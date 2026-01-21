Jean Clevers Parque Hotel se renueva sin perder su esencia 'boutique'

Con más de dos décadas de trayectoria en Punta del Este , el Jean Clevers Parque Hotel atraviesa una nueva etapa. Sin perder el estilo que lo caracteriza desde su apertura en 2002, el establecimiento encaró un ambicioso proceso de renovación que pone el foco en la experiencia del huésped y en la puesta a nuevo de todos sus espacios, especialmente en las habitaciones.

Ubicado en un amplio parque a la altura de la parada 7 de playa Mansa, a pocas cuadras del mar y a metros de Punta Shopping, el hotel se consolidó a lo largo de los años como una propuesta de hotel boutique, de escala cuidada y trato cercano. Con 52 habitaciones completamente renovadas y rodeadas de verde, Jean Clevers combina tranquilidad, cercanía a los principales puntos de interés y una marcada impronta familiar, tanto en su arquitectura actualizada y modernizada como en el vínculo con sus clientes, muchos de ellos habituales desde hace años.

Las reformas se desarrollaron a lo largo de dos inviernos y abarcaron la totalidad de las habitaciones —estándar, lujo y suites— con una renovación que priorizó el mobiliario, la decoración y la funcionalidad. El cambio implicó dejar atrás un estilo más clásico para dar paso a ambientes completamente nuevos, más contemporáneos, cálidos y luminosos, con colores tenues, mejor iluminación y textiles acordes a las tendencias actuales de la hotelería.

“Hay gente que hace más de 20 años que viene al hotel, desde que abrimos las puertas. Todos nos dijeron que los cambios fueron buenos y que les gustaron. Renovarse siempre da alegría”, expresó María Laura Romeu, gerenta de Reservas y Administración de Jean Clevers Parque Hotel.

Además del alojamiento, la piscina climatizada fue uno de los primeros espacios en ser remodelados, con mejoras en el sistema de calefacción y otros cambios orientados al confort. El hotel cuenta también con piscina exterior, gimnasio, spa dentro del predio y un parque arbolado con lago, algo poco habitual en una ciudad cada vez más verticalizada.

Por su parte, la gastronomía ocupa un lugar central dentro de la propuesta. El restaurante, abierto todo el año tanto para huéspedes como para público general, ofrece una cocina de elaboración casera, con especial atención a la merienda y al desayuno, que incorporó mayor variedad de frutas, jugos, opciones sin gluten y propuestas detox a partir del feedback de los clientes.

El hotel también es un referente en la realización de eventos sociales y corporativos, con salones para hasta 300 personas, espacios al aire libre y una barbacoa. “Tenemos la posibilidad de organizar casamientos, coffee breaks, almuerzos, cenas de apertura y cierre de eventos. Incluso contamos con una pequeña barbacoa ubicada en el jardín, con capacidad para unas 80 personas, pensada especialmente para quienes desean ofrecer y agasajar a sus invitados con carnes uruguayas”, detalló Romeu. “Para casamientos, tenemos un espacio exclusivo, ideal para ceremonias al aire libre”, agregó.

Según la gerenta, tanto la versatilidad de los espacios como la atención personalizada marcan los diferenciales del Jean Clevers Parque Hotel. “A todos quienes trabajamos en el hotel nos importa el huésped, fundamentalmente, por lo que intentamos estar siempre en el detalle”, subrayó.

Una temporada auspiciosa

Si bien la evaluación de la temporada suele realizarse una vez finalizada, en marzo, Romeu destacó un inicio muy positivo. “El fin de año y los primeros 15 días de enero fueron de muy alta ocupación”, afirmó. Si bien explicó que, como es habitual, en la segunda quincena de enero el ritmo de reservas desciende y las decisiones se vuelven más de último momento, valoró el buen nivel de reservas registrado y el fuerte movimiento durante la primera parte de la temporada, pese a que el clima no acompañó en algunos tramos.

En cuanto al perfil de los huéspedes, indicó que el turismo internacional es el principal motor en temporada alta, con una fuerte presencia de visitantes argentinos, mientras que el público uruguayo continúa visitando el hotel a lo largo de todo el año.