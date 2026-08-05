La nueva apuesta de La Roche-Posay contra la hiperpigmentación

En un evento exclusivo realizado en el Estudio Universal, La Roche-Posay reunió a profesionales de la salud, referentes de la industria y medios de comunicación para presentar la evolución de su línea antimanchas­­ Mela B3.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La jornada estuvo marcada por el lanzamiento estrella de la marca: el nuevo Mela B3 Double Dose, una innovación científica diseñada específicamente para abordar las necesidades de las pieles maduras, y el nuevo Mela B3 Ojos, un contorno de ojos que trabaja sobre las ojeras e hiperpigmentación en el área ocular.

Durante la presentación, se destacó la magnitud del desafío que representa la hiperpigmentación a escala mundial. Según datos compartidos por la marca, una de cada dos personas reporta un impacto moderado a severo en su calidad de vida debido a los trastornos pigmentarios, lo que subraya la importancia de contar con soluciones eficaces y validadas científicamente.

A su vez, se profundizó en el trabajo detrás de Melasyl, el activo revolucionario y patentado desarrollado tras 18 años de investigación y el análisis de más de 4.000 moléculas. A diferencia de los ingredientes tradicionales, Melasyl ofrece un modo de acción único: atrapa los precursores de la melanina antes de que se sobreproduzcan y que marquen la superficie de la piel, actuando tanto sobre las manchas visibles como previniendo la aparición de nuevas, sin el temido “efecto rebote”.

La gran novedad de la jornada fue la presentación de Mela­ B3 Double Dose. Este producto se posiciona como una solución integral que fusiona el poder corrector de Melasyl con Proxylane, un activo clave que devuelve firmeza y densidad a la piel. Gracias a esta fórmula avanzada, Mela B3 Double Dose demuestra resultados superiores, corrigiendo hasta un 97% de los casos de manchas de la edad y brindando un 20% más de firmeza a la piel.

“Es fundamental comprender que, con el paso del tiempo y la exposición acumulada al sol, la piel pierde colágeno y se vuelve mucho más propensa a manchas, como los léntigos solares. El 90% de los adultos mayores de 60 años los presenta. Por ello, el respaldo de un tratamiento tópico de alta eficacia es indispensable para lograr resultados visibles y duraderos”, señalaron los especialistas durante el evento.

Una rutina completa

La Roche-Posay propone una rutina de cuatro pasos para ayudar a reducir la hiperpigmentación y mantener una piel más luminosa y uniforme. El primer paso consiste en limpiar la piel con el Gel Micro-Peeling Mela B3. Luego se recomienda tratarla con el nuevo Mela B3 Double Dose, pensado para flacidez y manchas en pieles maduras, o con el Mela B3 Serum, un tratamiento concentrado antimanchas. La rutina se complementa con el nuevo Mela B3 Ojos, que ayuda a corregir las ojeras y mantener la hidratación. Por último, se sugiere proteger la piel con Anthelios UVmune 400 Antimanchas para prevenir la hiperpigmentación inducida por la luz visible de alta energía.

El encuentro cerró con una invitación a experimentar de primera mano esta innovación, reafirmando el enfoque de la marca: un abordaje integral que redefine el cuidado de la piel, desde la consulta médica hasta la rutina diaria en casa, siempre bajo la premisa de que cada piel es única y requiere asesoramiento profesional.