La compañía ocupa el puesto 13 a nivel mundial entre los 25 mejores lugares para trabajar y lidera el ranking de empresas de servicios financieros y seguros con sede en Estados Unidos

Por tercer año consecutivo, MetLife, Inc. (NYSE: MET) fue destacada en la lista Fortune World’s Best Workplaces™ 2026 y consolidó su posición entre los mejores lugares para trabajar del mundo.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Este reconocimiento refleja el compromiso de la aseguradora con la construcción de un entorno laboral en el que sus colaboradores puedan desarrollarse, contribuir y hacer realidad el propósito de la compañía.

“Ser nombrados como uno de los mejores lugares para trabajar del mundo y como la empresa de servicios financieros y seguros con sede en Estados Unidos mejor posicionada refleja la pasión y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes hacen realidad nuestro propósito día con día”, afirmó Michel Khalaf, presidente y director ejecutivo de MetLife. “Nuestra cultura es una de nuestras mayores fortalezas y un pilar fundamental para avanzar en nuestra estrategia New Frontier. Al impulsar el crecimiento de nuestros colaboradores y brindarles oportunidades para contribuir y desarrollar su máximo potencial, fortalecemos su capacidad de generar un impacto significativo tanto en nuestros clientes como en sus compañeros”.

La lista Fortune World’s Best Workplaces™ es altamente competitiva. Elaborada por Great Place To Work®, socio de investigación de Fortune, se basa en análisis rigurosos y opiniones confidenciales de los colaboradores. Para ser consideradas, las empresas deben contar con la certificación Great Place To Work Certified™, tener al menos 5,000 colaboradores a nivel mundial y haber formado parte de al menos cinco listas regionales de Best Workplaces™ durante 2025 o principios de 2026. Las compañías obtienen mejores posiciones en función de su capacidad para superar el desempeño de otras organizaciones tanto en mercados nacionales como a nivel mundial.

“Un gran lugar para trabajar se construye a partir de las experiencias que las personas viven todos los días: sentirse respaldadas tanto en su vida laboral como personal, conectadas entre sí y con nuestro propósito, y empoderadas para dar forma a lo que viene”, señaló Shurawl Sibblies, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de MetLife. “Invertimos en nuestros colaboradores, y ellos contribuyen a construir nuestra cultura a través de sus ideas, colaboración y apoyo mutuo. Esta distinción celebra ese compromiso compartido y nos motiva a seguir escuchando, aprendiendo y avanzando juntos”.