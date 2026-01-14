  • Cotizaciones
    miércoles 14 de enero de 2026

    Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

    Las empresas y personas pagaron al fisco el equivalente a unos US$ 14.600 millones el año pasado; el Ministerio de Economía apuesta a incrementar esa recaudación en 2026, por mejoras de eficiencia de la DGI y cambios tributarios

    Fachada de la DGI.

    Fachada de la DGI.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Como otro síntoma más de la desaceleración reciente de la actividad económica, en diciembre pasado se retrajo la recaudación en comparación con igual mes de 2024 (–3,5%), aunque en todo 2025 la Dirección General Impositiva (DGI) cobró un 2,7% más de tributos, descontada la inflación.

    Ya restadas las devoluciones de impuestos, todo lo recaudado el año pasado sumó $ 599.845 millones, equivalentes a unos US$ 14.600 millones calculados por Búsqueda al tipo de cambio promedio anual.

    Según datos difundidos este miércoles 14 por la DGI, por tributos, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentó 2,7% en términos reales en 2025, siempre en comparación con el año anterior. Este gravamen sobre el consumo y las importaciones explicó el 48% del total cobrado por esa dependencia del Ministerio de Economía (MEF).

    El incremento fue de un 3% en el caso del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que contribuyó con aproximadamente un 18% de la recaudación total.

    Por el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), la DGI cobró un 1,5% real más que en 2024. Este tributo, que grava las ganancias empresariales, aportó casi 13% de la recaudación total del año pasado.

    Los impuestos en el nuevo año

    Para 2026, la DGI tiene planificado seguir avanzando en la adopción de un modelo para facilitar pagos y recaudar más. “Nos interesa desarrollar una cultura de cumplimiento” en la que “se entienda la importancia de cumplir” con el pago de impuestos, dijo el director de Rentas, Gustavo González Amilivia, al explicar ese plan de transformación.

    Las autoridades del MEF apuestan a que la mejora en la eficiencia recaudatoria y los cambios tributarios que están empezando a regir este año con el nuevo Presupuesto quinquenal contribuyan a bajar gradualmente el déficit en las cuentas públicas. Entre esas innovaciones impositivas, está la adaptación doméstica del impuesto mínimo global a las grandes corporaciones multinacionales.

