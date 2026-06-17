Jardín Castellanos: la fusión perfecta entre modernidad y patrimonio en el corazón de Pocitos

Esencia histórica y modernidad confluyen en una de las zonas más emblemáticas de Pocitos. Eso es Jardín Castellanos, el proyecto de Estudio Rener ubicado en Roque Graseras y bulevar España, a pocas cuadras de la rambla. Allí, una torre con fachada vidriada de 15 pisos se empalma de forma perfecta con lo que en su momento fue la casa de la familia Gallinal Castellanos, construida en 1942; hoy, de valor patrimonial.

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Inaugurado a fines de 2025 y actualmente con un 70% de las unidades vendidas, el edificio cuenta con amplios apartamentos de uno (67 metros cuadrados) y dos dormitorios (114 metros cuadrados), todos al frente, con orientación oeste y muy buena luminosidad.

El jardín y el paisajismo ocupan un lugar relevante en el proyecto, ya que gracias a ellos se logra la armoniosa fusión entre la modernidad del edificio y la historicidad de la casa. La abundante vegetación, con palmeras incluidas, los caminos, la piscina, los juegos infantiles y un living techado cumplen dicha función. A su vez, colaboran en la privacidad de la que goza la torre, ubicada al fondo del predio, lejos de la calle.

En la casona, que se ubica al frente del terreno, se encuentran algunos de los amenities del proyecto. En la planta alta, un gimnasio con aparatos de última tecnología, un sauna y un laundry. En tanto, en la planta baja se ubica un salón de fiestas bien equipado y con amplia cocina. “En la actualidad, la gente busca tener amenities, y nosotros intentamos ofrecérselos, según el área disponible para bienes comunes y el público al que estamos apuntando. Buscamos que sean espacios cómodos y que convivan en armonía con el proyecto”, dijo a Galería Daniel Rener, director del estudio.

Los proyectos de Estudio Rener suelen destacarse por ofrecer apartamentos más amplios de lo común en el mercado, con diseño innovador, buena distribución, terminaciones e iluminación. Esta misma línea siguen las fachadas, que se caracterizan por la originalidad y los buenos materiales. “Buscamos ofrecer algo distinto”, asegura.

En el caso de Jardín Castellanos, la fachada combina el curtain wall (sistema de fachada continua de vidrio) con paneles GRC (hormigón reforzado con fibra de vidrio, aplicado para lograr formas curvas, que se caracteriza por su alta resistencia, la durabilidad y el acabado liso de calidad estética). En cuanto al interior, los apartamentos cuentan en la cocina, por ejemplo, con una mesada de piedra sintetizada, de alta resistencia térmica y a las manchas, así como con un anafe vitrocerámico touch de dos o tres hornallas, según la unidad, horno de convección y campana.

_F3A7148 El jardín y el paisajismo ocupan un lugar relevante en el proyecto.

Un estudio con trayectoria

Estudio Rener es una empresa familiar fundada en 1966 por Zelman Rener, con una clara vocación hacia la proyección, la construcción y la venta de edificios de viviendas y oficinas. Sus proyectos se caracterizan por altos estándares de calidad, la aplicación de técnicas constructivas modernas y una concepción de negocio que articula sustentabilidad, eficiencia e integración del entorno.

Históricamente, sus proyectos se han ubicado en las zonas más privilegiadas de la ciudad, como Pocitos, Punta Carretas y alrededores. Sin embargo, las tendencias del mercado lo han llevado a buscar oportunidades en otras zonas. “Nuestro nicho de mercado es un público que busca una ubicación estratégica, cerca de centros comerciales o de la rambla, y con buena comunicación. Suelen ser inversores o familias en busca de una vivienda. Pero cada vez quedan menos terrenos en esas zonas, por lo tanto, hay que abrirse a otras posibilidades. Lo que buscamos fundamentalmente es que el punto sea estratégico y tenga valor para el público. Eso nos diferencia”, concluyó.