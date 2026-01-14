  • Cotizaciones
    miércoles 14 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    La decisión, que comenzará a regir el 21 de enero, suspende de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigración para 75 países; Uruguay figura en la lista junto a Brasil y Colombia

    Donald Trump.

    Donald Trump.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    Estados Unidos resolvió congelar el procesamiento de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países, entre ellos Uruguay, La medida, informada primero por Fox News, comenzará a aplicarse el 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida, hasta que el Departamento de Estado complete una reevaluación integral del sistema de otorgamiento de visados.

    Según la información publicada por Fox News, la suspensión se apoya en una nueva guía interna dirigida a funcionarios consulares, que los instruye a denegar visas a aquellos solicitantes que puedan ser considerados con alta probabilidad de depender de beneficios públicos en Estados Unidos. Para esa evaluación, se deberán ponderar múltiples factores, entre ellos la edad, el estado de salud, la situación financiera, el dominio del idioma inglés y la eventual necesidad de atención médica de largo plazo.

    Leé además

    Bill Clinton y Hillary Clinton.
    Video
    Estados Unidos

    Los Clinton se niegan a testificar en la investigación de Epstein mientras los republicanos amenazan con cargos de desacato

    Por France 24
    Jerome Powell.
    Video
    Estados Unidos

    Jefes de bancos centrales del mundo cierran filas con Jerome Powell ante presión de Trump

    Por France 24

    El Departamento de Estado informó que la pausa al procesamiento de visas para migrantes permanecerá activa hasta que Estados Unidos pueda asegurarse que los “nuevos migrantes no extraerán riqueza del pueblo americano”.

    Embed

    Uruguay aparece en la nómina junto a otros países de América Latina como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití y Nicaragua, así como naciones de África, Asia y Europa del Este.

    Hasta ahora, para solicitar una visa de inmigrante “un ciudadano extranjero, por lo general, debe ser patrocinado por un ciudadano de los Estados Unidos, por un residente legal permanente, o por un futuro empleador, y debe tener una petición aprobada antes de solicitar la visa de inmigrante”, según la web de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de la DGI.

    Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump.

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Detalles patrios en cintos anchos.

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau