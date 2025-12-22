Innovación sostenible con productos duraderos y reciclables

Harman presenta avances en sostenibilidad concretados en 2024, como la reducción de más de 47 millones de kilos de emisiones de CO2 y lanzamientos realizados con material reciclado

En un contexto en el que las empresas enfrentan el desafío de reducir su huella de carbono y adoptar modelos de producción más responsables con el entorno, Harman está tomando medidas importantes hacia la transformación. Además de ofrecer soluciones de audio que combinan tecnologías de alto rendimiento con materiales reciclables, eficiencia energética y diseño circular, la empresa demuestra que es posible entregar productos que respeten el medioambiente sin renunciar a la calidad ni a la innovación.

Con un enfoque en la sostenibilidad, Harman alcanzó un hito importante al reducir más de 47 millones de kilos de emisiones de CO2, lo que equivale a una disminución del 2,7% en el impacto ambiental de todos sus productos. Este logro se concretó a partir de acciones clave, como la incorporación de materiales reciclados, la fabricación de productos con mayor eficiencia energética y la sustitución de componentes perjudiciales. Por ejemplo, la marca ha presentado 17 nuevos productos libres de PVC y ha reducido el consumo de energía en modo de espera en sus dispositivos wifi a menos de 1 watt, lo que se traduce en un menor uso de electricidad cuando el equipo está apagado.

“Los resultados reflejan nuestro compromiso de actuar de manera consciente e innovadora. En Harman, creemos que la sostenibilidad no es una meta que se alcanza una sola vez, sino una práctica constante que se perfecciona con el tiempo. Se trata de un principio que nos guía en cada etapa del ciclo de vida del producto: desde su concepción y desarrollo, pasando por la producción, el uso eficiente y prolongado, el mantenimiento y la reparación durante su vida útil, hasta su eventual descarte y reaprovechamiento de componentes”, destaca Rodrigo­ Kniest, presidente de Harman Brasil, vicepresidente senior y director general de la división Lifestyle­ en América del Sur.

Harman estructuró su estrategia de sostenibilidad a partir de tres pilares centrales: los materiales utilizados, la forma en que empaqueta sus productos y la eficiencia energética durante su uso. La empresa ha incrementado el uso de plásticos, tejidos y aluminio reciclados en su portafolio, además de rediseñar sus empaques hacia un modelo más compacto y ambientalmente responsable. En la práctica, más de 100 nuevos productos ya han sido empacados bajo este formato, reforzando el compromiso de la compañía con una cadena de producción más consciente.

En línea con estos esfuerzos, SCS Global Services, líder y pionera en estándares de sostenibilidad y certificación, ha validado el contenido reciclable de 14 productos de JBL y seis de Harman Kardon hasta el momento, reconociendo así el progreso de la marca hacia un portafolio más responsable. Al mismo tiempo, los niveles de consumo energético están siendo optimizados, incluso cuando los productos no están en uso, con lo que se contribuye directamente a la reducción de las emisiones de carbono de la compañía.