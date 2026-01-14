Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

Estados Unidos resolvió congelar el procesamiento de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países, entre ellos Uruguay, La medida, informada primero por Fox News, comenzará a aplicarse el 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida, hasta que el Departamento de Estado complete una reevaluación integral del sistema de otorgamiento de visados.
Según la información publicada por Fox News, la suspensión se apoya en una nueva guía interna dirigida a funcionarios consulares, que los instruye a denegar visas a aquellos solicitantes que puedan ser considerados con alta probabilidad de depender de beneficios públicos en Estados Unidos. Para esa evaluación, se deberán ponderar múltiples factores, entre ellos la edad, el estado de salud, la situación financiera, el dominio del idioma inglés y la eventual necesidad de atención médica de largo plazo.
El Departamento de Estado informó que la pausa al procesamiento de visas para migrantes permanecerá activa hasta que Estados Unidos pueda asegurarse que los “nuevos migrantes no extraerán riqueza del pueblo americano”.
The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people.
Uruguay aparece en la nómina junto a otros países de América Latina como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití y Nicaragua, así como naciones de África, Asia y Europa del Este.
Hasta ahora, para solicitar una visa de inmigrante “un ciudadano extranjero, por lo general, debe ser patrocinado por un ciudadano de los Estados Unidos, por un residente legal permanente, o por un futuro empleador, y debe tener una petición aprobada antes de solicitar la visa de inmigrante”, según la web de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.