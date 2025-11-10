¡Hola !

Las axilas, el nuevo foco del cuidado de la piel

Dove presentó antitranspirantes que, además de ofrecer 72 horas de protección, ayudan a reparar e hidratar la piel de las axilas

Dove (2)
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

En los últimos años, el interés por el cuidado de la piel ha crecido de forma sostenida. Las rutinas de skincare se han vuelto parte del día a día, y se realizan con productos diseñados para mantener la salud y la apariencia del rostro. Sin embargo, otras zonas del cuerpo, igualmente sensibles, permanecen fuera de ese foco de atención.

La piel de las axilas, por ejemplo, cumple un papel importante en la regulación de la temperatura corporal y está expuesta a condiciones que la vuelven particularmente vulnerable. El contacto constante con la fricción, la transpiración y los métodos de depilación puede causar irritación y resequedad. Según especialistas en dermatología, durante el afeitado se elimina hasta un tercio de la capa superficial de la piel, lo que altera su barrera natural y genera sensibilidad.

En los últimos años, la industria cosmética ha comenzado a incorporar tecnologías de cuidado avanzado en productos destinados a esta zona. Ingredientes como el ácido hialurónico, conocido por su capacidad de retener grandes cantidades de agua, y las pro-ceramidas, que ayudan a restaurar la barrera cutánea, se integran ahora en fórmulas específicas para las axilas.

Dove desarrolló una línea de antitranspirantes que, además de ofrecer 72 horas de protección, buscan reparar e hidratar la piel. La propuesta apunta a un cuidado más completo, pensado para una zona que combina alta sensibilidad con una función esencial.

CAP2 - 15s

En estas fórmulas, el ácido hialurónico, conocido por retener hasta 1.000 veces su peso en agua, proporciona hidratación duradera a la delicada piel de las axilas, mientras que las pro-ceramidas ayudan a restaurar su barrera cutánea; lo que refuerza la protección y el confort diario.

Con este desarrollo, Dove se suma a una tendencia que redefine el cuidado personal: la incorporación de activos avanzados en productos de uso cotidiano. La apuesta por fórmulas que hidratan y reparan muestra cómo la ciencia cosmética comienza a mirar el cuerpo de forma más integral, pues extiende el cuidado más allá del rostro y reconoce las necesidades específicas de cada zona.

