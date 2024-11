"La ética en una cultura organizacional es importante para tomar mejores decisiones"

Estamos mejor que hace 20 o 30 años, donde hablar de ética en el ámbito de los negocios era mala palabra. Se creía que los negocios eran incompatibles con la ética, se decía que la ética empresarial era un círculo cuadrado, algo imposible. Eso, a nivel general, ha cambiado. Incluso los consumidores son conscientes de que hay ciertos comportamientos de las empresas que son inadmisibles o que se pueden mejorar.

Sin embargo, podría cometerse el error de reducir esto a un complemento legal o una inspección de riesgos. Si falla la motivación para actuar de un modo ético, se evita la reflexión, que a veces es necesaria para tomar decisiones justas.

¿Cómo puede una empresa asegurarse de que el cumplimiento normativo no sea solo una cuestión formal, sino parte integral de su estrategia?

Juega un papel muy importante que todo lo que requiera de cumplimiento legal, como un programa de compliance, no quede solo en un papel. Es fundamental la capacitación y habilitar conversaciones sobre este tema. Está bueno que la gente dude y haga planteamientos, el problema ocurre cuando no se permite el diálogo y estos temas se tratan como un tabú dentro de las organizaciones.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías y la digitalización en los desafíos éticos actuales?

La gran revolución de hoy es el uso de la inteligencia artificial y, como todo instrumento o técnica, no debe perder la supervisión humana. No se puede dejar que la inteligencia artificial tome decisiones porque no decide, sino que hace cálculos y aproximaciones sin comprensión. La inteligencia artificial nunca puede sustituir la toma de decisiones humana. La herramienta puede cumplir ciertas reglas diseñadas por las personas, pero sabemos que cumplir las reglas a rajatabla puede significar tomar una decisión injusta. Ahí tiene que estar la capacidad del ser humano para advertir cuándo el cumplimiento de una regla puede derivar en una injusticia, y eso hoy la inteligencia artificial no lo puede hacer.

¿Qué habilidades o competencias considera esenciales para los profesionales que buscan liderar en el cumplimiento normativo?

Tienen que tener una gran convicción de que eso es valioso y que es una apuesta por el futuro, en algunos casos, por las nuevas generaciones. Pero, a la vez, tienen que ser flexibles en cuanto a escuchar diferentes opiniones. El hecho de que los valores y criterios éticos sean claros no significa que haya solo una manera de implementarlos. Por más que exista una convicción, por ejemplo, no dañar al cliente, puede haber varios mecanismos para alcanzar una solución.

¿Cómo prepara a sus estudiantes para gestionar dilemas éticos en un entorno de negocios en el que las decisiones rápidas y la presión por resultados son constantes?

Escuela proviene de la palabra griega scholé, que significa “ocio”. Uno podría pensar que una escuela de negocios es una contradicción, ya que ocio y negocio van por carriles separados. Pero si tomamos esa idea, cuando uno está en un aula o ámbito de estudio, está en un lugar donde las decisiones no son reales y se puede dedicar un tiempo a trabajar cosas que no tienen un resultado inmediato. Nadie te está corriendo en el aula para ver si tu decisión es buena o mala.

Desde hace unos años, vengo implementando una estrategia de aula que tiene que ver con los debates, los debates de controversias. Por ejemplo, tratamos si una empresa solo tiene que maximizar la rentabilidad desde los accionistas o si también tiene que maximizar el valor en todos sus stakeholders (grupos de interés). Los estudiantes, con bibliografía previa y bien elegida, contraponen los argumentos de ambas visiones. No tanto como dilema porque cuando uno lo plantea como dilema está forzando a dos alternativas. Creo que en ética hay que comprender lo que está en juego con una decisión y salir de los dilemas, encontrar las terceras, cuartas y quintas alternativas. Hay que fomentar el pensamiento creativo e innovador para superar lo que a priori parece un callejón sin salida.

¿Qué enfoque adopta UCU Business School para garantizar que estos temas sean una parte integral de la formación de los estudiantes?

En particular, en el MBA, tenemos dos módulos: Empresa y Sociedad, y Ética y Compliance. Ahí usamos esa metodología y contribuimos a la misión que tiene la escuela de negocios de formar líderes con propósito. Un líder con propósito es alguien que tiene una brújula y le da sentido a lo que hace. Es quien entiende que está siendo parte de algo que es mayor que él y no forma parte de una búsqueda egoísta, más allá de que quiera tener éxito. Busca poder para el bien común de la empresa y de la sociedad en la que está inserta. El líder con propósito debe dejar atrás la idea de que el poder es malo, que corrompe. El poder puede ser muy bien usado y ahí está el gran desafío.