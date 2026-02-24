Inicio de clases: se moderó la “inflación” de los útiles escolares en 2026

Algunos institutos de enseñanza privada empezaron las clases hace unos días y otros comenzaron esta semana, en tanto que los alumnos de niveles Inicial, Primaria y el primer año de Educación Media Básica pública concurrirán a las aulas a partir del próximo 2 de marzo, con lo cual las familias deberán enfrentar gastos, entre otras cosas, en útiles.

Respecto a febrero del año pasado, de 55 artículos con presentaciones comparables analizados por la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, 35 se encarecieron y 20 tienen ahora precios medios inferiores.

Según calculó Búsqueda a partir de los datos utilizados para ese informe, difundido este lunes 23, esos 55 útiles costaban en conjunto el pasado jueves 12 de febrero –cuando se tomaron los datos del Sistema de Información de Precios al Consumo (SIPC)- $ 6.204, un 2,9% más que un año atrás. La “inflación” de esa canasta fue menos de la mitad de la que se había registrado en lo previo al inicio del año lectivo de 2025 (7,4%).

Tal evolución es consistente con la moderación del incremento del Índice de Precios al Consumo-IPC calculado por el Instituto Nacional de Estadística (aunque los “servicios de educación” se encarecieron 7,1%, el doble que el IPC general).

Este febrero, en comparación con el mismo mes del 2025, los artículos que presentan un incremento mayor en su precio promedio fueron, según el informe de Defensa del Consumidor: hoja cuadriculada Tabaré pack de 48 hojas (29,8%), marcadores delgados Sylvapen 12 unidades (24,3%), sacapuntas plástico Maped 1 unidad (19%), block hojas blancas 1/8 Caballito 20 hojas (18,1%), y juego de geometría 30 centímetros Maped (17,5%).

Dentro del grupo de artículos que más redujeron su precio promedio se encuentran: cuaderno rayado Papiros espiral 48 hojas (-35%), bolígrafo Pilot pack 2 unidades (-31,3%), cuaderno rayado Papiros 48 hojas (-27,6%), goma de borrar lápiz Bic 1 unidad (-22,9%), y cuadernola Papiros tapa blanda 70 hojas (-17,2%).

El análisis oficial tomó datos enviados por 415 supermercados (cadenas y otros) al SIPC, además de los relevados en seis papelerías de Montevideo: Escool.uy, Gandulia, La Papelera, Mosca, Office2000 y Tangreda.

¿Pack, súper o papelería?

La Unidad de Defensa del Consumidor destaca que, teniendo en cuenta productos que se venden de manera unitaria y también por pack de varias unidades, estos últimos no siempre son más baratos. Por ejemplo, el precio promedio de un bolígrafo Bic es de $ 28,2 y el de cuatro presentados en pack $ 152,8.

Por otro lado, dependiendo de la presentación, el precio es más bajo en los supermercados o en las papelerías. Esto también se observa en relación algunas marcas específicas. De los 48 artículos relevados con presencia en ambos tipos de comercio, los cinco productos que resultan más baratos en papelerías son: sacapuntas, lápiz de escribir, lápiz corrector, resaltador flúor y barra adhesiva.