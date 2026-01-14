Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

Las empresas y personas pagaron al fisco el equivalente a unos US$ 14.600 millones el año pasado; el Ministerio de Economía apuesta a incrementar esa recaudación en 2026, por mejoras de eficiencia de la DGI y cambios tributarios

Como otro síntoma más de la desaceleración reciente de la actividad económica, en diciembre pasado se retrajo la recaudación en comparación con igual mes de 2024 (–3,5%), aunque en todo 2025 la Dirección General Impositiva (DGI) cobró un 2,7% más de tributos, descontada la inflación.

Ya restadas las devoluciones de impuestos, todo lo recaudado el año pasado sumó $ 599.845 millones, equivalentes a unos US$ 14.600 millones calculados por Búsqueda al tipo de cambio promedio anual.

Según datos difundidos este miércoles 14 por la DGI, por tributos, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentó 2,7% en términos reales en 2025, siempre en comparación con el año anterior. Este gravamen sobre el consumo y las importaciones explicó el 48% del total cobrado por esa dependencia del Ministerio de Economía (MEF).

El incremento fue de un 3% en el caso del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que contribuyó con aproximadamente un 18% de la recaudación total.

Por el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), la DGI cobró un 1,5% real más que en 2024. Este tributo, que grava las ganancias empresariales, aportó casi 13% de la recaudación total del año pasado.