento, reconociendo así el progreso de la marca hacia un portafolio más responsable. Al mismo tiempo, los niveles de consumo energético están siendo optimizados, incluso cuando los productos no están en uso, con lo que se contribuye directamente a la reducción de las emisiones de carbono de la compañía.
Otro foco de la empresa consiste en extender la vida útil de sus productos mediante un diseño circular. Harman está invirtiendo en componentes de fácil reparación o sustitución, como las baterías, que pueden ser reemplazadas por los propios usuarios en todos los dispositivos. La marca también está desarrollando productos con diseño resistente al agua para facilitar el desmontaje al final de la vida útil del artículo. Estas acciones reducen el volumen de desechos electrónicos y contribuyen a conservar recursos valiosos, como la energía y los materiales.
Esta evolución refleja los primeros pasos de una transformación orientada hacia operaciones más responsables y sostenibles. Aunque enfrenta desafíos importantes, la empresa ha integrado el cuidado ambiental como uno de los pilares de su estrategia corporativa. Entre sus objetivos, se encuentran continuar reduciendo el impacto ambiental de sus operaciones, optimizar el diseño de productos y promover hábitos de consumo más conscientes, reforzando así su compromiso a largo plazo con el medioambiente.
Desde el origen
En línea con las acciones globales de la marca, Harman integra prácticas sostenibles en su cadena de producción en Brasil. Iniciativas como la reducción del uso de plásticos vírgenes, el aumento del uso de materiales reciclados y tintas a partir de aceite, la adopción de fuentes de energía renovables, la reducción de emisiones de carbono, la implementación de un sistema de reaprovechamiento de agua para riego y el uso de luminarias solares son ejemplos del compromiso ambiental de la empresa.
Como punto destacado, la planta de Manaos es la única de Harman en el mundo que ha obtenido la certificación UL 2799 Zero Waste to Landfill (“cero residuos a rellenos sanitarios”), además de alcanzar el nivel Platino, demostrando un 100% de desvío de residuos con recuperación de energía. Entre los ejes centrales de las políticas de ESG, se encuentran las prácticas con la comunidad local, la optimización de la eficiencia en el consumo de energía, la reducción de residuos y el uso consciente de los recursos hídricos.